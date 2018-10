Nekadašnji strah i trepet splitskih kriminalaca iznio teške optužbe na račun ravnatelja SOA-e: Smještaju mi krimen, a sve jer je Markić očito upao u 'kokošinjac' Brkića i Karamarka

Bivši uspješni načelnik PU splitsko-dalmatinske Marko Bekavac (u razdoblju od 1997. do 2000. godine) javio se na natječaj za predstojnika Ureda državne uprave Splitsko-dalmatinske županije u kolovozu prošle godine.

Bekavac je trenutno savjetnik župana Blaženka Bobana za sigurnost i nacionalne manjine i nije izabran za to mjesto predstojnika Ureda državne uprave na koji se javio jer nije prošao sigurnosnu provjeru SOA-e te je zbog toga u hotelu Consul u Splitu organizirao tiskovnu konferenciju na kojoj je iznio niz novih detalja koji kompromitiraju ovu službu na čelu s ravnateljem Danielom Markićem, ali i bivšim šefovima SOA-e Tomislavom Karamarkom i njegovim suradnikom Milijanom Brkićem za koje je rekao da su ga ucijenili.

- Organizirao sam peticiju sa potpisima 500 mještana mog rodnog Lovreća i okolice koji su bili protiv otvaranja kamenoloma Vilinjak čiji je vlasnik tvrtka Katić Bau, u vlasništvu Brkićevog ortaka Nikole Katića (poznatog pod nadimkom Kič, op. M. D.).

Rijetko kad su Brkić i Karamarko došli u Imotski da nisu navratili kod njega. Brkić uvijek kaže kada se neka rabota otkrije da je u pitanju njegov kum, suborac i prijatelj, a ja za Katića kažem da je Brkićev kum, suborac i ortak u tom kamenolomu.

Katić mi je kazao da sam 'prvi počeo rat', a Brkić je dva puta osobno intervenirao zbog toga rekavši mi: 'Čujem da mi zajebaješ Katića' i da kad dođem u Zagreb obavezno navratim kod njega.

Predstojnik Ureda državne uprave ima sve uvide u izdavanje svih dozvola i koncesija i ova kvazi sigurnosna provjera SOA-e koju ja nisam prošao je samo poslužila njima da me se eliminira i da se to ne dogodi - rekao je Bekavac koji je najvažnije stvari kazao pred kraj tiskovne konferencije.

Rekao je kako djelatnik splitske SOA-e nema primjedbi i da je morao ispuniti deset stranica upitnika za sigurnosnu provjeru, a s djelatnikom SOA-e je razgovarao sat i dvadeset minuta.

- Čovjek mi je rekao da je što se njega tiče da sve u redu, a onda su se umiješali ovi iz vrha SOA-e s mojim navodnim krimenom da sam 2001. godine zaradio kaznenu prijavu zbog zlouporabe položaja i ovlasti i krivotovrenja službene isprave koju je podnio Mate Borozan.

Kliknite na googleu tko je Mate Borozan pa ćete vidjeti tko me je prijavio. Ja sam od Općinskog državnog odvjetništva u Splitu, a potom i od Županijskog državnog odvjetnitšva u Splitu, dobio potvrde da sam kazneno čist i da je ta prijava protiv mene odbačena 22. studenog 2002. godine.

Ja sam čist pred Bogom i pred zakonom, a oni mi to uzimaju kao krimen i ne prolazim sigurnosnu provjeru.

- Po tumačenju ustavnih sudaca, djelatnik SOA-e me je bio dužan upozoriti prilikom razgovora sa mnom na ove okolnosti, ali to nije učinio jer da jest, otišli bi do jednog i drugog odvjetništva te bi SOA i službeno dobila ono što sam dobio i ja - a to je da sam kazneno potpuno čist.

Taj dokument državnog odvjetništva uputio sam ministru uprave Lovri Kuščeviću, Uredu Vijeća za nacionalnu sigurnost i SOA-i, no ona u kolovozu ponovno odbija prigovor kršeći moja ustavna, zakonska i ljudska prava.

Gospodin Markić je odgovorna osoba i stoga tražim njegovu ostavku i kazneni progon. Očito nije dorastao funkciji koja mu je provjerena i očito je upao u 'kokošinjac' Milijana Brkića i Tomislava Karamarka - kazao je Bekavac.

Bekavac je istaknuo da je Daniel Markić najodgovorniji za sve ovo što mu se događa.

- Čovjeka koji je imao presudan glas za Markićevo imenovanje zamolio sam da ga urazumi i ne krši zakon u mom slučaju, ali on je sve negirao, pa mi se kao logičan zaključak nameće da je Markić ucijenjen od strane Brkića i Karamarka' - nastavio je Bekavac, ne želeći odgovoriti tko je 'presudan glas' kod kojega je intervenirao.

- Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost vršio je nadzor nad radom SOA-e od 2003. do 2013. i utvrdio da je od 2006. do 2008., kada je na čelu te službe bio Karamarko, bilo zaposleno 222 djelatnika od kojih je veći dio pao na sigurnosnoj provjeri, a ipak su zaposleni.

Mogu zamisliti kako tako zaposleni lumeni i karakteri i klimavci kada vide Brkića i Karmarka s deset metara im dobacuju - 'šefe treba li vam šta?'.

Bekavac zaključuje da je pod tim 'treba li vam šta' očigledno bilo njegovo opadanje na sigurnosonoj provjeri, unatoč tome što nije imao ni jednu kaznenu prijavu i što je kao načelnik PU splitsko dalmatinske uhitio najviše dilera i gospodarskih kriminalaca od kad je postojanja te uprave.