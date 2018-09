- Ako sam i upoznao Franceka (Franju Vargu) s Mamićem, kakav je to krimen? - pitao se Tomislav Karamarko u jednom od razgovora koje smo proteklih dana vodili na temu uhićenog bivšeg policajca kojeg se sumnjiči da je izradio lažnu SMS korespondenciju s kojom je Zdravko Mamić mahao na tiskovnoj konferenciji dva dana uoči izricanja nepravomoćne presude na Županijskom sudu u Osijeku tražeći da se ona odgodi.

Karamarko tvrdi da nije znao što je Varga radio za Mamića. Njemu je predstavljen 2017. godine kao informatički stručnjak koji bi mu mogao pomoći riješiti misterij razotkrivanja navodne krađe glasova u Apisu u izbornoj noći 23. siječnja 2016. godine. Na pitanje zar ga nije poznavao iz Ministarstva unutarnjih poslova, Karamarko kaže da je tada bio ministar te da nisu bili baš bliski.

Nikad Varga nije za Karamarka riješio misterij navodne krađe glasova, ali nastavili su, kaže, druženja. Viđali su se ponekad, a čuli bi se i telefonski, uglavnom je Varga Karamarka tražio “financijsku pomoć da plati struju, za operaciju...”. Posljednji put su se, kaže, čuli 20-ak dana prije Vargina uhićenja. Ostavio je na njega dojam čovjeka u problemima, kako financijskim tako i zdravstvenim, piše Jutarnji list.

- Pomogao bih svakome kad bi me tako zamolio - kaže Karamarko koji je Vargi ponekad znao poslati novac.

Nije potpuno jasno je li mu te novce uplaćivao na račun ili mu ih je davao na ruke, ali istraga bi trebala, među ostalim, utvrditi tko je sve plaćao Vargu.

Karamarko ističe da su njihova druženja otpočela tek nakon što je napustio politiku.

Naš izvor upoznat s istragom se, pak, pita što je sve Varga radio za njih.

Dojavio mu da uništi dokaze?

- Brkić i Karamarko uopće nisu bili u fokusu istrage, tek provaljivanjem mjera praćenja su svjetla reflektora prebačena na njih - komentira naš sugovornik te dodaje: “Zašto se išlo u razbijanje mjera? Što je još kod Varge?”.

Naš izvor koji je u kampanji 2016. godine bio blizak vrhu HDZ-a, prisjetio se Varge iz tog vremena.

- Ali mislio sam da taj čovjek ne postoji, pričalo se o njemu uvijek u nekom konspirativnom kontekstu - priča nam naš izvor.

Varga kao policajac nije smio biti član HDZ-a, međutim iz MUP-a je otišao 2012. godine pa se u međuvremenu mogao učlaniti, ali u belišćanskom HDZ-u tvrde da nije ni danas njihov član.

- Nikada nije bio član HDZ-a, koliko mi je poznato - kaže Dragan Anočić, predsjednik Gradskog odbora HDZ-a Belišće. Na predizbornom skupu Domoljubne koalicije krajem 2015. godine viđen je i fotografiran u srdačnom druženju s Milijanom Brkićem, zamjenikom predsjednika HDZ-a.

- Zagrlili su se i izljubili, a onda pozirali za fotografiju. Vidjelo se da su bliski - ispričao nam je svjedok tog događaja. Zasad Brkić javno priznaje tek da Vargu poznaje iz Ministarstva unutarnjih poslova. Dodatni uteg na njegovu poziciju u ovoj aferi stavljen mu je uhićenjem bivšeg mu vozača i kuma Blaža Curića, danas vozača ministra Tomislava Tolušića.

Curića se tereti da je Vargi dojavio da je pod policijskim mjerama i poručio mu da se što prije riješi kompromitirajućih podataka s hard diskova. Međutim, policija je navodno “presrela” ovu poruku te su uhitili Vargu prije nego što je uspio uništiti tragove.

Iz policijskih krugova se moglo čuti da je Varga, kad su u četvrtak 20. rujna oko 22.30 sati došli po njega, ležao u novom jacuzziju u obiteljskoj kući u Belišću. Izuzeli su mu, navodno, dvadeset laptopa i petnaest mobitela.

