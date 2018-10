23:25 - Požar koji je izbio u rafineriji nafte u Bosanskom Brodu nakon eksplozije koja se dogodila u utorak oko 21 sat i 30 minuta je lokaliziran, a u dom zdravlja u tom gradu primljeno je osam radnika koji su ozljeđeni u incidentu, prenijeli su lokalni mediji u BiH.



Prema informacijama načelnika općine Ilije Jovičića, eksplozija se dogodila u proizvodnom pogonu četiri, a nakon toga se proširila vatra.



Vatrogasni su timovi odmah intervenirali i požar stavili pod kontrolu u razdoblju od oko sat vremena.



Direktor Doma zdravlja u Bosanskom Brodu Zoran Predojević izjavio je za Radio RS kako je u eksploziji i požaru ozljeđeno osam osoba, no nije precizirao težinu njihovih ozljeda. Svima je pružena liječnička pomoć.



Još nema informacija što je prouzročilo eksploziju, niti kakve je to posljedice ostavilo na okoliš.



Eksplozija u Bosanskom Brodu izazvala je uznemirenost među građanima Slavonskog Broda, pogotovo onih koji žive uz Savu nasuprot rafinerije, no gradonačelnik Mirko Duspara poručio im je da ne treba dizati paniku.



"To je benzin, nafta, dobra stvar da je to malo dalje od postrojenja koje je puno opasnije. Ova eksplozija je Brođane dobrano uplašila, nema evakuacije, ali nije ugodno", rekao je Duspara poručivši kako nema potrebe za evakuacijom, te najavio sjednicu kriznog stožera u Županiji.



22:36 - U pogonima rafinerije nafte u Bosanskom Brodu oko 21 sat i 30 minuta dogodila se snažna eksplozija čiji uzrok nije poznat, a prema dostupnim informacijama u tom je incidentu ozlijeđeno više osoba koje su se tamo nalazile.



Načelnik općine Bosanski Brod Ilija Jovičić potvrdio je lokalnim medijima u Bosni i Hercegovini kako su ozlijeđeni radnici rafinerije, a u krug rafinerije su upućene vatrogasne ekipe kako bio suzbile požar koji je izbio nakon eksplozije.

Za Televiziju RS (RTRS) kazao je kako gasitelji ulažu napore kako bi što prije ugasili vatru.



Mediji su prenijeli informacije dobivene od lokalnog stanovništva kako su od eksplozije popucali prozori na brojnim zgradama a nakon toga se u Bosanskom Brodu mogao osjetiti težak smrad.



Prema prvim informacijama eksplozija se dogodila u jednom od postrojenja rafinerije koje je Jovičić opisao kao pogon broj 4 no nije pojasnio što se tamo točno proizvodilo.



Ranije objavljeno - U utorak oko 21:30 sati u Slavonskom Brodu građani su začuli snažnu detonaciju, koja se mogla čuti u većem dijelu grada, prenosi Jutarnji list., a nekoliko trenutaka kasnije mogao se vidjeti snažan plamen.



Iz brdskog dijela plamen, koji se diže visoko, jasno se vidi i 15-ak minuta nakon eksplozije praćene detonacijom.



Portal SBplus navodi da se čini da je do eksplozije došlo u samoj rafineriji iz čijeg smjera, što je vidljivo na fotografijama koje smo dobili iz Slavonskog Broda, dopiru veliki plameni jezici.





Ilija Jovičić, načelnik općine Bosanski Brod je za RTRS kazao da su sve vatrogasne jedinice na terenu. Potvrdio je da je u eksploziji ozlijeđeno nekoliko radnika.



Za sada se policija ne može dobiti, telefonski broj OKC-a je stalno zauzet.