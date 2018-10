Zaboravili ste u spizu, a danas je praznik? Evo koje su trgovine otvorene

Ako ste se upravo sjetili da ste nešto zaboravili kupiti, ne morate se bojati da će sve trgovine biti zatvorene. Premda je danas državni praznik, veliki dio trgovina i većina trgovačkih centara na ovaj Dan neovisnosti radi prema radnom vremenu za nedjelju.



Jednako kao i ostali veliki trgovački centri u Hrvatskoj, i sva tri splitska danas rade do 21 sat, isto kao i supermarketi u njihovom sklopu, a slična je situacija i sa supermarketima velikih trgovačkih lanaca.



Spar i Kaufland, a i dio Lidlovih dućana rade do navedenog sata, no neke će Lidlove trgovine raditi do 14 ili 18 sati. I većina Tommyjevih trgovina je otvorena, dio do 21, dio do 22 sata, a i Plodine rade do 22 sata. I Ribola danas radi do 21 sat, kao i neke Konzumove trgovine, dok ih većina ipak radi do 20 ili 20.30 sati.



Padne li vam napamet državnmi blagdan provesti baveći se uređenjem kuće ili okućnice, dobro će vam doći podatak da su danas otvoreni i Pevec te Bauhaus koji rade prema radnom vremenu za nedjelju.