Jutarnji list je pokušao proteklih dana razgovarati s članovima Vargine obitelji, ali u obiteljskoj kući u Belišću nitko nije odgovarao. Susjedi baš nisu bili voljni za razgovor na tu temu. Ne žele se, kažu, miješati. Ni Vargini roditelji koji žive nekoliko stotina metara dalje od njegove obiteljske kuće, u stambenoj zgradi, nisu bili raspoloženi za razgovor. Majka nam je samo kazala da nema komentara i zatvorila vrata. Ispred Vargine obiteljske kuće bio je parkiran Golf. Na kući su vidljive dvije kamere za videonadzor.

Na dozivanje novinara Jutarnjeg lista nitko nije odgovorio, kao ni na telefonske pozive. Supruga se, kako doznajemo, povukla u mir obiteljske kuće. Kuća je u vlasništvu Vargine supruge, što je vidljivo u zemljišnim knjigama. Upisana je kao vlasnica temeljem kupoprodajnog ugovora u veljači ove godine. Vidljiva je u zemljišnim knjigama i zabilježba spora između Franje Varge i bivših vlasnika, ali do zaključenja ovog broja nismo dobili odgovore što je dovelo do sudskog spora.

Ne rade, a kola nova

Na kući je do 2017. godine postojala zabilježba o kreditu u visini od 53 tisuće švicarskih franaka, ali to je u međuvremenu obrisano. Pokušali smo od roditelja Vargine supruge doznati kako je par došao u posjed nekretnine kad su oboje nezaposleni, ali oni su nam kazali da nisu ni u kakvom kontaktu s njima te da ne znaju što se događa.

Belišćani s kojima smo ipak uspjeli razmijeniti nekoliko rečenica, a poznaju supružnike Varga, povjerili su nam se da im je bilo neobično kad su Varge vidjeli s automobilom koji im se učinio kao gotov nov.

- Bilo mi je to čudno. Znam da nijedno od njih ne radi. Sada mi je jasno - kazao nam je jedan njihov poznanik. Drugi nam je ispričao da se Varga znao žaliti onima za koje je znao da mu mogu financijski pomoći.

Često se žalio i na zdravstvene probleme. Hitna pomoć je navodno često pozivana u Varginu kuću, a na zdravstvene probleme požalio se, doznajemo, i nakon uhićenja, no liječnik je procijenio da nema potrebe za hospitalizacijom.

Kad je napustio policiju, Varga je pokušao raditi. Osnovao je obrt 2012. godine. Nazvao ga je MLF Design, aktivna je još internetska stranica tog obrta za računalnu djelatnost na kojoj piše: “Trenutno u izradi, ovo je samo probna stranica dok ne dobijemo našu mlf.hr domenu. Ujedno služi i kao prikaz optimizacije za računalne web preglednike i mobilne preglednike. Cijena ovako izrađene stranice se kreće oko 140.000 kuna, ali u našoj ponudi sve se možemo dogovoriti:)”.

Ali obrt nije zaživio. Varga ga je ugasio 2013. godine.

U to vrijeme mu je, prema priči Vargine bivše zaručnice, znao pomagati i sam Milijan Brkić.

Mislim da mi nije govorio istinu

- Pisao mi je da mu Brkić financijski pomaže da prebrodi probleme u koje je upao, jer je završio u nekakvom stečaju - prisjetila se Vargina bivša zaručnica koja je željela ostati anonimna (podaci poznati redakciji). Razočarana Vargom požalila se u razgovoru za Jutarnji list da su tri godine zajedničkog života s njim za nju bile pune “neiskrenosti i obmana”.

- Danas, kad razmislim o svemu, nisam sigurna je li išta od onoga što je dijelio sa mnom bilo istinito - kaže Vargina bivša zaručnica, koja je također radila u policiji. Međutim, ostala je bez posla i osuđena je na godinu i pol dana uvjetne zatvorske kazne zbog krivotvorenja dokumenata. Ona za to krivi Vargu.

Ljubav se, prepričava nam, rodila 2010. godine kad je mlada policijska vježbenica došla na tečaj na Policijsku akademiju u Zagrebu. Varga je tada radio u Ravnateljstvu policije, u informatičkom odjelu. Predstavljao joj se kao policijski inspektor. Kaže da je bio slatkorječiv, a ostavljao je dojam utjecajnog inspektora.

