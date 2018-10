'Kompas' klijentima zalupio vrata pred nosom: tisuću ih uplatilo skijanje, a sad nema ni puta ni povrata novca; Turistički djelatnici zgroženi postupkom poznate agencije, a njihovi problemi počeli su navodno proteklog ljeta...

Sve su glasnije priče da je na vidiku novi kupac te da bi se cijela situacija, što se putnika tiče, mogla završiti dobro na način da se 'Kompas' brzo financijski konsolidira i nastavi raditi

Da manje i veće putničke agencije upadaju u probleme poslovanja u Hrvatskoj i u svijetu, nije novost posljednjih turbulentnih turističkih godina, ali kada je od četvrtka zagrebački "Kompas" kao druga ili treća po veličini agencija u Hrvatskoj naprasno zatvorila svoja vrata putnicima bez valjanog objašnjenja, to je ipak vijest koja je uzdrmala turističke poslovne krugove u zemlji.

Jer, radi se o agenciji koja je desetljećima bila lider u putovanjima iz Hrvatske u inozemstvo, s daleko najvećim brojem organiziranih grupa, tura, izleta, posjeta sportskim natjecanjima...

Iako službenih podataka o tome nema, procjenjuje se da će se zbog novonastalih okolnosti i prestanka rada u problemima naći oko tisuću putnika koji su do sada "Kompasu" uplatili djelomično ili u cijelosti iznose za putovanja tijekom listopada i studenoga, ali i za predstojeću skijašku sezonu.

Oni su, kako sada stvari izgledaju, na duže vrijeme izgubili svoj novac. Samo brzi nastavak rada "Kompasa" za nekoliko dana, ako se financijski konsolidiraju ili nađu novog kupca, mogao bi barem djelomično sanirati nastalu štetu i izgubljeno povjerenje putnika.

Problem je tim veći što ih je "Kompas" obavijestio da "zbog tehničko-procesnih razloga u skladu s ugovorom o putovanju i općim uvjetima i uputama za turističke aranžmane 'Kompasa' Zagreb te Zakona o turističkim agencijama, razliku neispunjenih ugovornih obveza namire iz ugovorene usluge o osiguranju turističkih putovanja s odgovarajućim osiguravajućim kućama."

A to trenutno većem dijelu putnika koji su platili svoja putovanja neće biti moguće. Naime, "Kompas" ima pokriveno jamstveno osiguranje u slučaju stečaja, a ono se aktivira kad se stečaj proglasi. Budući da stečaj nije proglašen, putnici će se teško od toga naplatiti.

Drugo osiguranje je ono od odgovornosti iz djelatnosti, ali ono putnicima vraća veće iznose od 10 tisuća kuna, a sve iznose niže vrijednosti morao bi putnicima vratiti sam vratiti "Kompas".

Hoće li to i kada biti moguće, za sada nitko ne zna jer iza zatvorenih vrata poslovnica te putničke agencije u Zagrebu ne odgovara nitko ni na elektronsku poštu niti na pozive.

Podsjetimo, 2017. "Kompas" s oko 70 zaposlenih je od bivšeg vlasnika Ivana Puškara i još tridesetak dioničara preuzeo investicijski fond "Inspire Invest" Matka Bolanče. Krenuli su ambiciozno i dobro na krilima ranijeg poslovanja, ali poznavatelji prilika kažu da su problemi s financijskim poslovanjem u "Kompasu" posebno aktualizirani proteklog ljeta, kada su su izgubili licenciju za prodaju aviokarata.

Zbog čega je do toga došlo nije poznato, ali IATA (međunarodna agencija za licenciranje prodaje avio-karata) je stroga institucija s preciznim procedurama, pa jednom kad se izgubi, povrat licencije traje šest mjeseci. Do tada agencija ne može prodavati avionske karte, a "Kompas" je bio treći najveći prodavač aviokarata u Hrvatskoj.

Procjenjivalo se da je trećina ukupnog prometa bila samo od prodaje aviokarata. To je stvorilo i druge operativne probleme, koji su se poput domino efekta sručili na agenciju.

Profesionalci u turizmu najviše zamjeraju način na koji je "Kompas" doslovno zalupio vrata pred nosom svojim klijentima, što je nedopustivo. Kad se vidjelo da stvari ne funkcioniraju, trebalo je ljudima sedam do 10 dana prije planiranog putovanja kazati da se put otkazuje, a ne čekati na to do zadnjeg dana pred putovanje, komentiraju turistički agenti. Jer, jednom poljuljano povjerenje u njihov rad bit će teško vraćati.

- UHPA nema pravu informaciju o svemu što se događa. Oni su otkazali putovanja, znamo da imaju financijske probleme. Međutim, putnik ne zna što se događa i on očekuje profesionalno korektnu informaciju i povrat svojeg novca.

Ako se to napravi i tako postupi prema putnicima, neće biti problema. No, sada možemo samo nagađati. Nije se smjelo dopustiti da se ovo dogodi, iako se to može dogoditi svakome. No, kada se radi o putnicima, mora se biti pažljiv i obziran, jer to je posebno osjetljivo – kaže Tomislav Fain, predsjednik UHPA.

I ostali u turizmu s kojima smo razgovarali izražavaju nadu da će "Kompas" pronaći brzo rješenje da ne ide u stečaj i da sam riješi probleme koje ima, jer bi sve drugo bila šteta i za hrvatski turizam i za agencijsko poslovanje.

U kuloarima se sve glasnije govori i da je na vidiku novi kupac te da bi se cijela situacija, što se putnika tiče, mogla završiti dobro na način da se "Kompas" brzo financijski konsolidira i nastavi raditi.

Tome u prilog ide i činjenica da svoje internetske stranice drže otvorenima sa svim programima koje nude, čime profesionalcima pokazuju da se bore za brzi povratak "u život".

Posljednja takva situacija u Hrvatskoj bila je ona prije desetak godina, kada je "Generalturist" otišao u stečaj, ali to je bilo u siječnju, kada su grupe koje su imali već odradile plaćena putovanja pa je negativan efekt tog gašenja, barem što se putnika tiče, bio puno manji.