Rajko Ostojić: Bernardić je sam odgovoran za svoj rejting, rekao sam mu što mislim, a što se tiče Opačić, znam ja nju jako dobro, snašla se ona

Potpredsjednik SDP-a Rajko Ostojić za N1 je u Intervjuu tjedna TNT-a govorio o krizi u stranci.

Na opasku da ga mnogi smatraju jednim od glavnih suradnika predsjednika stranke Davora Bernardića, te da ga dugo nije bilo u medijima odgovorio je:

- Nisam htio sudjelovati u valjanju u blatu, ali nisam šutio, govorio sam stalno i kontinuirano. O stranci u stranci. Govorim cijelo vrijeme. Stranka naprosto nije plijen, to treba znati, to je ključno. Stranka mora biti iznad pojedinaca i stalno sam apelirao na suradnike - dajte uključite zdravi razum. A izbjegavao sam medije iz razloga jer to nije pristojno.

Poručuje da su kolege koji su svaki dan u medijima, koji su punili naslovnice, pogriješili.

- Govorim u slučaju pismo. Pismo je bilo legitimno pravo, ali način da se najavljuje u medijima, način na koji je prezentirano je pogrešan. Toga nema ni u vesternima, i tamo se ide licem o licem, pištolj o pištolj. Ovo me podsjećalo na '91. kada je bombardiran Sljeme, kada je bombardiran HRT jer kad se bombardiraju mediji istina prva strada. To što su napravili kolege je snizilo rejting SDP-a. Dvije su stvari - za rejting SDP-a krive su loše prezentacije dužnosnika u medijima, gdje se iznosio prljavi veš, to govore svi analitičari. A za rejting Davora Bernardića je kriv i odgovoran on sam. To su dvije teze. Svatko od nas, apsolutno svatko pa i ja, za izgovorenu riječ moram imati zahvale i pogrdbe. Rejting je nikad lošiji u 15 godina, a najvećim dijelom za to su krivi i odgovorni oni koji su okupirali medije, a za rejting Davora Bernardića je kriv on. Ne smijemo sve prišiti niti Bernardiću, ali niti suspendiranima - kazao je Ostojić na N1.

Dodao je i kako se na tijelima stranke raspravljalo o Bernardiću i njegovom osobnom rejtingu.

- Dvije su politološke postavke ključne: prva je da stranka umire klad prestane misliti, a druga da rejting predsjednika mora biti veći ili isti kao rejting stranke, osobito na ljevici. Ono što mene smeta je da smo prestali misliti. Potrebno je napraviti introspkeciju. Rekao sam, dajte molim vas budite kritični prema svebi, pogledajte rezultate, činjenice i brojke o sebi, drugima i trećima - kazao je.

Priznaje i da se pitao kolika je njegova odgovornost.

- Naravno da jesam, mislim da smo svi morali biti aktivni. Mislim da je Davor Bernardić odmah na početku trebao preuzeti Klub, mislim da je to najveća greška. Ti diktiraš, a ne poslovnik.

Tvrdi i da ne zna zašto je Bernardić tada to odbio.

- Pitajte njega, stvarno ne znam, nije mi jasno. Mislim da je to ključna greška.

Na pitanje nije li krivi potez sada ga nametati za predsjednika Kluba, kada je stranka u dubokoj krizi, Ostojić kaže da su ga dvaput ti isti zvali da bude predsjednik Kluba, a sada ga ne žele pa su na kraju zaključili da je to minorna stvar.

- Potpuno nejasno. Žao mi je što su promijenili Poslovnik, ali kad već jesu, žao mi je da nisu i prvi članak što sam očekivao - da stalno i kontinuirano budu na radnom mjestu u Saboru.

Na pitanje treba li Bernardić ostati predsjednik stranke, Ostoji kaže:

- Legitimno je izabran, dvaput ga se pokušalo rušiti. Bernardić ima potpuni legitimitet da bude predsjednik. Sve je institutucija.

A na pitanje koje je njegovo osobno mišljenje, ima li Bernardić njegovu podršku, Ostojić je odgovorio:

- Rekao sam njemu, ne mogu vama. Jasno sam mu rekao što bih napravio na njegovom mjestu, odluka je njegova.

Naglašava i da javno ne želi reći jer to nije pristojno ponašanje, a na pitanje je li Bernardić dobro rješenje za SDP ističe kako je 'definitivno mogao neke stvari puno bolje napraviti, ali napravio je i dobro stvare. Nije trebao širiti pipke, on je počeo rumor o velikoj koaliciji pismom Andreju Plenkoviću. Iako nije razgovarao o koaliciji, napisao je to pismo.'

- Ne slažem se da je SDP u šah-mat poziciji, to bi značilo da je priča gotova. Ovo je korak pred šah - naglašava Ostojić, dodajući da će se vidjeti tko će povući potez.

- Nakon šaha ima još jedan potez. U SDP-u su četiri struje. Prva su bivši ministri u Klubu koji nisu ušli u Predsjedništvo, druga su svi koji su ušli, treća su načelnici koji su dobili lokalne izbore i četvrta ljudi koji su sada dobili na unutarstranačkim lokalnim izborima . kaže, te na pitanje kako misli pomiriti te struje navodi:

- Suočiti se s činjenicama i brojkama. Koliki je rejting SDP-a, ali i nekih zastupnika. Važno je kako vas ljuti ocjenjuju. Postoje bivši dužnosnici koji su dobili manje glasova od prosječne hrvatske svadbe i onda dođu na Glavni odbor i napadaju ljude. Pokušavam pozicionirati stvari da svatko gleda svoje brojke. Ako ćemo kriviti Milanovića zašto je na prvo mjesto stavio Milanku Opačić ili Ronka koji su sada napustili stranku, onda ću isto tako i Davoru Bernardiću reći da je odgovoran za loš rezultat lokalnih izbora u Zagrebu. To sam rekao njemu, na Klubu i na Predsjedništvu. Odgovoran je što je dvoje ljudi prešlo u klub Milana Bandića. Rješenje je da se okrenemo politikama i programima.

Što se tiče Milanke Opačić kaže kako je način na koji je otišla iz Kluba, kao da je otišla iz hotela i nijie platila račun.

- Ja nju poznajem jako dobro i ne brinem za nju, snašla se ona - kaže Ostojić.

A na pitanje što je sa suspendiranim članovima Predsjedništva, kaže da su to dobri ljudi, ali samo treba smiriti emocije.

- Glavni odbor je odgovorno, pravilno i odlično odlučio. Oni su napravili medijsku stupicu, to kao Milinovićev autobus, ali mislim da su svjesni da su pogriješili - kazao je Ostojić za N1.