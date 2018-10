Oporba žestoko napala 'najlošijeg ministra u Vladi', Mostova zastupnica održala emotivan govor: Svezali su mi ruke i noge, to je bilo 30 najmučnijih minuta u mom životu...

Zastupnica Mosta Ines Strenja Linić izjavila je u četvrtak, obrazlažući u Hrvatskom saboru zahtjev za izglasavanjem nepovjerenja ministru zdravstva Milanu Kujundžiću, da je Kujundžić najlošiji ministar u Vladi.

"Oporba se okupila oko opoziva najlošijeg ministra ove Vlade", kazala je Strenja Linić te postavila pitanja premijeru Andreju Plenkoviću: "Je li vam u interesu da građani budu zdravi? Urušava li ministar Kujundžić namjerno sustav ili samo ne zna?".

Kujundžić je u mandatu napravio "jedno veliko ništa", ustvrdila je Strenja Linić, a Vlada može zabijati glavu u pijesak i odbijati opoziv i reći da nema osnove za nepovjerenje, ali time pokazuje neodgovornost prema pacijentima, liječnicima i medicinskim sestrama.

Više nema vremena za čekanje na početak reforme zdravstva jer su zdravstveni pokazatelji, rekla je Strenja Linić i pozvala Vladu da preuzme odgovornost.

Potom je nabrojala razloge za opoziv, odnosno sve što je Kujundžić propustio učiniti u svoje dvije godine mandata u hitnoj medicini, primarnoj zdravstvenoj zaštiti i preventivi, na području financiranja i organizacije zdravstva, te u odnosu na bolnički sustav.

Grubo vrijeđao zastupnike i liječnike

"Sve navedeno, kao i grubo vrijeđanje saborskih zastupnika i svojih kolega liječnika, izravno dovodi u pitanje ministrov kredibilitet kao osobe, ali i sposobnost da i dalje nastavi obnašati funkciju ministra", zaključila je Strenja Linić.

Željko Jovanović ( SDP) u ime predlagatelja je rekao da Kujundžića ne podržava 99 posto građana, a u dvije godine nije napravio ništa konkretno ili pozitivno za poboljšanje zdravstvenog sustava.

Hrvatsko zdravstvo nikada nije raspolagalo s više novca, a liste čekanja nikada nisu bile duže, dok je životni vijek građana sve kraći, tvrdi Jovanović.

HDZ je obećao da će se liste čekanja smanjiti na manje od šest mjeseci u slučajevima koji nisu hitni, a sada imamo situaciju da se ljudi u 2018. godini naručuju za preglede u 2021. godini. To je postignuće ministra Kujundžića, rekao je Branimir Bunjac (Živi zid).

Upozorio je da je po stopi smrtnosti od raka Hrvatska među top 10 država u svijetu. "Čemu služi država ako ne spašava ljudske živote? To je minimum minimuma koji se ne smije prijeći", poručio je Bunjac.

Emotivna replika Ivane Ninčević Lesardić

Zastupnica Mosta Ivana Ninčević Lesardić je u vrlo emotivnoj replici ministru zdravstva Milanu Kujundžiću kazala da je na Hitnoj pomoći nedavno završila zbog spontanog pobačaja i da su uvjeti koji su je dočekali "na razini 15. stoljeća".

"Tamo sam otišla kao i svaki građanin koji plaća puno osiguranje i s punim povjerenjem. Svezali su mi ruke i noge i započeli proces kiretaže na živo. Bez anestezije, na živo. Struganje maternice, unutarnjeg organa - na živo. To je bilo mojih 30 najmučnijih minuta u mom životu. Ja bih vam mogla prepričati svaku sekundu jer svaka traje kao vječnost. To je 30 minuta ponižavanja svake žene od tisuća žena koje su potpisale peticiju, koje su to doživjele i onima koje sada leže na stolu. To je ponižavanje svake žene koja će u budućnosti ležati na tom stolu. Što mislite da jednoj ženi nije dovoljna činjenica da je izgubila dijete u trećem mjesecu. Zar mislite da joj treba još ponižavanja? Treba je iskasapiti? Ne prebacujte odgovornost na sestre i bolničare koji rade veliki posao", kazala je Ninčević Lesandrić ministru.

"Iskreno žalim da se dogodio gubitak djeteta, a oko konkretnog slučaja trebao bih znati više stvari. U hrvatskim bolnicama ne radi se tako. Možda je bila kontraindikacija za anesteziju, morao bih to znati. Ako možete, dostavite mi cjelokupnu dokumentaciju pa da pogledam o čemu se radi", odgovorio joj je ministar Kujundžić.

"Nemojte lagati nego napravite nešto da se to napravi. Govorite neistinu. To se radi i ja sam to doživjela", odgovorila mu je zastupnica Mosta i tražila ispravak netočnog navoda.

Predsjedavajući Sabora Gordan Jandroković zamolio ju je da ne traži ispravak netočnog navoda, "jer se radi o vrlo intimnoj situaciji" te da ga dovodi u vrlo neugodnu situaciju.

Plenković: Odbijam sve navode oporbe za smjenu Kujundžića

Predsjednik Vlade Andrej Plenković je "u cijelosti odbio sve navode" iz oporbenog prijedloga za opoziv ministra zdravstva Milana Kujundžića jer ih smatra neutemeljenima.

Oporba je u svom zahtjevu navela 52 razloga za opoziv Kujundžića.

