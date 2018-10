- Dvadeset i jednu stranicu u tjedniku Nacional, to nije ni pokojni zločinac drug Tito dobio kada je umro - bila je reakcija Milijana Brkića, zamjenika predsjednika HDZ-a, kad smo ga pitali kako komentira članak objavljen u Nacionalu, a u kojem ga se proziva kao osobu koja je osumnjičenima u aferi Elitna prostitucija iz 2011. godine dojavila da su pod istragom te tako potkopala policijsku istragu, piše Jutarnji list.

Nacional je jučer objavio službeni dokument naslovljen “Kompromitacija posebnih izvida”, iz kojeg je vidljivo da je tadašnji načelnik MUP-ova Odjela za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Rijeka Božo Barbarić za “kompromitaciju posebnih izvida” prijavio upravo tadašnjeg zamjenika glavnog ravnatelja policije Brkića.

Sve to objavljeno je u kontekstu novije afere SMS u kojoj je Franji Vargi, autoru lažne SMS korespondencije, da je pod mjerama dojavio Brkićev kum i bivši vozač Blaž Curić. U tjedniku Nacional pitanje odgovornosti usmjereno je, među ostalima, i na bivšeg šefa HDZ-a Tomislava Karamarka, koji je od 2008. do 2011. bio ministar unutarnjih poslova.

“Brkić je igrao možda i ključnu ulogu u kasnijem političkom usponu Tomislava Karamarka”, navodi se u Nacionalu. Karamarko je cijelu tu priču komentirao samo jednom riječju - “budalaštine” - te najavio još jednu tužbu protiv Nacionala. - Morat ću ih opet tužiti - dodaje Karamarko. S pucanjem mjera u istrazi prostitucije u ljeto 2011. bilo je upoznato, naime, i Državno odvjetništvo, a Brkić je tada u službenim bilješkama naveden kao onaj koji je, kako navodi Nacional, “osobama iz kriminalnog miljea odavao informacije o policijskim istragama i to u dva navrata”.

MUP je jučer objavio da su još u lipnju 2011. o svim informacijama koje su imali o kompromitaciji “posebnih dokaznih radnji” izvijestili DORH.

- U odnosu na članak objavljen u tjedniku izvješćujemo kako se radi o kaznenom djelu prostitucije, odnosno o predmetu koji je pred nadležnim sudom u Zagrebu pravomoćno okončan. Navedene su osobe pravomoćno osuđene te iz toga proizlazi kako u dijelu policijskog postupanja nije došlo do ugrožavanja probitka krim-istraživanja - izvijestio je MUP.

“Dušo, moraš malo stati. I moraš promijeniti mobitel”, poruka je koju je 2011. godine, tada policiji još nepoznata osoba, a za kojega će se kasnije utvrditi da je poduzetnik N. S., poslala je svodnici Sari Sikirić, ne znajući da se ona nalazi pod tajnim mjerama te joj se snimaju telefonski razgovori.

Upravo ova poruka, koja je policajcima ukazala da su im mjere kompromitirane, dovela je do policijske istrage unutar glavne istrage o prostituciji. Policija je nakon tih izvida zaključila da postoje ozbiljne indicije kako je mjere “provalio” tadašnji pomoćnik ravnatelja policije - Brkić.

Naime, na obavijesnom razgovoru to im je rekla Sara Sikirić, prepričavši da je joj je to rekao N. S. s kojim je bila u vezi i koji je Brkićev bivši suborac i prijatelj. Sikirić je rekla kako joj je N. S. na jednoj večeri rekao da se makne, a da joj je kasnije u razgovoru, kada su se našli na hipodromu, ispričao da mu je njegov prijatelj Brkić javio da se nad Sikirić i ostalima provode tajne mjere. Međutim, na ispitivanju na policiji N. S. je počeo opovrgavati Sarine tvrdnje, rekavši da se s Brkićem zna iz rata, no da nisu previše dobri.

Također, kako neslužbeno doznaje Jutarnji list, usprkos tome što je policijski tim koji je radio na slučaju obavijestio nadležno tužiteljstvo, kaznenu prijavu policija protiv svog tadašnjega čelnika Brkića nikad nije formalno podnijela. Na osnovi tih policijskih izvještaja, DORH je od zagrebačkoga Županijskoga suda zatražio hitne dokazne radnje ispitivanja svjedoka protiv nepoznatoga počinitelja. Ispitivanje svjedoka, među kojima je bila i Sikirić, proveo je istražni sudac, no što su svjedoci u tim ispitivanjima rekli, nismo uspjeli doznati.

Važno je napomenuti da tek ti iskazi dani pred sucem predstavljaju dokaz u kaznenom postupku, a da su obavijesti koje je prikupila policija i njihove analize samo indicije. Izvjesno je da DORH nakon provođenja te mini istrage, ili zato što je zaključilo da nema dovoljno dokaza, ili iz nekoga drugoga razloga, formalnu istragu protiv Brkića nikad nije pokrenulo. Bivši ravnatelj policije Vlado Dominić, koji je tu funkciju preuzeo u vrijeme mandata ministra Ranka Ostojića, za Jutarnji list je izjavio da su “nakon promjene vlasti dobili sažetak tog cijelog slučaja i to u onom dijelu koji se odnosio na moguće probijanje istrage sa strane Milijana Brkića”.

- Svu tu dokumentaciju dostavili smo odvjetništvu, međutim, iz DORH-a nikad nismo dobili nikakav zahtjev za istragu ili provođenje izvida - rekao nam je Dominić. Vitomir Bijelić za Dnevnik.hr je izjavio kako je “sedam godina bio šef krim-policije” te kako nekoliko godina nije u tom sustavu. Istaknuo je da je sve bilo legitimno i po zakonu.

Iz priopćenja MUP-a o slučaju istrage elitne prostitucije koju je kompromitirao Milijan Brkić, proizlazi da je DORH odgovoran što protiv Brkića nikad zbog toga nije pokrenuo kazneni postupak.

Tadašnji glavni državni odvjetnik Mladen Bajić odbija davati izjave, a nismo je dobili ni od aktualnog glavnog tužitelja Dražena Jelenića. Ipak, u DORH-u neslužbeno ukazuju na jedan detalj koji potkopava tvrdnju policije da je sva odgovornost za neprocesuiranje Milijana Brkića na tužiteljima.

Ukazuju na dio policijskog priopćenja da je policija u lipnju 2011. godine sve što ima vezano za slučaj, uključujući i njegovu kompromitaciju, dostavila nadležnom Državnom odvjetništvu, a iz dokumenata koje je objavio Nacional vidljivo je kako bilješke upućene tadašnjem šefu kriminalističke policije Vitomiru Bijeliću u kojima se navodi da Brkić dojavljuje kriminalcima i prostitutkama da su pod mjerama tajnog prikupljanja podataka nose datum od 15. srpnja 2011. godine i 25. srpnja 2011.

Nastale su, dakle, nakon što je policija DORH-u proslijedila sve što ima vezano za slučaj i njegovu kompromitaciju, piše Jutarnji list.