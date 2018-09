Premijer Plenković ne stoji iza afere SMS, ali mu je došla kao naručena i neće propustiti zadati završni udarac Brkiću: Iza svega je očit potpis jednog dobro poznatog HDZ-ovca

Blažu Curiću, uhićenom vozaču potpredsjednika Vlade Tomislava Tolušića i kumu zamjenika predsjednika HDZ-a Milijana Brkića, sudac istrage osječkog Županijskog suda odredio je u četvrtak jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i mogućnosti ponavljanja kaznenog djela.



Curića, kako je poznato, Uskok tereti da je osumnjičenom bivšem policijskom informatičaru Franji Vargi dojavio kako se nalazi pod istražnim mjerama te da mu se sprema uhićenje zbog izrade lažnih SMS poruka u slučaju Zdravka Mamića. Kraj i posljedice ove afere za ključne aktere još se ne naziru, no vidi se distanciranje vrha HDZ-a od Milijana Brkića.

Kad su u "aferi Hotmail" mediji i opozicija žestoko napadali bivšu potpredsjednicu Vlade Martinu Dalić premijer Andrej Plenković branio ju je do zadnjeg daha i govorio kako vjeruje u njezinu nevinost. Nervoza u Banskim dvorima tada se mogla gotovo pa opipati, dok su u slučaju "SMS afere" s kojom se povezuje Milijana Brkića, signali koji stižu iz vrha stranke drukčiji.

Svi će biti kažnjeni

Između redaka, a neki i otvoreno, kao ministrica Gabrijela Žalac, šalju poruke o političkoj odgovornosti, a jasno se odvaja moguća pojedinačna od kolektivne krivnje, kako se marifetluk ne bi pripisao cijeloj stranci. Znakovito se i potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić već prvog dana, kad je izbila afera, s priličnom lakoćom odrekao svog vozača i Brkićeva kuma Blaža Curića kad je u izjavi novinarima pohvalio MUP i DORH na odrađenom poslu i izrazio nadu da će svi u ovoj aferi biti kažnjeni.

Ljudi skloni Milijanu Brkiću nemaju dileme oko toga da se koristi represivni aparat u eliminaciji i diskreditaciji Brkića. Tvrde kako je na djelu "razmrdavanje i smanjivanje utjecaja Milijana Brkića" i prebacivanje pozornosti s vukovarskog prosvjeda na "slučaj Vaso".

– Iz svega ovoga je vidljiv Plenkovićev strah od stranačke desnice jer predsjednik zna da mu je stranačka podrška na terenu jako loša. Sve ovo izgleda kao poznati rukopis Vladimira Šeksa, s obzirom na to da je prva prozivka na račun Brkića stigla od njegova prijatelja Branimira Glavaša – komentirao je jučer jedan HDZ-ov saborski zastupnik.

Drugi član Predsjedništva, pak, tvrdi kako Plenković ne stoji iza afere, ali da mu je došla kao naručena.

– Sigurno neće propustiti priliku da se riješi Brkića – kaže ovaj član Predsjedništva.

Saborski zastupnici iz drugih političkih opcija jučer su također komentirali situaciju u HDZ-u. Uvjereni su da se radi u unutarstranačkom obračunu, no isto tako, s druge strane, ako se potvrdi da je doista Brkić bio taj koji je imao informaciju pa javio to svojem kumu da prenese dalje, postavljaju pitanje postoji li paralelni sustav koji je ekipa oko Brkića i Karamarka godinama gradila i preko kojeg sad imaju kontrolu sustava mimo institucija ove države.

Unutarstranački obračun

I predsjednik Sabora Gordan Jandroković kaže kako je ovo slučaj koji je pokazao da postoje ljudi koji zloupotrebljavaju sustav.

– Ovdje su očito državna tijela koja se time bave dobro reagirala, postoje li drugi slučajevi, teško mi je reći. Treba provesti istragu i utvrditi činjenice, a ako se utvrdi odgovornost, to treba sankcionirati – komentirao je Jandroković. I on, kao i premijer Plenković te ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u potpunosti odbacuju spekulacije da zloupotrebljavaju represivni sustav za unutarstranački obračun.

– Ovo nije unutarstranačka priča HDZ-a. Logično mi je da oporba to pokušava iskoristiti kako bi plasirala tu priču. Evidentno je kako je do toga došlo neovisno o HDZ-u, spominje se jedna druga istraga koja nema veze s HDZ-om – zaključio je Jandroković.

Plenković 60 minuta sa zamjenikom



– Nema riječi o tome da bi Vlada, ja osobno ili bilo tko drugi u Vladi koristio državne institucije za bilo kakve obračune. U Hrvatskoj institucije dolaze do svojih saznanja, sukladno zakonu poduzimaju mjere i nakon toga eventualno kreću u daljnje postupke. To su stvari potpuno neovisne o izvršnoj politici. To nije način na koji ja radim, na koji radi ova Vlada niti će raditi, niti bi bilo kad u hrvatskoj budućnosti bilo korisno – komentirao je predsjednik Vlade Andrej Plenković. Kazao je i kako je razgovarao s Milijanom Brkićem. "Sjeli smo, razgovarali skoro sat vremena, ono što će se kasnije odvijati u istrazi ja ne mogu spekulirati i komentirati i u ovom trenutku nemam nikakvih komentara o tome", rekao je.

Na pitanje postoji li pitanje kredibiliteta Milijana Brkića, Plenković je odgovorio: "Ja mislim da je jako dobro načelo da svatko odgovara za svoje postupke. Gospodin Brkić je gospodin Brkić, a Blaž Curić je Blaž Curić, od mene očekivati u ovom trenutku da nešto anticipiram, presumiram, povodim se naslovima, raznim teorijama, to nema šanse da čujete od mene."

Na komentar da je Brkić rekao da će ići u Vukovar, Plenković je rekao da je, "što se tiče Vukovara, stav stranke jasan".