- Kasnije sam tek doznala da je oženjen i da mu supruga živi u Belišću s njegovim roditeljima - kaže ona te nastavlja: “Nije bio ni inspektor. Poslije sam doznala da je računalni stručnjak. Da je oženjen doznala sam tek kad sam s njim ostala trudna”.

Varga je, otkriva nam njegova bivša zaručnica, u braku sa suprugom 2011. godine dobio prvo dijete, dok je naša sugovornica njegovo drugo dijete rodila 2012. godine. Supruga ga je u međuvremenu ostavila te podnijela zahtjev za razvod braka. Varga je tada otpočeo život s našom sugovornicom kojoj je dodijeljena služba u Policijskoj postaji Makarska jer je iz Dalmacije. Ali par je želio i dalje živjeti zajedno, te joj je Varga, kaže, predložio srediti premještaj.

- Hvalio se da ima veze. Imponiralo mu je druženje s visokopozicioniranim ljudima iz politike i policije. Spominjao je Brkića i Karamarka, kao osobe koje poznaje. Želio je biti primijećen - smatra ona. Uglavnom, prema njezinim riječima, Varga joj je kazao da će s jednom liječnicom u MUP-ovom Domu zdravlja riješiti da joj izda doznake za bolovanje, i to kako bi ih ona poslala u Makarsku te ostala Zagrebu na bolovanju, a u međuvremenu bi Varga riješio premještaj.

- Ispostavilo se da je Varga te doznake krivotvorio i poslao poštom u PP Makarska, a to je utvrđeno brzom provjerom. I sama sam završila na razgovoru u Heinzelovoj ulici, i to ne znajući o čemu se radi. Protiv mene je u konačnici pokrenut stegovni postupak, dobila sam otkaz zbog neopravdanog izostanka s posla, a optužena sam i za krivotvorenje te uvjetno osuđena na godinu i pol dana zatvora. Sud je smatrao da sam i sama u tome sudjelovala. Varga nije želio ništa priznati. Njemu se još sudi. Baš sam trebala nedavno svjedočiti, no rasprava je bila odgođena - prisjetila se bivša Vargina zaručnica, koja danas živi u Njemačkoj.

S Vargom je 2012. godine dobila i dijete.

- Nikad nije platio ni kune alimentacije. Nakupilo se preko sto tisuća kuna duga - kaže ona.

Posljednji put su kontaktirali zimus, kad ga je tražila suglasnost da djetetu promijeni prezime. Obećao je to učiniti, ali ipak, kaže, nije.

Za računala je sposoban. Ostalo...

Pokušala je s Vargom održati vezu i godinu dana nakon što se otkrila afera s krivotvorenjem doznaka.

- Bila sam trudna, a on me uvjeravao da je došlo do pogreške u sustavu i molio da ostanem, da ga ne ostavljam. Govorio je da je teško bolestan, pa sam s njim išla po bolnicama... Ispostavilo se da to nije baš tako. Za rad na računalima je iznimno sposoban, čak mi je poslije prekida ulazio u Facebook profil, mijenjao mi šifre... - govori naša sugovornica.

Na Općinskom sudu u Splitu Vargi još traje suđenje za krivotvorenje doznaka, a optužnica mu je potvrđena 10. ožujka 2014. godine.

- U predmetu je bilo zakazano osam ročišta za raspravu, od kojih su dvije odgođene zbog bolesti svjedoka, a tri zbog izostanka okrivljenika. Sljedeće ročište je zakazano za 15. listopada ove godine. Prvostupanjska presuda još nije donesena - navode na Općinskom sudu u Splitu. Zanimljivo je, kako nam je ispričala Vargina bivša zaručnica, da ju je dok su bili zajedno znao osobno zaduživati ugovarajući telefonske pretplate na njezino ime, a isto je učinio i na ime njezina brata.

Varga je odrastao u Belišću, oduvijek je, govore oni koji ga poznaju iz mladih dana, bio pomalo osebujan. Jednu epizodu iz njegova odrastanja doznali smo u Kajak klubu Belišće.

- Varga je bio talentiran i vrijedan sportaš, ali nepouzdan. Znalo se dogoditi da odvesla cijelu utrku i onda se pred samim ciljem prevrne. I to nebrojeno puta i čak kada je već bio senior - prisjetio se tog bizarnog detalja jedan Vargin poznanik.

Vargin poznanik iz vremena dok je trenirao kajak, prisjetio se još jedne situaciju u kojoj je Varga bio glavni akter.

