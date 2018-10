Cijene cigareta i alkohola lete u nebo! Vlada uskoro sprema drastična poskupljenja, tvrde da će ovim potezom skupiti novce za spas zdravstvenog sustava

Povjerenstvo za izradu novog Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (ZOZO) upravo je završilo posao, pa se može očekivati da će zakonski prijedlog uskoro biti i na e -savjetovanju. Naime, riječ je o zakonu koji propisuje prava građana te njihove, ali i obveze države, preciznije proračuna prema zdravstvenom sustavu, kao i izvore prihoda, piše Jutarnji list.

Premda su se nedavno pojavile informacije prema kojima postoji “deal” između ministra zdravstva Milana Kujundžića i ministra financija Zdravka Marića po kojem bi se davanja iz državnog proračuna smanjila poglavito u dijelu koji se odnosi na preventivnu zaštitu ugroženih skupina poput djece ili starijih od 65 godina, zasad to iz predloženog zakonskog teksta nije razvidno.

Dapače, predlaže se čak i uvođenje nekih novih prihoda, poput onih od maloprodajne cijene svake prodane kutije cigareta, kao i žestokih alkoholnih pića, a povećao bi se i prihod od osiguravajućih društava, odnosno premija obveznog automobilskog osiguranja za liječenje stradalih u prometnim nesrećama.

Sve bi to trebalo donijeti oko dvije milijarde novih prihoda u zdravstveni proračun te bi sustav na godišnjoj razini raspolagao s gotovo 25 milijardi kuna, što bi prema ministrovim riječima, “stabiliziralo zdravstvo i spriječilo nove gubitke”.

Cigarete i žestoki alkohol po tom novom zakonskom prijedlogu poskupjeli bi oko 50 posto u odnosu na sadašnju cijenu, izdvajanje iz premija obaveznog osiguranja automobila iznosilo bi 7 umjesto sadašnjih 4 posto, a najviši iznos participacija za one koji ne plaćaju dopunsko osiguranje bio bi 4000 kuna umjesto dosadašnjih 2000 kuna. Prema tom bi prijedlogu kutija cigareta koja sada košta 20 kuna nakon usvajanja zakona koštala 30 kuna.

Zakonodavac očekuje da bi se prihod iz tog izvora HZZO-u uplaćivao do 15. za prethodni mjesec. Propisuje se i uplata prihoda od trošarina na cigarete do 5. u mjesecu ne bi li se Ministarstvo financija prisililo da podmiruje svoje obveze. Naime, zdravstvu pripada 32 posto prihoda od trošarina na cigarete, odnosno oko 1,4 milijarde kuna, ali godišnje iz tih izvora stigne samo oko 800 milijuna. I po drugim stavkama sadržanima u ZOZO-u državni proračun svake godine ostane kratak za barem trećinu kuna jer se umjesto 4,2 milijarde uplati ukupno samo do 2,5 milijardi kuna!?!

Očekivano, protiv novih “taksi” na cigarete i žestoka alkoholna pića svoj su glas digli proizvođači, ustvrdivši da će to smanjiti potrošnju, a onda i prihode iz tih izvora ne samo njima nego i državnom proračunu. No, ministar odgovara da je to ujedno i pokušaj smanjenja broja ovisnika o alkoholu i cigaretama. Povećanju izdvajanja od premija obveznog automobilskog osiguranja već se usprotivio HUP, koji tvrdi da bi osiguravatelji tako umjesto dosadašnjih 45 milijuna kuna za liječenje stradalih u prometnim nesrećama plaćali 70 milijuna kuna.

Nerijetko se kao moguće povećanje prihoda zdravstvenog proračuna spominje i povećanje doprinosa od 1,5 posto predviđeno poreznom reformom. Govori se o “dodatnih” 1,4 milijarde kuna za zdravstvo, ali zapravo se radi samo o tome da se “poravna” manjak nastao zbog ukidanja stope doprinosa za zaštitu zdravlja na radu kojim se godišnje uprihodovalo 600 milijuna kuna.

Manjak od oko 300 milijuna kuna nastao je i zbog toga što poslodavci plaćaju samo polovicu doprinosa za zdravstvo zaposlenicima na minimalcu, a ubuduće će HZZO gubiti i oko 400 do 500 milijuna kuna za plaćanje bolovanja duljih od mjesec dana. Poslodavci su do sada plaćali naknade za bolovanja do 42 dana.

Premda bi usvajanjem ovog zakona objektivno u sustavu moglo biti više novca, građani zasad ne mogu očekivati kvalitetniju i dostupniju zdravstvenu zaštitu. Očekivane promjene u sustavu nisu se dogodile, a bez njih samo financijske injekcije nisu rješenje problema., piše Jutarnji list.