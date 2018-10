Zastupnica Lesandrić tvrdi da su je zavezali i strugali joj maternicu na živo, bez anestezije!? Evo kako njenu šokantnu ispovijest komentira poznati ginekolog

Sabornicu je danas šokirala Mostova saborska zastupnica Ivana Ninčević Lesandrić koja je rekla da je imala spontani pobačaj te da su joj u bolnici strugali maternicu pola sata na živo, i to bez anestezije.



Mostova zastupnica održala emotivan govor u Saboru: Svezali su mi ruke i noge, to je bilo 30 najmučnijih minuta u mom životu...

O tim navodima smo pitali prim.mr.sc. Marija Podgajskog, dr.med., sudskog vještaka za ginekologiju i opstetriciju.

- Ne mogu naravno komentirati konkretan slučaj poštovane zastupnice, jer nisam upućen u detalje i medicinsku dokumentaciju, ali načeno mogu reći da mi u zagrebačkom Merkuru anesteziju tijekom tih postupaka obično dajemo i to kako bi pacijentici olakšali fizičku, ali više psihičku bol.

Međutim, ima slučajeva kada anestezija produžava postupak i savjet je lječnika da se izbjegne, a u nekim slučajevima anestezija se ne daje jer je procjena liječnika takva. Dakle, nema jednoznačnog odgovora daje li se anestezija ili ne. Nekada u bolnicama treba čekati i anesteziologa nekoliko sati pa se pacijentice odluče na lokalnu anesteziju, a sve kako bi prije bile gotove. Sve ovisi od situacije do situacije - kaže nam taj liječnik.

Podsjetimo, Zastupnica Mosta Ivana Ninčević Lesardić je u šokantnoj replici ministru zdravstva Milanu Kujundžiću kazala da je na Hitnoj pomoći nedavno završila zbog spontanog pobačaja i da su uvjeti koji su je dočekali "na razini 15. stoljeća".

"Tamo sam otišla kao i svaki građanin koji plaća puno osiguranje i s punim povjerenjem. Svezali su mi ruke i noge i započeli proces kiretaže na živo. Bez anestezije, na živo. Struganje maternice, unutarnjeg organa - na živo.

To je bilo mojih 30 najmučnijih minuta u mom životu. Ja bih vam mogla prepričati svaku sekundu jer svaka traje kao vječnost. To je 30 minuta ponižavanja svake žene od tisuća žena koje su potpisale peticiju, koje su to doživjele i onima koje sada leže na stolu. To je ponižavanje svake žene koja će u budućnosti ležati na tom stolu.

Što mislite da jednoj ženi nije dovoljna činjenica da je izgubila dijete u trećem mjesecu. Zar mislite da joj treba još ponižavanja? Treba je iskasapiti? Ne prebacujte odgovornost na sestre i bolničare koji rade veliki posao", kazala je Ninčević Lesandrić ministru.