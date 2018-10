Brkić odgovorio na teške optužbe bivšeg načelnika splitske policije: Bekavac je patološki lažljivac!

Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Milijan Brkić je patološkim lažljivcem nazvao Marka Bekavca, bivšeg načelnika splitsko-dalmatinske Policijske uprave i sadašnjeg savjetnika župana Blaženka Bobana za sigurnost i nacionalne manjine te dugogodišnjeg člana HDZ-a.

Nekadašnji strah i trepet splitskih kriminalaca iznio teške optužbe na račun ravnatelja SOA-e: Smještaju mi krimen, a sve jer je Markić očito upao u 'kokošinjac' Brkića i Karamarka

Bekavac je na konferenciji za novinare u utorak ustvrdio da Milijan Brkić i Tomislav Karamarko ucjenjuju ravnatelja Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA) Daniela Markića i da Markić ne vlada sustavom.

Rekao je da se, kao kandidat za predstojnika Ureda državne uprave Splitsko-dalmatinske županije 2017. godine, suočio sa spoznajom o paralelnom sustavu unutar Sigurnosno-obavještajne agencije koji su uspostavili pojedinci koji se u samovolji koriste državnim institucijama za privatni interes. To, kazao je, i sigurnosna provjera koja je nad njim provedena dok se natjecao za spomenuto radno mjesto bili su povod za obraćanje javnosti.

"Čuo sam za bivšeg kolegu, gospodina Bekavca. Vi dobro znate tko radi sigurnosne provjere u Hrvatskoj. Osobno nisam bio upoznat da se radi sigurnosna provjera niti imam ikakvog utjecaja na izradu sigurnosnih provjera. Ali s obzirom na ono što je on danas kazao, očito je da je gospodin Bekavac jedan patološki lažljivac i naravno kao takav sigurno nije mogao konkurirati za jedno odgovorno mjesto u sustavu državne uprave“, kazao je Brkić uoči sastanka saborskog kluba HDZ-a.

Odbacio je nagađanja da je uteg svojoj stranci u ovom trenutku.

"Ja to nisam sigurno“, rekao je novinarima u Saboru uoči sjednice Kluba zastupnika HDZ-a.

Brkić je ustvrdio da prema HDZ-u "idu neke strelice koje se stavljaju u jedan kontekst za koji nema nikakvih osnova“.

Vlasnik tvrtke "Katić bau" Nikica Katić iz Lovreća, kojeg je na današnjoj konferenciji za novinare u Splitu također prozvao Marko Bekavac, u izjavi za Hinu odbacio je sve Bekavčeve optužbe te je rekao kako ne zna čime je Bekavac izazvan da to radi i zašto ga spominje.

"Ne znam gdje svrbi Marka Bekavca", rekao je Nikca Katić, dodajući kako je ono što je on danas izgovorio na konferenciji za novinare u Splitu "nebulozno i nema veze s istinom".

Također je rekao da ga je Bekavac krivo nazvao Nikolom. Nikica Katić je rekao da se građevinskim poslom bavi 33 godine, ima 60 zaposlenih, još zapošljava te kako je jedina tvrtka koja je opstala u tom kraju.

"Ljudi koje je Bekavac spominjao rade svoj posao. Marko Bekavac neće određivati tko je meni prijatelj i s kim ću se družiti", istaknuo je Katić i dodao: "Milijan Brkić je moj prijatelj i dolazi k meni, ali k meni dolazi i Andrej Plenković."

U vezi s 500 potpisa za koje je Bekavac danas rekao da ih je prikupio u Lovreću protiv eksploatacije kamenoloma Vilinjaka, Katić je rekao kako je ondje sve legalno i da zasad ništa ne eksploatira, nego se samo obavljaju istraživanja, za što ima sva potrebna rješenja iz Ureda gospodarstva Splitsko-dalmatinske županije.

Kako je rekao, iako radi sve u okviru zakona, posljednjih godinu dana mu je došlo desetak raznih inspekcija koje su utvrdile da sve radi legalno.

"Ma kojih 500 ljudi je potpisalo taj dokument? Pa zašto Bekavac nije prezentirao te potpise? Pitanje je zašto to sada odjednom Bekavac radi s obzirom na to da se na kamenolomu radi od 2012. godine. Nikome to ne smeta nego Bekavcu, koji sam organizira peticije i prosvjede, šalje mailove, dopise, poruke", istaknuo je Katić.

Također je rekao kako Bekavcu nikad nije slao poruke, kao što je ovaj tvrdio na konferenciji za novinare.

"Dapače, on je mene zvao i razgovarao, nakon čega je krenuo protiv mene. Prava je istina da je upravo on okolo slao poruke, što imam dokumentirano, i što će sve na kraju završiti optužbom", rekao je Katić.

Ponovio je kako radi u skladu sa zakonom te da on nije kriv što Marko Bekavac svojedobno nije prošao sigurnosnu provjeru.