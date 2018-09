Olujni vjetar stvara probleme u prometu, evo kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

Za razliku od prošlih dana i tjedana s kojekakvim temperaturnim zanimljivostima, u subotu će vjerojatno najvažniji meteorološki čimbenik biti vjetar. Naime, prognoze vjetrovite i od petka većinom svježije subote i dalje su postojane, ali će oblaka i kiše gotovo sigurno biti manje nego se predmijevalo prošlih dana. Olujni udari vjetra mogući su i ponegdje na kopnu, osobitu u Međimurju i Podravini, a na Jadranu će često jaka i olujna bura, ponegdje i s orkanskim udarima, sigurno otežavati prometovanje, ponegdje ga do nedjelje ujutro i sasvim prekinuti. Uz prolazno više oblaka samo mjestimice može pasti malo kiše, uglavnom u gorju, a već u nedjelju ponovno će diljem Hrvatske biti suho i pretežno sunčano, uz slabiji vjetar...



Nakon rekordnih "minusa", rijetko viđeni "plus"



Tijekom sunčanog, uglavnom i vedrog petka u većini je Hrvatske poslijepodnevna temperatura zraka bila viša od 20 °C. Štoviše, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, te na Jadranu čak bliže 30 °C. Pritom je zanimljivo spomenuti kako se u Rijeci, primjerice, viša temperatura od 28 °C izmjerenih u petak, na kraju rujna dogodila samo 2 dana od sredine prošloga stoljeća, od kada postoje mjerenja. Suprotno tome, unatoč manje hladnom jutru, srednja najniža temperatura od utorka do petka u većini je Hrvatske bila kao malo kada u ovom dijelu godine, u Rijeci čak i nikada. Ekstrema napretek. A bit će ih još, u subotu možda poneki i zbog vjetra, ne samo u Hrvatskoj, nego i malo južnije na Sredozemlju.



Subota - vjetrovita!



U Slavoniji, Baranji i Srijemu uz prolazno više oblaka kiša će uglavnom izostati, ali ne i vjetar. Dapače, bit će većinom umjeren, gdjekad i jak sjeverozapadni i sjeverni. Jutarnja temperatura od 4 do 9 °C, a poslijepodnevna 16 do 19 °C.



Podjednaka će biti i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će mjestimice vjerojatno biti i olujnih udara sjeveroistočnjaka, osobito u Međimurju i Podravini tijekom prijepodneva, koje će biti i oblačnije od poslijepodneva.



U gorju je uz promjenljivu naoblaku moguća gdjekoja kišna kap, ali više od toga - dan će obilježiti umjeren i jak vjetar, ponegdje i s olujnim udarima, a još jača će biti bura na pretežno sunčanom sjevernom Jadranu, gdje će promet sigurno biti otežan, podno Velebita ponegdje vrlo vjerojatno i sasvim onemogućen, pri čemu će more biti i jače valovito.



Podjednako valovito i vjetrovito bit će i na srednjem Jadranu, gdje će oblaka biti više nego tijekom petka, ali manje nego u unutrašnjosti Dalmacije. Temperatura zraka bit će čak i viša od prosječne za kraj rujna, ali će se zbog vjetra činiti nižom.



I na jugu Hrvatske prevladavat će sunčano, ali i vjetrovito, uz more poslijepodne i valovito. Jutarnja temperatura zraka bit će od 17 do 19 °C, u unutrašnjosti oko 12 °C, a poslijepodnevna 25 do 28 °C.



U nedjelju stabilnije i mirnije, pa novo naoblačenje, jugo, bura...



U nedjelju u kopnenom području suho i sunčano, uz slabiji vjetar, i ponovno malo svježije jutro, pri tlu i uz mogućnost slabog mraza, koji je još vjerojatniji u ponedjeljak. Tijekom ponedjeljka sve više oblaka, uz povećanje vjerojatnosti za kišu, još češće i obilniju u ponovno vjetroviti utorak, tijekom kojeg u najvišem gorju može pasti i malo snijega. Sredinom tjedna vjerojatnost kiše u većini se unutrašnjosti smanjuje, ali ne i na Jadranu, gdje će se vjerojatno nastaviti promjenljivo i vjetrovito vrijeme. Nakon subote i nedjeljnog jutra, jake i olujne bure ponovno će biti tijekom utorka i srijede, kada je moguća i podjednako jaka tramontana. Između toga kratkotrajno slabo do umjereno jugo, s kojim će doći novi oblaci i kiša, gdjegod i obilniji pljuskovi i grmljavina.



Premda od mnogih željeno, miholjsko će ljeto izostati posljednjih dana rujna i početkom listopada, ali stabilnih, sunčanih i iznadprosječno toplih dana imat ćemo kasnije.

HAK: Olujni vjetar stvara probleme u prometu

Zbog olujnog vjetra samo za osobna vozila otvorene su: autocesta A1, između čvorova Sveti Rok i Posedarje (obilazak za ostale skupine je državnim cestama preko Gračaca, Obrovca i Karina), autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice (obilazak za ostale skupine je starom cestom kroz Gorski kotar), Jadranska magistrala između Karlobaga i Svete Marije Magdalene te državna cesta Maslenica-Zaton Obrovački.

Na dionici Jadranske magistrale između Bakra i Karlobaga i na autocesti A7 Draga-Šmrika zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp priklicama, motocikle, dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom.

Zbog manifestacije "Lošinjski polumaraton", u subotu od 11 do 13, 30 sati, bit će zatvoren dio državne ceste na relaciji: Kadin-Veloselska ulica-kružno raskrižje Veli Lošinj. Istoga dana, od 10 do 14,30 sati zbog utrke bit će na snazi privremena regulacija prometa na trasi: Ičići-Veprinac-Poklon-Vojak (Učka). Zbog prolaska cestom preko Učke promet će biti prekinut od 10 do 11, 30 sati.

U prekidu su trajektna linija Prizna – Žigljen, te katamaranske linije M.Lošinj-Cres-Rijeka i Novalja-Rab-Rijeka, izvijestio je u subotu ujutro Hrvatski autoklub (HAK)