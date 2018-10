Otkrivamo u kojoj su bolnici zastupnicu Mosta 'vezali za noge i ruke te obavili kiretažu bez anestezije', javljaju se i druge žene sa stravičnim pričama; Evo kako se pravilno izvodi taj postupak 

Saborska zastupnica Mosta Ivana Ninčević Lesardić je, kako smo već izvjestili, u šokantnoj replici ministru zdravstva Milanu Kujundžiću ustvrdila da je na Hitnoj pomoći nedavno završila zbog spontanog pobačaja i da su uvjeti koji su je dočekali bili"na razini 15. stoljeća".



Zastupnica Lesandrić tvrdi da su je zavezali i strugali joj maternicu na živo, bez anestezije!? Evo kako njenu šokantnu ispovijest komentira poznati ginekolog

"Tamo sam otišla kao i svaki građanin koji plaća puno osiguranje i s punim povjerenjem. Svezali su mi ruke i noge i započeli proces kiretaže na živo. Bez anestezije, na živo. Struganje maternice, unutarnjeg organa - na živo", rekla je, ne spomenuvši bolnicu, pa smo je nazvali i pitali o kojoj se ustanovi radi.

- To je bilo u splitskoj bolnici u veljači ove godine. Došla sam tamo i nisam znala koji je postupak, ali ono što sam doživjela je bilo zaista jezivo. To su užasni bolovi, ali moram istaknuti da su me spasile sestre i liječnice, bile su odlične unutar mogućnosti koje imaju. Naime, kako je vrijeme prolazilo ja sam rekla da više ne mogu izdržati, ali su me te krasne žene držale za ruku i govorile da će uskoro biti gotove, čak su i brojile...

Nakon zahvata sam saznala da ipak postoji anestezija koja se daje tijekom ovog postupka, ali je neki dobiju, a neki kao ja - ipak ne. Ne znam u čemu je zaista stvar i kako je u drugim bolnicama, te je li nedostajalo anesteziologa ili što, ali tu bol i traumu neću nikada zaboraviti. Samo su me polegli na stol i krenuli s gratanjem moje utrobe. A onda sam saznala da postoje stotine žena koje su doživjele isto - kaže nam zastupnica koja je rekla da joj je to bilo "30 najmučnijih minuta u životu", te da bi anesteziju, kada je to moguće, trebalo uvijek davati ženama koje prolaze taj traumatičan postupak.

Inače, kiretaža je medicinski postupak struganja sluznice maternice. Da bi se instrumentima, tj. kiretom moglo doći do sluznice treba se prvo proširiti grlić maternice. Vrši se najčešće kod pobačaja zbog odstranjenja zaostalog i suvišnog tkiva. KIretaža se primjenjuje i kod nekih drugih medicinskih indikacija.

No, ako je suditi po forumima, stotine žena su prošle sličan postupak.

- Javljam se zbog jednog jako neugodnog iskustva kiretaže. Bila sam trudna 10. tjedana i prokrvarila sam. Na hitnoj me doktor pogledao na UVZ i ustanovio da se plod prestao razvijati u 7. tjednu te da nema srčanih otkucaja. Naručio me za dva dana da dođem na kiretažu.

U čet. ujutro sam se javila na odjel gdje su me zaprimili i smjestili u sobu na čekanje. Kako sam prvi put imala spontani i nisam znala kako će to izgledati, moja ginekologica u Domu zdravlja, a što sam čula i od poznatih koji su prošli isto, rekla mi je da se kiretaža radi pod lokalnom i da ništa neću osjetiti da se ne brinem. Po mene dolazi oko 12 h sestra, dolazim u ambulantu, a doktor koji je taj dan bio u ambulanti me pita što je sa mnom, zašto sam ja tu.

Ujutro sam zaprimljena na odjel s povijesti bolesti u kojoj sve piše, on mi treba obaviti kiretažu, a nije ni povijest bolesti pročitao. Slijedi ono najgore. Ja sam mislila da će mi valjda u ambulanti prije samog postupka dati lokalnu, pričekati da počne djelovati i onda obaviti postupak.

Kad ono ja ležim na stolu i dr. me već počne raskapati, a sestra mi istovremeno daje injekciju apaurina od koje me ošamutilo u glavi i dovelo u blagu polusvijest. Sve ostalo sam potpuno osjetila, plakala sam i grčila se od boli tijekom postupka koji je trajao oko 15 minuta. Epilog svega, sutra dan suprug ide po otpusno pismo i želi znati ime doktora koji je obavio postupak, jer ti tamo nitko ništa ne govori, i osoblje mu odbija reći koji je to doktor - napisala je jedna žena.

