Predstojnik splitske Klinike za ženske bolesti: Lesandrić ne govori istinu, nije joj rađena kiretaža. Znate kako je, kad netko očekuje bol, čim ga takneš skače do plafona

Šokantna priča saborske zastupnice Ivane Ninčević Lesandrić razotkrila je veliki problem u hrvatskom zdravstvu kroz koje već godinama prolaze žene. Ministar Kujundžić saslušao je zastupnicu, i sam je ostao šokiran, no u prvoj reakciji kazao je kako to nije praksa u hrvatskim bolnicama, dodavši da su možda postojale kontraindikacije za anesteziju... ali je, uz žaljenje što je gospođa izgubila dijete, sugerirao da mu pošalje medicinsku dokumentaciju pa će on vidjeti o čemu se zapravo radi.

Svejedno, hrvatska javnost je zgrožena nad onim što je zastupnica ispričala, a mi smo krenuli u provjeru u splitsku Kliniku za ženske bolesti i porode i dobili prof. prim. dr. sc. Denija Karelovića, predstojnika Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Split, koji nam je samo kratko izjavio:

Zastupnica Lesandrić tvrdi da su je zavezali i strugali joj maternicu na živo, bez anestezije

- Kao prvo mi smo ozbiljna kuća i vrlo odgovorno radimo svoj posao. I nije točno da se posao obavlja kao u 15. stoljeću, naprotiv, mi radimo medicinu 21. stoljeća. To odgovorno tvrdim i stojim iza svega što rade moje kolege. Svim pacijenticama se prije takvih zahvata ponudi lokalna ili opća anestezija. Što se tiče konkretnog slučaja kojeg je iznijela gđa. Ninčević Lesandrić mogu reći da to nije istina. Kolege su napravili sve lege artis. Njoj nije rađena kiretaža, nego je zbog male trudnoće od svega šest tjedana obavljena aspiracija u lokalnoj anesteziji. Ali znate, kakve su to situacije, kad netko očekuje da će ga neki zahvat boljeti, onda čim ga taknete, skače do plafona, više zbog straha nego objektivne boli, ilustrirao nam je prof. Karelović, koji najavljuje da će se u ponedjeljak očitovati detaljnije.