- Često smo imali zajedničke večere u klubu. I tako jednom, skuhali smo čobanac, a Varga se počeo gurati preko reda, odgurujući djecu ispred sebe da bi stao prvi u red. Netko mu je rekao da se smiri, da ima dosta za sve, ali on je nešto odbrusio i onda mu je čovjek koji je dijelio hranu stavio čobanac u zdjelu. Kad su dečki došli do njega za stol, imali su što vidjeti. Uzeo je šnitu kruha i ubacio je u tu zdjelu punu čobanca, a kad su primijetili da uopće ne jede i upitali što se događa, on im je odgovorio: ‘Ja ne volim čobanac!’. Eto, što reći na to - ispričao nam je ovaj Belišćanin.

Također mu je poznato da je Varga bio spretan s računalima te da se time znao hvaliti, ali i pomoći mnogima kada su imali bilo kakvih problema s tehnikom, bilo da je riječ o mobitelima, računalima ili televizorima. Vargini roditelji slove kao samozatajni. Otac je bio tehnički direktor u tvrtki Bel-ambalaža, i nije bio politički aktivan. Varga se danas još uvijek vodi kao voditelj skloništa osnovne zaštite u sklopu gradskog Stožera civilne zaštite. Riječ je o skloništu na adresi na kojoj mu žive roditelji i gdje je i sam odrastao. U Gradu Belišću doznali smo da je riječ o jednom od tri gradska skloništa te da je voditeljem izabran prije nekoliko godina, a sadašnja je vlast samo naslijedila prethodno izabrane voditelje.

Testament njihove ljubavi

- Nismo znali da se u međuvremenu odselio iz te zgrade, jer da jesmo sigurno bismo izabrali novog voditelja. Sada ćemo to učiniti - rekao nam je Domagoj Varžić, dogradonačelnik Belišća. Nekolicina naših sugovornika koja poznaje Vargu smatra da on osobno nije autor tih poruke.

- Kad je riječ o sadržaju tih SMS-ova to sigurno nisu njegove riječi. Tehnička pismenost mu je vrhunska, konačno ne bi ga uzeli u MUP da radi na kriptozaštiti, a da nije stručan - smatra naš sugovornik.

Varga je, čini se, svoju romantičnu stranu također volio prezentirati u digitalnom svijetu, pa su na YouTubeu dostupni videouraci u kojima govori o svojoj ljubavi spram današnje partnerice s kojom također ima dijete. I njezino viđenje njihove ljubavi dostupno je na internetskim stranicama pod nazivom “Priča iz bajke Marijane i Franje Varge”.

- Sve je počelo krajem 2013. godine, ni manje ni više nego na Facebooku. On kaže da je vidio jednu moju sliku što sam je objavila i ona ga je očarala, dala mu povoda da mi se javi i tako naša avantura počinje... - početak je teksta na internetskoj stranici udajemse.hr. Par je imao i zajednički Facebook profil koji je posljednjih dana, otkako je Varga uhićen, ugašen.

Varga je, čini se, autor i lažne SMS korespondencije koja je bila dostavljena i bivšem predsjedniku uprave Agrokora Ivici Todoriću. No, pitanje je koje poslove je još odradio Varga, koji je navodno, prije dolaska policije, uspio ukloniti tek dio materijala. Međutim, veći problem je činjenica što su policijske mjere praćenja pukle samo pet dana nakon što su otvorene, i to dan prije nego li je jedna osoba iz kruga GNK Dinamo, koja se ranije susretala s Vargom, trebala navodno doći u Belišće preuzeti USB s novom lažnom SMS korespondencijom. Ovaj put navodno usmjerenom prema sucima Vrhovnog suda, a za potrebe predstojećeg žalbenog postupka u istom predmetu protiv Mamića i ostalih, koji su prvostupanjski proglašeni krivima za izvlačenje 115,8 milijuna kuna iz Dinama.

Varga je, neslužbeno doznajemo, na saslušanju sve priznao, kazavši kako je za to primio visoke novčane iznose. Istražiteljima je ispričao kako se sastao sa Zdravkom Mamićem u Tomislavgradu, policija ima zabilježene i njihove telefonske kontakte. Ubrzo se pokazalo da je Varga bio u komunikaciji i s bivšim predsjednikom HDZ-a Karamarkom te sadašnjim dopredsjednikom te stranke Brkićem.