"Taj će prijedlog proći kao svih vaših pet dosadašnjih oporbenih inicijativa za opoziv ministara ili nepovjerenje cijeloj Vladi. Kontinuirano je riječ o pokušaju političke diskreditacije i traženja niza problema u brojnim rješenjima koje i ministar i Vlada nalaze za brojne probleme akumulirane u brojnim sektorima u hrvatskom društvu, a osobito kada je riječ o sustavu u kojemu ste vi pridonijeli brojnim problemima, i to fino", poručio je premijer oporbenjacima.

Osvrnuo se na početak oporbene inicijative, rekavši da je krenula ovoga ljeta nakon tragične smrti mladog čovjeka u Zaprešiću, a "vama nije trebalo više od nekoliko sati da jednu ljudsku tragediju iskoristite za ovu raspravu".

"To ste iskoristili za pokretanje ove inicijative, što nije dobro jer ste pridonijeli stvaranju histerije. Uvijek je loše kada netko izgubi život, a pogotovo mladi čovjek, međutim, totalno suprotno onome što ste tada aludirali, mladi čovjek je izgubio život zato što je imao i urođene probleme, imao je tešku srčanu bolest i to je bio pravi razlog za to što ga više nema među nama. Zato mi je od svih ovih pet inicijativa ova najneprimjerenija jer ste zlorabili nešto što se ne zlorabi. Toliko etike bilo bi dobro da imamo i u političkom aktivizmu", uzvratio je Plenković na kritike iz oporbenog zahtjeva.

Posebno se osvrnuo na istup jednog od predlagatelja, Branimira Bunjca iz Živog zida koji je govorio o nepoštivanju stajališta Vijeća Europe o zaštiti mladih od nasilja, rekavši da su "tri mala miša iz Živog zida pobjegla iz sabornice kada se ratificirala Konvencija o zaštiti žena od nasilja i nasilja u obitelji". "Onda, kada ste već takvi, vodite računa o tome da, kada se pozivate na Vijeće Europe, sjetite se i toga, jer dobro je da javnost zna da krijete svoje vrijednosti", poručio je Plenković.

Na kraju premijerova izlaganja predsjednik Sabora Gordan Jandroković upozorio ga je da se nekorektno odnosi prema zastupnicima Živog zida i da bi mu dao opomenu da je zastupnik, ali kako je premijer - može ga samo upozoriti.

Plenković je nastavio obranu Kujundžića isticanjem kako je modernizirati hrvatsko zdravstvo zahtjevan posao, a pogotovo učiniti ga financijski održivim. Kazao je da je Vlada u 2017. godini imala financijske snage u rebalansu proračuna preraspodijeliti zdravstvu još milijardu i sto milijuna kuna, te dodao da se nije još nikada dogodilo, kao prošle godine, da je hrvatski zdravstveni sustav bio bez gubitaka. Dapače, čak smo smanjili ukupni deficit s 8,2 na 7,8 milijardi duga, kazao je. Među postignućima Kujundžićeva mandata, Plenković je naveo povećanje prihoda u 2018. iz državnog proračuna HZZO-a za 20 posto, s 2,5 na 3 milijarde kuna, nikada više sredstava u proračunu za posebno skupe lijekove – 1,3 milijarda kuna, našla se sredstva za djecu oboljelu od spinalne mišićne atrofije i Spinrazu, a Hrvatska je uključena u kliničko ispitivanje novog lijeka za tu bolest i danas većina tih pacijenata prima tu terapiju.

Među ostalim, istaknuo je i da se ide u modernizaciju 29 bolnica, da ministar kao strateški cilj spominje hrvatskog zdravstvenog sustava uspostavu Nacionalne sveučilišne bolnice kao krovne institucije u bolničkom sustavu, Vlada je osigurala niz sredstava za kapitalne investicije te 42,5 milijuna kuna za studiju izvodivosti za Nacionalnu dječju bolnicu u Blatu. Reorganizira se sustav javna nabava, nabrajao je Plenković, reformira Hitna služba, hitna helikopterska služba, investicije iz europskih i proračunskih sredstava.

"Ministar i Vlada žele učiniti da naš zdravstveni sustav bude puno kvalitetniji nego što je sada, da zdravstvene usluge budu dostupne, da idemo prema decentralizaciji, kvalitetnijoj primarnoj zaštiti, prema jačanju prevencije i boljoj zaštiti pacijenata", zaključio je Plenković, odbacivši još jednom sve navode iz oporbene inicijative.

Kujundžić je kazao da Vlada želi reforme i prepoznaje da ima slabosti, dok njihovi prethodnici nisu imali petlje ići u reforme, što pokazuje da zakoni o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju nisu dirani već više od deset godina.

"Mi smo prepoznali da treba mijenjati, da hrvatskom narodu treba bolje i zato smo pripremili oba zakona", istaknuo je.

Među ostalim, naveo je i da su uveli prioritetne liste čekanja u svim bolnicama i tijekom ovih devet mjeseci 15 tisuća vrlo ozbiljno bolesnih pacijenata u tjedan dana bili su dijagnostički obrađeni i započela je terapija, a to je, kaže, reforma.

Što se tiče odlaska mladih liječnika u inozemstvo, Kujundžić je rekao da su svjesni depriviranih područja i zato su osigurali novce i raspisali specijalizacije za ono što najviše treba poput ginekologije, pedijatrije, obiteljske medicine, hitna i radiologija i sada je već 200 mladih ljudi poslano na specijalizaciju.