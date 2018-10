Plenković najavio da će se popodne sastati s Brkićem, curenje informacija smatra nedopustivim; O aferi se oglasio i Ranko Ostojić

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je u utorak u Ženevi da je samo nakratko vidio optužbe da je zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan Brkić svojedobno odavao informacije o policijskim istragama, najavio je da će provjeriti o čemu se radi i popodne se sastati s Brkićem prije sastanka predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a.

"Samo sam nakratko vidio taj članak, nisam se stigao detaljno o tome informirati. Provjerit ću, naravno, i s njim kada dođemo u Zagreb. Mene je to prva vijest i teško mi je u ovom trenutku detaljnije komentirati", izjavio je u Plenković u Ženevi, gdje je sudjelovao na sastanku u organizaciji Svjetskog gospodarskog foruma o strateškom dijalogu o zapadnom Balkanu.

Tjednik Nacional u najnovijem broju objavio je članak u kojem piše da je Milijan Brkić 2011. godine, tada zamjenik ravnatelja policije, odavao podatke o istragama o elitnoj prostituciji. U to je vrijeme ministar unutarnjih poslova bio Tomislav Karamarko, koji će kasnije postati predsjednik HDZ-a.

Nacional je objavio dijelove policijskog izvješća po kojem je Brkić osobno odao tajnu istrage toga slučaja.

Na upit kolike ove afere štete stranci, Plenković je rekao da je to u ovom trenutku "teško procijeniti".

"Ono što je važno jest da se mi kao stranka i kao vlada bavimo najvažnim temama za Hrvatsku, a to su gospodarstvo, rješavanje naslijeđenih problema hrvatske ekonomske tranizcije. To je ono što je meni prioritet, održati stabilnost, jasno pozicionirati HDZ na desnom centru kao najodgovorniju stranku koja ima snagu rješavati probleme", rekao je Plenković.

"Međutim, isto tako moramo voditi računa o tome da su sve moguće afere, bilo što se što se odnosi na stvari koje treba rasvijetliti, moraju rasvijeltiti do kraja", rekao je.

Popodne će razgovarati s Brkićem

Na upit smatra li da bi se i Brkić trebao obratiti javnosti po ovom pitanju, Plenković je rekao da će i o tome biti riječi danas popodne.

"Vidjet ćemo, danas popodne imamo predsjedništvo i Nacionalno vijeće HDZ-a. Vjerujem da ćemo se vidjeti prije toga i da ćemo razgovarati", rekao je predsjednik vladajuće hrvatske stranke, dodavši da će i mogući medijski istupi biti tema.

Plenković je dodao da mediji rade svoj posao, objavljuju određene informacije te sve što čuje prvo provjeri, analizira i onda donosi sud.

Curenje informacija smatra nedopustivim.

"U svakom slučaju, nije nikako dobro da cure informacije iz sigurnosnog sustava. Mislim da čelnici tih institucija, ministar Božinović, moraju napraviti sve da se to otkrije. Nedopustivo da se na taj način kompromitira rad rad državnih institucija koje imaju zadaću raditi po zakonu, samostalno, neovisno i bez bilo kakvih upliva na njihov rad, a kamoli da se zlorabe informacije koje mogu dovesti do do neispunjenja cilja pojedinih istraga", rekao je.

Brkić i Karamarko nedostupni, oglasio se Ostojić

Hina je pokušala dobiti Brkićev komentar, no on na pozive nije odgovarao, kao ni Tomislav Karamarko koji je u to vrijeme bio ministar unutarnjih poslova, a kojeg je, nakon izbora i pobjede Kukuriku koalicije predvođene SDP-om, naslijedio Ranko Ostojić.

Večernji list objavio je komentar izvora bliskog Brkiću da je "baš zanimljivo da Ranko Ostojić koji je u to vrijeme bio ministar unutarnjih poslova ne bi te informacije iskoristio protiv Brkića da su one točne".

Upitan može li reći nešto o aferi zataškavanja podataka 2011. Ostojić je Hini kratko sms-om odgovorio: "Ministar nije ovlašten miješati se u policijske izvide i državnoodvjetničke odluke".

Nacional navodi i istraga protiv Brkića nije pokrenuta iako je policijski vrh tada imao informaciju da je Brkić organizatorima lanca prostitucije razotkrio da su protiv njih pokrenuti tajni policijski izvidi.

Ministarstvo unutarnjih poslova do sada se nije oglasilo o napisima Nacionala.