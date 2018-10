Ako imaš djecu, nisi gay?! Sud uz nevjerojatno obrazloženje oslobodio muškarca koji je u zatvoru pokazivao ukrućeno spolovilo drugom zatvoreniku

Presudom Općinskog suda u Sisku, koju je potvrdio viši sud u Splitu, 32-godišnji zatvorenik I.B. oslobođen je optužbe da je u Kaznionici u Glini u više navrata pokazivao ukrućeno spolovilo drugom zatvoreniku, čime bi počinio kazneno djelo nametljivog ponašanja. Kao jedan od dokaza nevinosti optuženoga uzeta je njegova obrana u kojoj se poziva na svoju seksualnu orijentaciju koja je usmjerena prema ženskom spolu, a za sud je to potvrđeno činjenicom da je sa životnim partnericama postao roditelj.

Zaključak suda zasnovan na izjavi optuženika, izveden bez provedenog vještačenja stručne osobe u najmanju ruku čudi, pogotovo što je općepoznato kako brojne osobe skrivaju svoju seksualnu orijentaciju prema istom spolu heteroseksualnim brakovima i vezama.

Upitali smo dr. Jasminku Horvatić, kliničku psihologinju, da komentira procjenu na kojoj počiva pravomoćna presuda.

– Prema mojim saznanjima, događa se da su osobe homoseksualne orijentacije u heteroseksualnim odnosima i da imaju vlastitu djecu. Neki od njih kasnije uspostave homoseksualne odnose, ali latentni homoseksualci ostaju u heteroseksualnim vezama radi mogućeg osuđivanja okoline zbog homoseksualne orijentacije – kaže dr. Horvatić.

Na sklapanje heteroseksualnih brakova, homoseksualne osobe ne odlučuju se s namjerom da žive u laži cijeli život već u pravilu zato što ih okolina uvjeri kako je to jedini ispravni način. Koliko daleko ide prikrivanje vidljivo je iz podatka kako dosta homoseksualnih muškaraca u svojim vozilima imaju dječje sjedalice.

O razlozima koji homoseksualne muškarce navode na hetero brakove pisao je Rick Klemons, motivacijski govornik iz SAD-a.

Napravio je istraživanje među muškarcima u vezama suprotnim njihovoj seksualnoj orijentaciji, starima između 30 i 60 godina, koji su sklopili brakove kada su bili u dobi od 21 do 35 godina te ostali u njima od 8 do 38 godina. Navedeni razlozi za takav život su raznoliki:

– Imao sam divne roditelje koje sam mnogo volio te ih nisam želio razočarati, pa sam mislio kako mogu nadići seksualne osjećaje ako se oženim i imam djecu.

– Zaista sam vjerovao da ako napravim sve kako treba da će Bog nagraditi moju poslušnost i učiniti da dobro funkcioniram u takvom životu.

– Oženio sam svoju najbolju prijateljicu jer sam želio zasnovati obitelj i imati djecu. Učinio sam ono što sam želio, ne zato što bi mi društvo to nametnulo, i ne žalim zbog toga. Mislio sam kako će to ukloniti osjećaje koje imam prema muškarcima.

– Oženio sam se jer sam htio postići ideal tzv. normalnog života koji se zasniva na konvencijama uvjetovanim obiteljskim vrijednostima i vjerskim uvjerenjima, a ne na onome što sam sam vjerovao. Poslušno sam napravio što se očekivalo od mene jer sam mislio da nemam izbora.

– Napravio bih sve što sam mogao da budem "ispravan" u očima drugih.

– Vjerovao sam ako se ne oženim kako će svi znati da sam homoseksualac.

Nadalje, drugi aspekt iz obrazloženja presude koji zbunjuje je što se izvlači zaključak kako su seksualni zlostavljači žrtava istog spola u pravilu homoseksualci.

– Zlostavljanje osobe istog spola od heteroseksualno orijentirane osobe moguće je u slučajevima poremećaja osobnosti, što ne mora nužno biti povezano sa seksualnom orijentacijom. Nemam saznanja o zlostavljanju među osobama istog spola u kaznionicama, no moguće je da postoji, no to vjerojatno nije radi homoseksualne orijentacije, nego je, ako postoji, povezano s psihopatologijom osobnosti. Bilo koje zlostavljanje je izraz psihopatologije, a ne spolne orijentacije – kazala nam je dr. Jasminka Horvatić.

Prema presudi iz Siska, da je optuženi 32-godišnji zatvorenik homoseksualac bilo bi vjerojatnije da je pokazivao ud i upućivao lascivne izjave drugom zatvoreniku. Nesporna činjenica je kako se u zatvorima i kaznionicama zlostavljanja događaju, kako fizička, psihička, tako i seksualna. Prilikom procesuiranja zlostavljača nitko ne propitkuje njihovu seksualnu orijentaciju zato što ona nema veze s kriminalnim ponašanjem.

Poznat je slučaj iz veljače 2016. godine kada je 23-godišnji mladić bio izvrgnut seksualnom zlostavljanju u zatvoru u Remetincu za što su kazneno prijavljeni njegovi cimeri iz ćelije Š.K. (18) i G.B. (19). Kako se utvrdilo tijekom istrage, motiv zlostavljanja bio je što je mlađeg zlostavljača u jednom kaznenom postupku osudila majka 23-godišnjaka koja je sutkinja.

Drugi slučaj je iz kolovoza prošle godine, kada su se njih četvorica u osječkom zatvoru 17 dana sadistički seksualno iživljavali na pritvorenom mladiću. Odlukom Općinskog suda u Vukovari dobili su kazne zatvora od dvije do pet godina te moraju platiti nešto manje od 200.000 kuna odštete. Zlostavljanje je gledalo desetak zatvorenika, no nisu ga spriječili već su ga i poticali. Žrtva je tijekom iživljavanja gubila krv i padala u nesvijest.

Unatoč takvim zbivanjima u hrvatskim zatvorima u presudi sisačkog suda o događajima u Glini stoji i ovaj pasus:

"Ovaj sud naprosto ne može vjerovati osobi zatvorenika čiji iskaz potvrđuje osoba drugog zatvorenika da je to moglo trajati duže vrijeme pa i više puta pred drugim osobama, a onda baš nitko od drugih osoba to nije prijavio, čak nije postojala ni neka sumnja na takvo ponašanje u jednom sustavu kao što je Kaznionica... Odsustvo odjelnog policajca koji je te zgode bio zadužen nadzirati sobu za druženje u trajanju od 15 minuta, kako to kaže svjedok zatvorenik, ovaj sud smatra da za instituciju kao što je kaznionica, jednostavno nije moguće".

Sud zaboravio na biseksualce Sud koji je utvrdio da muškarac koji je u hetero braku ne može seksualno zlostavljati drugog muškarca je zaboravio na jednu jako važnu i nezaobilaznu činjenicu: Što je s biseksualcima čiji nagon ide i ka ženskom, ali i ka muškom spolu?