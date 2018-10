Koliko će poskupjeti cigarete i alkohol? I dalje traje rat u Vladi, Kujundžić traži cijene veće za 50 posto, a Marić za blažu varijantu

Prijedlog nacrta Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (ZOZO) uskoro će na e-savjetovanje, a najveći interes izazvala je namjera ministra Milana Kujundžića da se proširi izvor prihoda za zdravstvo od prodaje svake kutije cigareta i boce žestokog alkoholnog pića.

To znači da bi i pored 32 posto od trošarina na cigarete u blagajnu zdravstva stigle i dodatne kune. Povećala bi se cijena kutije cigareta za 50 posto što primjerice znači da bi se od pakiranja koje košta 30 kuna 10 kuna izdvajalo za zdravstveni proračun.

Ministar traži da se do 15. u mjesecu zdravstvu uplati taj iznos za prethodni mjesec, a od trošarina na cigarete do 5. u mjesecu. Naravno, pitanje je hoće li prijedlog proći ‘sito’ ministra financija te u konačnici i predsjednika Vlade s obzirom na to da se upravo predlaže i povećanje trošarina na duhan što znači da bi cigarete sljedeće godine mogle poskupjeti više od 50 posto.

Sam ministar zdravstva Milan Kujundžić kaže da povećanje cijena cigareta i alkohola nije operativno dogovoreno s premijerom Plenkovićem i ministrom Marićem, piše novac.hr.

Sve zdravstvu

- Kao čovjek, liječnik i ministar zagovarat ću povećanje cijena koliko god to bude trebalo. Na ovaj način mogu se spriječiti smrtonosne bolesti, poput karcinoma te srčani i moždani udari - kaže Kujundžić. Dodaje da je povećanje cijena učinkovita metoda u smanjenju loših navika što su pokazali primjeri brojnih zemalja koje su to već učinile. - Tako će se spasiti tisuće djece, sutra mladih ljudi koji će izbjeći bolesti jer neće postati ovisnici o dokazano štetnim proizvodima - kaže Kujundžić.

U razgovoru s članovima povjerenstva za ZOZO saznajemo da uz taj prijedlog o novim prihodima nisu stigla i obrazloženja odnosno očekivanja od te mjere u budućnosti što znači da nema projekcija koliko će primjerice biti smanjenje broja pušača i raznih bolesti koje pušenje uzrokuje te smrtnost. Ne zna se ni u što će se uložiti eventualno dobiveni novac kao ni što se smatra pod žestokim pićima koja bi trebala imati dodatne namete.

“Zasad je sve ostavljeno javnoj raspravi, a na povjerenstvu ‘bunio’ se HUP jer njegove članice nisu zadovoljne takvim namjerama”, kaže Ivica Belina, predsjednik udruge pacijenta KUZ. Riječju, od zakonskog prijedloga o skupljim cigaretama i žestokim alkoholnim pićima dug je put do eventualne realizacije, tvrde bolje upućeni.

A što o inicijativi ministra Kujundžića misli ministar financija Zdravko Marić? On razumije njegove argumente, ali nije za drastično povećanje cijena, među ostalim, jer ono neizbježno vodi izbjegavanju plaćanja poreza.

- Što se tiče oporezivanja duhana i alkohola, i ja osobno, bez obzira na to što nisam medicinski djelatnik niti sam kvalificiran nešto o tome govoriti, znam što znači prevencija i sigurno to ima pozitivne implikacije.

Međutim, takvo jedno drastično povećanje i oporezivanje nedvojbeno bi imalo utjecaja i na samo tržište - kazao je Marić u razgovoru s novinarima. Pritom je objasnio da treba imati u vidu činjenicu da Hrvatska ima najdužu kopnenu granicu s nečlanicama EU; sa Srbijom, s BiH i s Crnom Gorom. Podsjetio je također na probleme “koje smo znali imati s kontrolom tih granica”.

Za razliku od ministra Kujundžića koji predlaže “drastično” poskupljenje cigareta, od 10-ak kuna, Marić smatra da postoji prostor za blago povećanje trošarina kojim bi cijena cigareta bila uvećana za kunu, dvije, tri. O tome se trenutačno rade izračuni.

Do kraja godine, najavio je Marić, Ministarstvo financija će izići s konkretnim prijedlogom. - Hrvatska je ponovno došla na razinu da smo nešto ispod one propisane minimalne trošarine koju EU traži od nas, tako da ćemo do kraja godine najvjerojatnije doći s jednim prijedlogom koji će značiti blago povećanje, ali ne u ovom obujmu od 50 ili 100 posto”, objasnio je Marić.

Dodao je i kako su u stalnom dijalogu s duhanskom industrijom, a poznat je njihov argument kako bi drastično poskupljenje cigareta neminovno smanjilo prihode proračuna zbog povećanog izbjegavanja plaćanja poreza.

Ranija iskustva

Inače, trošarina na duhanske proizvode posljednji put je povećana krajem 2017. godine. Tada su cigarete u prosjeku poskupile za 1 kunu, a proračun će se zbog toga sliti, procjenjuje se, oko 160 milijuna kuna na godišnjoj razini.

Na kraju, o inicijativi ministra Kujundžića kojom se predlaže drastično poskupljenje alkohola i cigareta, kako je kazao Marić, Vlada će “zauzeti stav kada za to dođe vrijeme”. U suštini, premijer Plenković će morati odvagati argumente dvojice ministara i donijeti konačnu odluku.

Neovisno o snazi argumenta, ostaje činjenica da velike dugove i neracionalnosti u sustavu zdravstva ministar Kujundžić pokušava riješiti na najlakši način, povećanje prihoda. Da iza njega stoje konkurentniji rezultati u reformiranju sustavu, vjerojatno bi mu lakše bilo uvjeriti premijera i širu javnost kako je potrebno “drastično” poskupljenje cigareta i alkohola.