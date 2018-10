U jednoj zagrebačkoj trgovini žena je kupila cipele u vrijednosti 1500 kuna, a šokirat će vas činjenica tko će joj obuću platiti

Jednu je Zagrepčanku ovih dana toliko zabezeknuo prizor iz trgovine u City Centru West da ga je odlučila podijeliti sa svim poznatima na društvenim mrežama, piše jutarnji.hr.

A prizor je išao otprilike ovako.

Dok je razgledala po dućanu, na blagajnu je s parom Michael Kors tenisica, po cijeni od 1500 kuna, došla jedna gospođa napomenuvši prodavačici da će ih kupiti te da joj obavezno treba R1 račun.

Refundirani iznos

Iznenađenje je stiglo kad je počela diktirati podatke tvrtke na koju će račun glasiti, a riječ je o - Centru za socijalnu skrb Zaprešić.

Kako je, pitala se ova sugrađanka, uopće moguće da netko na račun institucije koja se bavi najranjivijim skupinama kupi par cipela, posebno po tako paprenoj cijeni?

Odgovor na to pitanje Jutarnji je potražio u prozvanoj zaprešićkoj instituciji.

“Naši djelatnici koji rade na terenu Kolektivnim su se ugovorom izborili za pravo da im poslodavac jednom godišnje osigura opremu, točnije radne cipele i torbu za spise, za što imaju pravo na račun institucije u kojoj rade potrošiti 500 kuna. Da bi to pravo ostvarili, poslodavcu moraju priložiti R1 račun kao dokaz kupnje, nakon čega će im biti refundiran propisani iznos. Ako to žele, mogu kupiti i skuplju opremu, no poslodavac im vraća onoliko koliko je propisano”, pojasnili su nam u Centru.

Kolektivni ugovor

To nam je potvrdila čelnica Sindikata socijalnih radnika Jadranka Ivezić napomenuvši da je navedena obveza za poslodavce u Kolektivni ugovor uključena prije pet godina. Rekla je da nisu definirali za kakvu vrstu obuće i torbe mogu ostvariti povrat novca.

“Gledajte, puno su na terenu i njihova je odluka kakvu će obuću nositi. Naravno da neće okolo hodati u cokulama, ali vjerojatno neće ni u potpeticama od 10 cm”, zaključila je.