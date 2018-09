Grmljavina, pljuskovi, pad temperature... Stiže najavljena promjena vremena, evo što meteorolozi danas predviđaju za Dalmaciju

Umjereno do pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima te grmljavinom; temperatura zraka u većini krajeva u postupnom padu, u unutrašnjosti uglavnom od 12 do 17, na sjevernom Jadranu od 17 do 22 te u Dalmaciji između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva.



Na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima u noći i prijepodne pljuskovi mogu biti izraženiji. Uz umjeren do jak sjeveroistočni vjetar te jaku, na udare olujnu buru od sredine dana postupno će se razvedravati. Temperatura zraka u gorju oko 16 °C, na moru od 20 do 24 °C, ali će navečer biti osjetno hladnije, u gorju uz temperaturu i nižu od 10 °C.



Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije postupno će se naoblačiti uz kišu, većinom pljuskove praćene grmljavinom. Prema kraju dana prestanak oborina i postupno razvedravanje, uz pad temperature zraka. Jugoistočni i jugozapadni vjetar u drugom dijelu dana zamijenit će umjerena i jaka, na udare i olujna bura, piše HRT.



Prijepodne će na jugu Hrvatske proći uz dosta sunca i uglavnom suho. Od sredine dana uz promjenljivu naoblaku slijedi kiša, često u obliku pljuskova s grmljavina. Puhat će umjereno do jako jugo, poslijepodne u okretanju na još jaču buru. Danju temperatura od 25 do 27 °C, ali navečer hladnije.