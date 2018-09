Svaki dan na lažnim bolovanjima je 16.500 ljudi

- Ukupna brojka dana bolovanja u 2017. godini iznosi 15,5 milijuna dana, dok je broj dana bolovanja za prvih šest mjeseci godine iznosio 7,81 milijun dana, što znači da je u tom periodu svakodnevno na bolovanju bilo 50.438 zaposlenih u Hrvatskoj. No, brojke za prvih šest mjeseci ove godine još su "strašnije". Broj dana bolovanja iznosio je više od 8,5 milijuna dana, što znači da je svakodnevno na bolovanju bilo 54.489 osoba. To je dnevno povećanje u odnosu na 2017. godinu za 4051 zaposlenog koji je bio na bolovanju, a na razini prvih šest mjeseci to je povećanje od 682.357 dana bolovanja, kazuje nam dr. Lucijan Vukelić, ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Sedam dana

Dakle, ako je u Hrvatskoj u lipnju ove godine bilo zaposleno nešto više od 1,2 milijuna osoba i ako bi sve njih "ukalkulirali" u izračun dana bolovanja, ispalo bi da je svaki zaposleni u prvih šest mjeseci ove godine bio na bolovanju barem sedam dana.

- Zbog enormno velikih brojki bolovanja u Hrvatskoj, HZZO vrši i redovne i izvanredne kontrole tih bolovanja, na način da naši kontrolori odlaze kod naših ugovornih partnera (liječnika) i kontroliraju na osnovi kojih šifri i dijagnoza ljudi "stoje" na bolovanju. Naravno, ne možemo prekontrolirati šifre svih onih zaposlenika koji su na bolovanju, međutim, nakon kontrola sve one zaposlenike koji su na bolovanju, a koji prema svojim šiframa odnosno dijagnozama mogu raditi, vraćamo na posao, odnosno prekidamo im bolovanje.

Prema našoj dosadašnjoj analizi, u Hrvatskoj je oko 70 posto bolovanja opravdano, 30 posto nije. Naravno, može nam se potkrasti i pogreška, jer mnogi pacijenti imaju po nekoliko šifri, ali pogreške vrlo brzo ispravljamo, kazuje dr. Lucijan Vukelić.

HZZO-ovi kontrolori na teren često izlaze i u izvanredne kontrole koje od HZZO-a zatražuju poslodavci.

- Imamo veliki broj zahtjeva poslodavaca da obavimo izvanredne kontrole, budući da kod mnogih osoba koje su na bolovanju za poslodavce postoje nejasnoće i poslodavci izražavaju sumnju u opravdanost boravka njihovih zaposlenika na bolovanju - kazuje dr. Vukelić.

Na kraju nas je zanimalo mišljenje dr. Vukelića, kada će se u Hrvatskoj smanjiti broj bolovanja koji iznimno opterećuju hrvatsko gospodarstvo.

- Pa, mislim da će se problem bolovanja riješiti onog trenutka kada ljudi promjene odnos prema radu - zaključuje dr. Vukelić.

Ovlašteni djelatnici HZZO-a u prvom polugodištu ove godine proveli su 2192 kontrole bolovanja pri ugovornim subjektima HZZO-a i pritom pregledali 3796 osiguranika, te zaključili 1164 bolovanja, odnosno 31 posto kontroliranih bolovanja.

U prvom polugodištu ove godine HZZO je proveo ukupno 2902 kontrole svojih ugovorenih partnera, od toga 2813 kontrola na razini primarne zdravstvene zaštite, 28 kontrola isporučitelja ortopedskih i drugih pomagala, te 61 kontrolu na razini sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite i razini zdravstvenih zavoda. U 2460 kontrola ili 85 posto svih provedenih kontrola nisu utvrđene nepravilnosti, dok je u 15 posto provedenih kontrola utvrđeno kršenje ugovornih obveza. Zbog toga su izrečene 442 mjere - 187 opomena, 180 opomena s naplatom štete u ukupnom iznosu 336.457 kuna, 51 opomena s novčanom kaznom u ukupnom iznosu 155.833 kune, 23 opomene s novčanom kaznom i naplatom štete u ukupnom iznosu 284.038 kuna i jednu opomenu pred raskid ugovora s novčanom kaznom u iznosu 7586 kuna.

Državne blagodati

Zbog čega je ponovno evidentiran povećani broj dana bolovanja, odnosno osoba koje su na bolovanju, upitali smo i dr. Vikicu Krolo, liječnicu obiteljske medicine i predsjednicu KOHOM-a.

- Zato što netko može koristiti "blagodati" bolovanja, jer mu je to država omogućila, naravno iz ovoga isključujem osobe kojima je stvarno potrebno bolovanje zbog njihovog teškog zdravstvenog stanja. Na bolovanju su više i duže ljudi koji rade u državnim tvrtkama i službama u odnosu na one koji rade kod privatnika. Zašto? Oni koji rade "pod okriljem države" imaju osigurane plaće i nikada neće dobiti otkaz, ma koliko dugo bili na bolovanju. Naravno, to kod privatnika nije slučaj. Ako je neki radnik koji radi kod privatnika dugo na bolovanju, taj će se privatnik zapitati treba li mu uopće takav radnik i zatražit će kontrolu bolovanja - kazuje dr. Krolo.

Zbog čega u Hrvatskoj bolovanja traju sve duže?

- Ono što mi liječnici iz primarne zdravstvene zaštite prvo uočavamo je to da pacijent koji je na bolovanju, da bi uopće dobio konačnu dijagnozu, na tu dijagnozu čeka jako dugo. I tome on nije kriv. Krive su liste čekanja, odnosno duga čekanja na pretrage, specijalističke preglede, fizikalne terapije, operativne zahvate... Zbog toga mi u KOHOM-u smatramo da pacijenti koji su na bolovanju kod zakazivanja pregleda, pretraga, operacija... moraju imati prioritet isto kao i onkološki bolesnici. Jer, ako osoba koja je na bolovanju brže zaključi svoje liječenje, brže će se i vratiti na posao. A sada u ovim uvjetima to jednostavno nije moguće - kaže dr. Krolo.

Invalidske komisije

Povećanje bolovanja, prema mišljenju dr. Krolo, uvjetovao je i povećani broj psihijatrijskih dijagnoza.

- Imamo jako velik porast psihijatrijskih dijagnoza, a u određenoj mjeri broj bolovanja je povećalo i ponovno dokazivanje statusa ratnog vojnog invalida s pozicije PTSP-a, koje je također otvorilo određeni broj bolovanja. Ujedno, smatram da dugim bolovanjima "pomaže" i dugo čekanje pacijenata na rješenja invalidskih komisija - zaključuje dr. Vikica Krolo.