Brkić prvi put progovorio o teškim optužbama; Plenković: Ova situacija nije ugodna niti za zamjenika predsjednika stranke

20:38 - Nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a predsjednik stranke Andrej Plenković obratio se novinarima, javlja N1.

"Dotaknuli smo se i afere što se tiče SMS poruka", kazao je Plenković te je kazao da je prije sastanka zajedno s glavnim tajnikom stranke Gordanom Jandrokovićem razgovarao sa zamjenikom predsjednika Milijanom Brkićem prije sastanka o najnovijoj aferi koja se spominje.

"Razgovarao sam sa zamjenikom predsjednika prije sastanka. On demantira sve navode koji su objavljeni u tisku. Da su to teme koje su već ranije bile reciklirane. Želimo da se rasvjetli prije svega afera SMS koja ima puno slojeva. Apsolutno, do kraja. A što se tiče ovog novog treba vidjeti, danas je bilo priopćenje MUP-a, o tome bi se mogao bi se očitovati i DORH. To su teme iz 2011. godine. Za mene su to sve bila nova saznanja", kazao je Plenković.

"Razgovaramo vrlo otvoreno o cijeloj situaciji i mislim da nije ugodna niti za zamjenika predsjednika, nastojat ćemo da se sve ispita i vidjet ćemo što je točno, a što nije", rekao je Plenković te odbio da u HDZ-u nema nesporazuma i različitih stavova oko prosvjeda u Vukovaru.

"Stav HDZ-a o prosvjedu u Vukovaru je vrlo jasan. Istražiti sve zločine da, ali manipulirati sa temom ne. Prosvjed u Vukovaru nema podršku HDZ-a", kazao je Plenković i dodao da nije niti jednom čuo Brkića da je rekao da će ići na prosvjed u Vukovaru.

"Smješna optužba", kazao je Plenković na kritike oporbe da ih optužuju za sukob u stranci. "Kao premijer želim da sigurno-obavještajni sustav bude nepropustan. Što se tiče curenja informacija, to treba sprječavati", rekao je Plenković, prenosi N1.

20:01 - Završio je sastanak u HDZ-u. Zamjenik predsjednika stranke Milijan Brkić pored okupljenih novinara prošao je bez davanja izjave, javlja Jutarnji.

Prije sjednice Predsjedništva o najnovijim optužbama s kojima je suočen razgovarao je s predsjednikom stranke Andrejom Plenkovićem, a RTL javlja da im se pridružio i glavni tajnik Gordan Jandroković.

18:04 - Milijan Brkić stigao je u središnjicu HDZ-a gdje će se u 18 sati održati sastanak Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a. Međutim, zamjenika predsjednika stranke očekuje i sastanak s premijerom i šefom HDZ-a Andrejom Plenkovićem na kojem bi se trebao očitovati o najnovijim optužbama da je svojedobno odavao informacije o policijskim istragama.

Brkić je po dolasku na Trg žrtava fašizma sve objavljeno u tjedniku Nacional nazvao dezinformacijama.

- Čuo sam za članak u jednom opskurnom mediju, to je reciklaža starih tekstova. 21 stranica, pa toliko nisu pisali ni o drugu Titu - rekao je Brkić novinarima ispred središnjice stranke.

- Pitajte DORH što je poduzeo po tom pitanju! Žalosno je da iz državnih institucija i tijela zaduženih za progon takve dezinformacije izlaze van i da hrane hrvatsku javnost. Daj Bože da nam je to jedini problem u državi...

Na kraju se Brkić samo nasmijao na novinarsku konstataciju da Gordan Maras traži raspravu o njemu u Saboru.

- A gospodin Maras se jako razumije u to...

Nekih 15 minuta poslije u zgradu je stigao i Andrej Plenković. Samo je spomenuo da se telefonski čuo s Brkićem, da će o svemu raspraviti na sastanku i sa smiješkom na licu ušao u središnjicu stranke.

Lovro Kuščević, ministar uprave i politički tajnik HDZ-a, nije htio suditi Brkiću prije nego što ga sasluša u prostorijama stranke, ali je priznao:

- Ako je sve to točno, onda bi to bila katastrofa. Ali nećemo mu suditi po napisima u medijima. Saslušat ćemo ga - rekao je Kuščević dodavši da se ne radi o nikakvom unutarstranačkom obračunu.

- Ma kakvi, u stranci je sve idilično!

Inače, premijer Andrej Plenković na sastanak Predsjedništva HDZ-a stigao je direktno iz Ženeve gdje je sudjelovao na sastanku u organizaciji Svjetskog gospodarskog foruma o strateškom dijalogu o zapadnom Balkanu. Međutim, on ni u Švicarskoj nije mogao pobjeći od pitanja vezanih za Brkića.

- Samo sam nakratko vidio taj članak, nisam se stigao detaljno o tome informirati. Provjerit ću, naravno, i s njim kada dođemo u Zagreb. Meni je to prva vijest i teško mi je u ovom trenutku detaljnije komentirati - izjavio je u Plenković u Ženevi.

Podsjetimo, Nacional je danas objavio članak u kojem piše da je Milijan Brkić 2011. godine, tada zamjenik ravnatelja policije, odavao podatke o istragama o elitnoj prostituciji. U to je vrijeme ministar unutarnjih poslova bio Tomislav Karamarko, koji će kasnije postati predsjednik HDZ-a.

Nacional je objavio dijelove policijskog izvješća po kojem je Brkić osobno odao tajnu istrage toga slučaja.

Na upit kolike ove afere štete stranci, Plenković je rekao da je to u ovom trenutku 'teško procijeniti'.

- Ono što je važno jest da se mi kao stranka i kao vlada bavimo najvažnijim temama za Hrvatsku, a to su gospodarstvo, rješavanje naslijeđenih problema hrvatske ekonomske tranzicije. To je ono što je meni prioritet, održati stabilnost, jasno pozicionirati HDZ na desnom centru kao najodgovorniju stranku koja ima snagu rješavati probleme - rekao je Plenković. - Međutim, isto tako moramo voditi računa o tome da su sve moguće afere, bilo što se što se odnosi na stvari koje treba rasvijetliti, moraju rasvijetliti do kraja - rekao je.

Na upit smatra li da bi se i Brkić trebao obratiti javnosti po ovom pitanju, Plenković je rekao da će i o tome biti riječi danas popodne.

- Vidjet ćemo, danas popodne imamo predsjedništvo i Nacionalno vijeće HDZ-a. Vjerujem da ćemo se vidjeti prije toga i da ćemo razgovarati - rekao je predsjednik vladajuće hrvatske stranke, dodavši da će i mogući medijski istupi biti tema.

Plenković je dodao da mediji rade svoj posao, objavljuju određene informacije te sve što čuje prvo provjeri, analizira i onda donosi sud.

Curenje informacija smatra nedopustivim.

- U svakom slučaju, nije nikako dobro da cure informacije iz sigurnosnog sustava. Mislim da čelnici tih institucija, ministar Božinović, moraju napraviti sve da se to otkrije. Nedopustivo da se na taj način kompromitira rad državnih institucija koje imaju zadaću raditi po zakonu, samostalno, neovisno i bez bilo kakvih upliva na njihov rad, a kamoli da se zlorabe informacije koje mogu dovesti do neispunjenja cilja pojedinih istraga - rekao je.