Ispovijest Splićanina koji se odlučio na osobni bankrot: Banka me ucjenjuje! Isplatit će mi novac ako prekršim zakon, a ja se tresem od straha što će biti sljedeći mjesec...

Daljnje isplate neće biti osim ako u banci ne otvorim vezani račun. Što bi bila protuzakonita radnja i kazneno djelo prema Zakonu o osobnom stečaju!

Zaštićeni račun osmišljen je kao slamka spasa za sve ljude koji su se našli u hororu ovrha. Cijeli smisao je da ne može biti blokiran – zato se zove 'zaštićeni' račun – i da preko njega ljudi primaju minimum novca potreban za golu egzistenciju.

Pa ipak, Splićaninu o kojem je riječ u ovom tekstu banka je blokirala zaštićeni račun.

Jednostavno, došao sam predignuti novac, a oni mi nisu htjeli isplatiti ga. Riječ je o novcu koji služi za golu egzistenciju, kako da opišem šok koji me snašao kada sam shvatio da sam doslovce, samo zbog samovolje banke, ostao bez lipe, bez ikakvih sredstava za goli život – priča nam naš sugovornik, na kojem su očiti znakovi stresa kojeg je preživio.

I ne samo to, banka me doslovce ucjenjuje, isplatit će mi moj zarađeni novac ako počinim protuzakonite radnje – dodaje on, pokazujući očitovanje banke u kojem stoji da klijent nema dugovanja, da je novac na računu, ali "nisu u stanju izvršiti isplatu".

Nema utjecaja

Bez objašnjenja zašto je to tako.

Problem je nastao zato što je zatvoren vezani račun u istoj banci preko kojeg su se naplaćivali dužnici. No, račun nije zatvorio naš sugovornik nego stečajni povjerenik. Štoviše, naš sugovornik već godinu i pol dana nema nikakvih ovlasti nad svojim računima.

- Među prvima sam podnio zahtjev za stečajem potrošača, tzv. osobni bankrot. Stečaj je otvoren, sproveden i zatvoren, i postao pravomoćan 26. 10. 2017. godine. Prema Zakonu o stečaju potrošača, kad je stečaj otvoren, stečajni povjerenik je dužan zatvoriti sve račune potrošača u stečaju, osim zaštićenog, i otvoriti novi račun na koji će se slijevati višak sredstava iz kojih se namiruju vjerovnici.

Ja, dakle, nad tim postupcima nemam nikakvog utjecaja.

Sve je to tako funkcioniralo do 14. rujna ove godine, kada mu odbijaju isplatiti novac jer su, nakon deset mjeseci stečaja, u promjeni internih i strukturnih pravila svog poslovanja protumačili da je zatvaranjem vezanog računa prekršen Pravilnik o načinu i postupku ovrhe na novčanim sredstvima. Činjenica da je zakon uvijek pravno iznad bilo kojeg pravilnika, što im je sljedećeg radnog dana, 15. rujna, pokušao objasniti i stečajni povjerenik osobno, uz predočeno sudsko rješenje, banku nije puno dirnula.

Opet je naš sugovornik napustio banku praznih džepova, a za nevolju bila je subota. Za nastavak obračuna trebalo je preživjeti vikend, uz tablete za smirenje i bez sredstava za život, pričekati ponedjeljak.

- U ponedjeljak 17. rujna sam se opet obratio banci i nakon nekoliko sati je isplata ipak izvršena, ali i dalje uz isti stav banke – da daljnje isplate neće biti moguće osim ako kod njih otvorim vezani račun. Što bi opet bila protuzakonita radnja i kazneno djelo prema Zakonu o osobnom stečaju!

Čista laž

No, nakon toga iz banke mu upućuju dopis 26. rujna da daljnje isplate neće biti moguće i da zaštićeni račun izvoli otvoriti u drugoj banci – što on ne može niti smije učiniti u procesu bankrota.

Obratio se stoga naš sugovornik za pomoć Fini, koja je jedina ovlaštena otvoriti zaštićeni račun. Iz banke se zatim povlače.

Dobiva odgovor relevantne institucije: "Vezano za Vaš slučaj, rečeno mi je da je dopis koji su Vam poslali pisan prije saznanja da ste u postupku stečaja potrošača pa stoga nije više relevantan (jasno je da zbog stečaja potrošača ne smijete otvarati nikakve račune u bankama jer bi to bilo ponašanje suprotno Zakonu o stečaju potrošača)". Dojam je da bi sljedeće isplate trebale teći bez problema. U zadnjem dopisu koji, pak, dobiva iz banke, i u kojem i dalje isplate uvjetuju otvaranjem povezanog računa, stoji da su ga pokušali neuspješno kontaktirati prije nemilih događaja, ali da nisu uspjeli.

- To je smiješna neistina, budući da sam svaki mjesec uredno podizao novac u poslovnici u kojoj to uvijek činim, a i bez problema sam preuzeo preporučenu poštu koju su mi, kao i svim ostalim klijentima, poslali na kućnu adresu, preporučenom pošiljkom – kaže naš sugovornik.

Osim toga, ponavlja, u poslovnicu je dan nakon što mu je odbijena isplata stigao u društvu stečajnog povjerenika koji im je pokazao sudsko rješenje o stečaju potrošača i legitimirao se kao stečajni povjerenik.

Nakon svega, on je podnio kaznenu prijavu protiv odgovornih osoba iz banke jer su ga, proizlazi iz svega, ucijenili, prisiljavajući ga na protuzakonito djelo. No, i dalje nije siguran što će biti sljedeći mjesec, hoće li se nekome u banci svidjeti pa će mu isplatiti novac ili će taj netko odlučiti ostaviti ga (opet) gladnog cijeli mjesec.

Otplatio trećinu

- Strah, prisilne misli na egzistenciju, izgubljeni ugled i čast... Otkad je stečajni postupak pravomoćan, dakle u manje od godinu dana, ja sam otplatio skoro 30 posto duga. Po tome sam jedan od najboljih dužnika uopće. Živim kako mogu iz dana u dan. I otkud onda nekom pravo da radi ovo što meni rade? Nisam bio na bolovanju u 20 godina radnog staža niti jedan dan, a otkad mi se ovo počelo događati ne radim. Ne prestajem misliti o tome, tresem se kao biljka od straha što će biti sljedeći mjesec.

Zašto mi ovo rade – pita se naš sugovornik dok mu se ruke nemoćno tresu.