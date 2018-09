Suspendirani istražitelj zločina na Ovčari: Neki političari bliski HDZ-u počeli su me zivkati s molbom da odgodim tiskovnu konferenciju

Iako smo iz kruga bliskih Nikoli Kajkiću, suspendiranom istražitelju ratnih zločina na Ovčari, imali informaciju da će on na konferenciji za novinare u zagrebačkom hotelu "Panorama" podnijeti kaznene prijave protiv čelnika MUP-a i Ravnateljstva policije, to se ipak nije dogodilo.

Nikola Kajkić obratio se javnosti nakon što je u veljači udaljen s čela policijskog tima pod optužbom da je povrijedio službene dužnosti

Presudnu ulogu je u tome odigrao Kajkićev branitelj Branko Šerić, koji ga je barem zasad odgovorio od tog nauma. Odlučili su to odgoditi sve dok Državno odvjetništvo u Koprivnici, nakon provedenih dokaza, samo ne odluči je li Kajkić kriv ili nije za navodno krivotvorenje službene bilješke u slučaju jednog silovanja tijekom ratnih zbivanja na vukovarskom području.

Kajkić je od 19. srpnja suspendiran i protiv njega Državno odvjetništvo trenutačno provodi dokazne radnje, a još nije otvorena istraga.

– O mom radu govorili su oni koji su tek prije dva mjeseca došli na čelna mjesta u Ravnateljstvu policije i dosad nisu imali pojma o slučaju Ovčara i što sam ja radio, a malo su i ubrzali proces protiv mene, govoreći da je istraga već gotova, a nije. Ja sve ovo vrijeme, s obzirom da mi je povrijeđena čast i dostojanstvo, nisam spavao, a ni moja obitelj. Sporne dokumente i potpise dao sam na vještačenje ovlaštenom sudskom vještaku grafologu koji je zaključio da se ne radi o mojim potpisima. Neki političari bliski HDZ-u su me počeli zivkati nakon pauze od dva mjeseca, s molbom da odgodim ovu tiskovnu konferenciju, ali to nisam htio učiniti jer je red da se javnost upozna s onim što sam radio na Ovčari, a nisam smio reći i da me progone pravog-zdravog – rekao je Kajkić nakon konferencije za novinare ekskluzivno za "Slobodnu Dalmaciju".

Kaže kako postoji mogućnost da svoju nevinost dokaže i prije najavljenog prosvjeda 13. listopada u Vukovaru, što bi mu bilo posebno drago, ali svoj slučaj ne želi stavljati u kontekst prosvjeda, nego u kontekst borbe jednog čovjeka za svoje profesionalno dostojanstvo.

Kao svjedoke za svoje kaznene prijave protiv čelnih ljudi MUP-a i Ravnateljstva policije, Kajkić će, rekao nam je, navesti i neke osobe iz političkog života koje su službeno čule na stotine objeda od njegovih nadređenih protiv njega.

- Nisam ni u jednoj stranci i svoj posao radim časno. MUP laže da se nije dovoljno dobro radilo na predmetu 'Ovčara'. Ja sam napravio dobar posao i ne zamjeram sebi ništa. Bio sam na dobrom putu, ali rezultati su, ne mojom krivnjom, izostali - kaže Kajkić

'Lažu vam, predmet Ovčare u MUP-u nije postojao sve do 2017, a Božinović nije imao vremena!': smijenjeni istražitelj ratnih zločina tvrdi da ga policija inkriminira, prozvani tvrde da je radio presporo