Poznat je i slučaj jedne žene koja je prošle godine progovorila o mučnom postupku, međutim liječnici imaju drugu priču... O svemu pročitajte na ovom linku:

Ispovijest trudnice zgrozila javnost: Napravili su mi kiretažu bez anestezije!; Liječnici: Nije bilo vremena...

Jedna pak druga žena kaže:

- I meni se dogodila kiretaža na hrvatski način. Bio je 17. tjedan i na pregledu je moj ginekolog vidio da nema otkucaja i poslao me na kiretažu. Pretpostavili su da je beba umrla u cca 13-tom tjednu (ništa alarmantno nisam primijetila) pa su odlučili da bi bilo bolje ići na kiretažu. No, u bolnicu sam došla u ponedjeljak, a onda su mi rekli da me mogu primiti tek u srijedu! A do srijede sam poludjela! U srijedu ujutro sam bila na kiretaži, naravno da su rekli da ''neće boljeti'', a boljelo je jako! Od injekcija su mi dali neki apaurin i nešto protiv bolova. Ostavili su me na spavanju i u četvrtak tek popodne pustili kući.

Nije prošlo dva sata da sam stigla kući, srušila sam se od bolova i muž me vratio u bolnicu. Doktorima tamo nije bilo jasno što se sa mnom zbiva jer nisam krvarila, a prema njima kiretaža je izvedena ok. No, uzv je pokazao svakakvih ostataka u maternici. Kako doktor koji mi je radio kiretažu nije u tom trenutku bio u bolnici, ostavili su me na odjelu s bocama infuzije i par injekcija antibiotika uz izgovor ''nekad maternica sama izbaci sadržaj''. Ustvari je sve to bilo samo čekanje jutra i doktora koji je ''trebao popraviti iza sebe''. A ujutro je doktor uz velike isprike odlučio ponoviti kiretažu...

Kako kiretaža i diletacija (širenje grlića maternice) može biti neugodan i pomalo bolan postupak, danas se operacija najčešće izvodi u lokalnoj anesteziji, piše Kreni zdravo.

- Rijetko koji doktor se odlučuje napraviti diletaciju i kiretažu potpuno bez anestezije, a ponekad će se koristiti i potpuna anestezija (npr. u slučaju da pacijentica ima jako veliki strah od zahvata).

Ovdje je vrlo bitno napomenuti da ne dozvolite da vam liječnik vrši postupak ako anestezija nije počela djelovati. Nemojte se ustručavati upozoriti liječnika da ne želite nastaviti sa zahvatom ako vam nije dao anesteziju (iznimka ako ste alergični na anestetike) ili ne želi čekati da ona počne djelovati.

Ima sasvim dovoljno liječnika koji će postupak izvesti onako kako treba i osigurati vam uvjete po mjeri svakog pacijenta. Pogotovo ako su u pitanjumlađe pacijentice kod kojih bolnost ovog postupka može utjecati na svaki budući odlazak ginekologu.

Nakon anestezije kreće dilatacija tj. širenje grlića maternice pomoću instrumenta. Nakon toga se kroz grlić provlači kireta kojom se uzdužnim pokretima sastruže sluznica maternice. Ponekad se u postupku koristi sisaljka. Uzorak tkiva šalje se na analizu.

Cijeli postupak obično ne traje dulje od petnaest minuta, ali može trajati i od 30 do 60 minuta – ovisno o tome koja se vrsta anestezije koristi - navodi Kreni zdravo.

Od slučaja do slučaja... Za mišljenje smo pitali prim.mr.sc. Marija Podgajskog, dr.med., sudskog vještaka za ginekologiju i opstetriciju. - Ne mogu naravno komentirati konkretan slučaj poštovane zastupnice, jer nisam upućen u detalje i medicinsku dokumentaciju, ali načeno mogu reći da mi u zagrebačkom Merkuru anesteziju tijekom tih postupaka obično dajemo i to kako bi pacijentici olakšali fizičku, ali više psihičku bol. Međutim, ima slučajeva kada anestezija produžava postupak i savjet je lječnika da se izbjegne, a u nekim slučajevima anestezija se ne daje jer je procjena liječnika takva. Dakle, nema jednoznačnog odgovora daje li se anestezija ili ne. Nekada u bolnicama treba čekati i anesteziologa nekoliko sati pa se pacijentice odluče na lokalnu anesteziju, a sve kako bi prije bile gotove. Sve ovisi od situacije do situacije - kaže nam taj liječnik.