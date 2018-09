Steže se obruč oko zamjenika šefa HDZ-a: Plenković smjenjuje Milijana Brkića zbog afere 'lažni SMS-ovi'?

Nakon jučerašnjeg dana jedna je činjenica kristalno jasna: steže se obruč oko zamjenika predsjednika HDZ-a Milijana Brkića.



Afera koja je otpočela kao pokušaj Zdravka Mamića da odgodi izricanje presude za marifetluke u Dinamu, koja se nastavila hapšenjem bivšeg policajca Franje Varge zbog fabriciranih SMS poruka, i koja je kulminirala sumnjom da je Varga slične prljave poslove obavljao za bivšeg šefa Agrokora Ivicu Todorića, Tomislava Karamarka i ljude iz vrha HDZ-a, lako bi mogla, osim kriminalne, dobiti i svoju političku dimenziju.

U srijedu je, naime, uhićen Brkićev kum Blaž Curić, inače vozač u Ministarstvu poljoprivrede, koji je svojedobno bio i Brkićev vozač, pod sumnjom da je Vargi dojavio da mu se sprema hapšenje i od njega zatražio da uništi dokaze. Prilikom ispitivanja u USKOKU Curić se branio šutnjom.

Kum i suborac

- Jutros sam čuo da je uhićen jedan od vozača Ministarstva, koji je vozio i mene. Svaka čast MUP-u i DORH-u, očekujem da će svi svi koji su imali prste u ovoj aferi biti procesuirani i kažnjeni – objavio je ministar Tolušić, kojega se u HDZ-ovim stranačkim križaljkama često svrstavalo u Brkićevu struju.

On, međutim, tvrdi da nije znao da je vozač bio u vezi s Vargom. Šef parlamentarnog kluba HDZ-a Branko Bačić izjavio je pak da uopće nije bio upoznat s činjenicom da su Brkić i Curić kumovi.

- Čuo sam iz medija da je pritvoren moj prijatelj, moj kum i moj suborac Blaž Curić, ali Bože moj, postoje inistitucije u ovoj državi, neka one rade. Vidjet ćemo o čemu se ovdje radi. Pustimo institucije da rade svoj posao – izjavio je Brkić, koji je novinarima priznao da bivšega MUP-ova informatičara Franju Vargu poznaje dugi niz godina, još iz vremena kada je radio u MUP-u, ali i naglasio da nikakve njegove usluge nije koristio.

U međuvremenu objavljena je zajednička fotografija Brkića i Varge na predizbornom skupu HDZ-a u Belišću iz 2015.godine. Brkić u tome ne vidi ništa sporno jer se, kaže, slikao sa puno ljudi. Na izravno pitanje je li se s Vargom čuo posljednjih mjesec ili dva Brkić je, međutim, izbjegao odgovor.

Šteta stranci

- Nije dobro da ljudi koji voze najodgovornije ljude u državi imaju eventualni doticaj s time – ustvrdio je pak na Markovu trgu ministar uprave i politički tajnik HDZ-a Lovro Kuščević, koji je dan ranije najavio da „HDZ neće tolerirati ponašanja koja bi nanosila štetu stranci“.

- Možda je politički tajnik Nostradamus – uzvratio mu je Brkić.

Hrastovac Hrvoje Zekanović ustvrdio je pak ono u što je dobar dio HDZ-ovaca uvjeren, no to ne želi ni u službenim ni u neslužbenim razgovorima priznati: da je na sceni unutarstranački obračun u vladajućoj stranci u kojega su, tvrdi Zekanović, protizakonito uključene i tajne službe.

Milijan Brkić u posljednjih se nekoliko mjeseci našao na putu Andreju Plenkoviću i nije isključeno da, ako istraga doista Brkića poveže sa pričom o fabriciranju lažnih SMS-ova i dokumenata, premijer jednostavno opere ruke od njega. Brkića se zadnjih dana javno proziva kao osobu koja stoji iza prosvjeda – u osnovi protuvladinog, iako ga formalno organizira HDZ-ov gradonačelnik Ivan Penava - najavljenog za 13.studenog u Vukovaru zbog neprocesuiranja ratnih zločina počinjenih 1991. u tome gradu.

Uz to, Brkića, koji nije želio podržati Istanbulsku konvenciju na čijem je usvajanju Plenković inzistirao, spominje se i kao jednog od arhitekata tajnoga plana po kojemu bi Kolinda Grabar Kitarović, aktualna predsjednica Republike, u nekom kriznom trenutku po Vladu smijenila Plenkovića i preuzela vodstvo nad HDZ-om. Plenković, ako su ove interpretacije točne, ima dovoljno razloga da ukloni Brkića iz vrha stranke.

Krivotvoreni dokumenti

A njegova veza s Vargom i eventualna 'umočenost' u falsificiranje dokumenata koji su se kasnije koristili za unutarstranačke obračune, može mu pritom poslužiti kao dovoljno dobar povod za smjenu čovjeka koji je kumovao njegovom dolasku na čelo HDZ-a, no koji se s njim u mnogim stvarima nikada nije slagao.

- U ovome trenutku nije nam poznato kakva je razina krivotvorenja SMS-ova. Ako je to netko skenirao i amaterski posložio u Photo shopu poruke, ne treba biti neki vrstan forenzičar da se utvrdi krivotvorina. Od teleoperatera, odnosno OTC-a se traži izlist iz kojega se vidi jesu li sporne poruke doista poslane u navedenom vremenu.

Druga je stvar ako se prevara odvijala na višoj razini. To je druga priča, tu se onda radi o zloupotrebi ili hakiranju telekomunikacijskih sustava. Prema do sada dostupnim informacijama, meni se čini da ovdje o tome ipak nije riječ – kaže u izjavi za Slobodnu Dalmaciju stručnjak za sigurnost i bivši načelnik krim policije Željko Cvrtila.

On upozorava na nekoliko nelogičnosti u čitavom slučaju. Suspektno mu je da osoba koja je Vargi dojavila informaciju nije znala zamesti svoj trag, kao i činjenica da se Varga upravo sada pojavio spreman da o svemu otvoreno govori istražiteljima.

- Nema nikakve dvojbe da postoji utjecaj politike na policiju. Već desetak godina govorim da se to lako može riješiti ukidanjem mogućnosti političkog kadroviranja, i to od ravnatelja policije do zadnjeg operativca. Nekoga koga ste zadužili mora vam uslugu vratiti, mora vam dojaviti što se događa. To je ključ problema, jer policija ne može novisno raditi. Zato i građani s pravom sumnjaju je li nešto nekome namješteno, jesu li u pitanju politički obračuni kako bi se nekog eliminiralo ili se zaista radi o kriminalu – zaključuje Cvrtila.