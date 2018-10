Švedska i druge skandinavske zemlje imaju esport u školama, a političari podržavaju natjecatelje u elektroničkim sportovima i čestitaju im na pobjedi premda je 'Counter Strike' ratna igra

Vrijednost gaming industrije u svijetu, prema nekim podacima, dosegnula je 137 milijardi dolara i raste godišnje između 10 i 15 posto.

Primjerice, jednu od najpopularnijih videoigara, "Counter Strike: Global Offensive" (CS:GO) u svakom trenutku igra nešto više od 150.000 ljudi. Gaming tržište u Hrvatskoj vrijedno je oko 200 milijuna kuna i iz godine u godinu raste i do 50 posto.

Sve brže se razvija i esport, odnosno natjecateljsko igranje videoigara. Neki će reći da je esport nešto novo, ali zapravo postoji već 15 godina i zajednica je sama izgradila cijelu scenu. Europski igrači su već odavno zvijezde i to je upravo ono što u splitskoj digitalnoj agenciji "Locastic" žele napraviti i od naših domaćih.

Locastic ima svoju ekipu u najjačoj natjecateljskoj regionalnoj ligi videoigara VIP Adria League, a da su na dobrom putu pokazuju i dosad ostvareni rezultati u drugoj sezoni ove lige, koja je upravo na polovici.

Ulazak jačih sponzora

Ekipa "Locastic Esports" nakon prvih sedam kola VIP Adria League dijeli prvo mjesto, što je izvrstan rezultat, pogotovo jer Srbija dominira svim turnirima u regiji već nekoliko godina. Njihova igra je "Counter Strike: Global Offensive".



Jedini hrvatski igrači u ovoj ligi proteklog tjedna boravili su u Splitu. Imali su ovdje svojevrsni "team building", ali ni offline trening nije izostao. Našli smo se u hotelu "Marvie", gdje su odsjeli, a čim smo završili razgovor otišli su trenirati u prostor "Clan Gaminga".

U svijetu esporta poznatiji su po nadimcima. Kapetan ekipe je 25-godišnji Mario Grdović iz Zadra poznat kao Mariuchii, uz njega su Matija Jovanović NyX koji ima 19 godina i stiže iz Ludbrega, Krunoslav Katalinić Salted, također 19-godišnjak živi u Đakovu, 20-godišnji Predrag Stojković st0Le u Dardi, a najmlađi 17-godišnji Frane Brletić Brle u Rijeci.

U Vip Adria ligi sudjeluje osam ekipa, natječu se najbolji igrači iz Hrvatske, Srbije, Makedonije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Albanije. Prvo izdanje lige bilo je 2017. godine te su dvije najbolje ekipe iz prve sezone dobile poziv za ovogodišnje natjecanje dok je ostalih šest prošlo kvalifikacije u kojima je bilo prijavljeno oko 200 ekipa. Ova liga ima 14 kola, utakmice su dva puta tjedno. Na kraju u završnici na turniru u Zagrebu igrat će četiri najbolje ekipe. Jedina profesionalna ekipa u Ligi je "Valiance". Nagradni fond je deset tisuća eura. Inače, na našim prostorima esport se brže razvija otkad su prošle godine ušli jači sponzori koji su pokrenuli regionalni turnir.

"Locasticova" ekipa ima i trenera, to je Zvonimir Burazin Professeur, njihove mečeve kao i mečeve protivnika analizira Luka Mečenero Caliph, za videosnimke je zadužen Dominik Mišadin. O marketingu se brine Toni Miličević iz "Locastica". Tu je, naravno, i Antonio Perić-Mažar, direktor "Locastica" koji pruža maksimalnu potporu ovom projektu. Svi rade zajedno i uspjeh nije izostao.

Videoigre svi uglavnom počinju igrati jer su to vidjeli od nekoga svoga u obitelji ili od prijatelja. Stoga pravo pitanje nije kako su počeli već što ih je potaklo da ostanu u svijetu videoigara i to u natjecateljskom dijelu.

'Rat' protiv terora

– Nisu ovo igre samo radi zabave, već postoji sportska dimenzija. Igraš da pobijediš ili da ne izgubiš. Vuče nas želja za pobjedom. Ovdje igraš s ljudima u regiji i šire u svijetu, predstavljaš svoju zemlju – kaže kapetan Mariuchii. Dodaje kako Švedska i druge skandinavske zemlje imaju esport u školama, a političari podržavaju natjecatelje u elektroničkim sportovima i čestitaju im na pobjedi premda je "Counter Strike" ratna igra. U ovoj videoigri dva tima od po pet igrača igraju kao teroristi ili protuterorističke jedinice i pokušavaju ispuniti svoje zadatke, ali ujedno i spriječiti protivnički tim u svom naumu.

Igrači u ekipi "Locastica" zajedno su dva mjeseca, neki od njih znaju se otprije. Na toj sceni neki se istaknu kao igrači, na turnirima se bolje upoznaju, pitanje je tek koliko tko može biti zajedno.

– Dok je pet igrača samo, lako se posvađati i reći "Aj, bok", ali kad imaš ekipu i znaš da imaš dosta ljudi iza tebe, sve je drukčije. Biti u ekipi je puno bolje. Važno je da imamo iste ciljeve – kaže kapetan. A tu je i trener da smiruje strasti.

– Bitna je komunikacija jer sve se brzo događa. Moj zadatak je biti s njima dok igraju. Oni imaju respekt prema meni, znaju više u igri, ali kad im dam savjet poslušaju me – kaže trener Professeur dok kapetan Mariuchii u ime suigrača dodaje s osmijehom kako cijene trenerovo mišljenje.

Inače, Professeur je novinar i piše o esportu, Mariuchii je završio informatički studij i developer u jednoj IT firmi u Zadru, NyX upravo kreće na fakultet, studirat će mehatroniku dok je ostatak ekipe završio srednju školu te se žele fulltime posvetiti profesionalnom igranju.

Marketinški efekti

Toni Miličević naglašava kako je sve više sportskih organizacija koje uzimaju i timove u esportu.

– Među njima su Crvena zvezda, PSG, Schalke, pa i NK Rudeš, možda je vrijeme i da Hajduk i Dinamo pogledaju u tom smjeru – kaže on. A zanimljivo je da i US Force sponzoriraju ekipu u esportu.

I dok je ovoj ekipi cilj osvojiti prvo mjesto u VIP Adria ligi, Antonio Perić Mažar ne skriva zadovoljstvo što je "Locastic Esports" dokazao da može igrati protiv svih i biti prvi na ljestvici.

– Htjeli bismo naći partnere i uključiti druge IT firme u ovaj projekt pogotovo kad vidimo da možemo parirati ljudima koji imaju daleko veće budžete. Nama kao firmi je ovo marketinški zanimljivo, povećava naš doseg i vidljivost, lakše dolazimo i do mladih ljudi radi zapošljavanja, to prate i naši klijenti, a i svi naši ljudi u firmi gledaju mečeve pa nam je to i team building – kaže Antonio.

Roditelji, o'ladite malo! – Roditelji se trebaju malo više u sve uključiti. Možda shvate da to nije najgora stvar na svijetu kad im dijete sjedi za kompjutorom i nekoliko sati igra. NyX-ov otac prati sve, dođe na svaku utakmicu, potpuno je uključen, to je dobar primjer – ističe Mariuchii.