Oblačno i kišno jutro vam je omelo planove za blagdan? Meteorolozi imaju vijest koja će vas razveseliti

Umjereno, u unutrašnjosti i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, na Jadranu će kiša prestati već prijepodne te će se razvedravati, a u unutrašnjosti poslijepodne i osobito navečer, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za ponedjeljak.

Na kopnu ujutro mjestimice magla. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu do umjerena bura, poslijepodne u Dalmaciji sjeverozapadnjak.

Prognoza za Jadran

Prema Jadranu jača anticiklonalni greben sa sjevera pa će u prvih 12 sati biti tiho ili uz vjetar promjenljivog smjera, zatim tijekom dana sjeverozapadni i zapadni 4-12 čvorova. Promjenljivo oblačno, ponegdje uz obalu sjevernog Jadrana mogućnost za malo kiše, a na krajnjem jugu Jadrana za pljusak i grmljavinu.

U daljnjih 12 sati puhat će uglavnom slab sjeverozapadni vjetar, uz obalu ponegdje bura, a u Velebitskom kanalu bura ponegdje umjerena. More malo, na otvorenom južnog Jadrana i u Velebitskom kanalu ponegdje umjereno valovito. Pretežno vedro.

Najviša dnevna temperatura u većini kopnenih krajeva od 16 do 21, a u Slavoniji i na Jadranu između 20 i 25 stupnjeva Celzijusovih.



Prognoza za utorak

Sutra će. pak, u unutrašnjosti biti djelomice sunčano, a u prvom dijelu dana mjestimice će biti magle i niskih oblaka koji se ponegdje mogu dulje zadržati, a ponegdje će iz njih pasti rosulja ili slaba kiša, uglavnom u gorskim područjima.

Na Jadranu će biti pretežno sunčano. Vjetar uglavnom slab, uz obalu slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 13, na Jadranu od 14 do 19, a najviša dnevna od 17 do 22, u Slavoniji i duž obale između 21 i 26 stupnjeva Celzija.