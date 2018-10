Marijana Prpić, majka koja je odbila kemoterapiju za svoju desetogodišnju kćer razgovbarala je s ekipom 'Provjerenog' Nove TV u kojoj se postavljaju pitanja tko ima glavnu riječ oko liječenja bolesnog djeteta, roditelj ili država, kako je došlo do potpune histerije u ovom slučaju, zašto se situacija otela kontroli, zašto više nitko nikome ne vjeruje te otkuda dolaze teorije zavjere da kemoterapija ne liječi nego ubija.

- To je strašno. U ponedjeljak mi je mobitel gorio. Preležala sam taj dan u krevetu koliko mi je loše bilo - govori majka koja je u medijima pročitala da joj je oduzeto skrbništvo nad bolesnim djetetom.

Majka zaratila s liječnicima, ne dopušta kemoterapiju za teško bolesnu djevojčicu: 'Najavljuje da će odvesti dijete u Tursku, čak je pozvala Torcidu da s pajserima krene na bolnicu!'



Radilo se o lažnoj informaciji. Sve je to u bolničkom krevetu vidjela i desetogodišnja godišnja djevojčica čije je liječenje od raka kostiju ovog ponedjeljka bila glavna nacionalna tema.

- Psiholozi su joj objašnjavali da ne gleda, da su novinari loše napisali, da je to netko izmislio. To je jako ružno da se netko s takvim stvarima igra i dijete koje leži u bolnici od raka. To je stvarno bezobrazno i podmuklo - govori majka djevojčice koja se protivi kemoterapiji, koju su sukladno protokolu, odredili liječnici.

Majka nadalje tvrdi kako nije dobila kompletnu dokumentaciju o bolesti.



- Meni ništa nitko nije objašnjavao, ni što joj dajem, koliko dajem. Ja tražim papire, hoću slati dalje - kaže majka koja tvrdi kako ih nije mogla dobiti jer su bolničko vlasništvo, no s druge strane bolnica odgovara kako dokumentaciju svaki roditelj može uvijek dobiti.