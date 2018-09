Cirkus odmah na početku jesenskog zasjedanja: Esih izbacila Plenkovića iz takta, on provocirao Bernardića, Bulj već nakon nekoliko minuta dobio opomenu...

Hrvatski sabor počinje jesenje zasjedanje, a zastupnike, koji se nakon dvomjesečne stanke ponovno vraćaju u svoje klupe, čeka obiman dnevni red na kojem je već sada 127 točaka. Na Aktualnom prijepodnevu, kojim počinje 9. saborska sjednica, bit će 38 zastupničkih pitanja.

Prvi je na redu HRAST-ov Hrvoje Zekanović, a slijede ga dva SDP-ovca - Mihael Zmajlović i Željko Jovanović, dok će zadnje pitanje imati priliku postaviti HDZ-ov Mato Čičak.

Deveta sjednica će trajati do 31. listopada, nakon čega slijedi stanka, a Sabor s radom nastavlja 14. studenoga sve do ustavne stanke 14. prosinca. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković ističe kako zastupnike očekuje intenzivan rad, s obzirom da je iz Vlade došlo dosta zakonskih prijedloga. Pred zastupnicima bi se uskoro trebala naći porezna, ali i mirovinska reforma, a prvog radnog tjedna na dnevnom redu je 12 zakonskih prijedloga u prvom čitanju.

Intoniranjem hrvatske himne i minutom šutnje za poginule branitelje te preminule zastupnike, Hrvatski je sabor u srijedu, nakon dvomjesečne stanke, započeo svoju 9. sjednicu.

Uoči saborskog aktualca, predsjednik Sabora Gordan Jandroković najavio je da će redovito jesenje zasjedanje trajati do 15. prosinca, uz jednu kraću stanku 31. listopada.

Nakon utvrđivanja dnevnog reda Mostov Miro Bulj zatražio je stanku zbog izjava premijera Andreja Plenkovića "da neće tematsku sjednicu po pitanju ratnih zločina”.

Bulj smatra da je to kršenje Ustava.

"To je kršenje Ustava, premijer omalovažava parlament..", rekao je Bulj pozivajući i samog Jandrokovića da se ispriča.

Jandroković ga je opomenuo te upozorio da po Poslovniku sada stanku ne može tražiti.

"Namjerno kršite Poslovnik, dao sam vam opomenu, a ako nastavite ovako dobit ćete i drugu i morat ćete napustiti Sabornicu", poručio mu je.

Nakon Bulja pitanje je postavio Željko Jovanović koji je ukazao na probleme pri postavljanju pisanih zastupničkih pitanja.

- Morate nam odgovarati, kazao je Jovanović, a Jandroković prihvatio njegovu sugestiju.

Hrvoje Zekanović premijeru Plenkoviću postavio je pitanje vezano uz pristupne pregovore Srbije s EU.

- Nema poglavlja o odnosima Srbije s Hrvatskom pa me zanima što Vlada radi s pitanjima sukcesije, nestalih u Domovinskom ratu, prava manjina i priznavanje srpske agresije na RH te pitanje ratne odštete, kazao je Zekanović.

- Kad je riječ o putu Srbije prema EU, na dnevnom redu su sva otvorena pitanja. Imali smo niz sastanaka na ministarskim razinama, odgovorio mu je Plenković.

- Moj dojam, a i hrvatske javnosti je da se ne radi ništa, uzvratio je Zekanović.

- Bojim se da nemate sluha za hrvatski narod. Nama treba hrvatski Orban, a j tu ne vidim ni 'o' od Orbana, kazao je Zekanović.

Davor Bernardić istaknuo je sve probleme hrvatske industrije i brodogradnje, rastućeg fašizma, a posebno je alarmantno stanje u zdravstvu.

- Da li ste ikakvu reformu napravili u dvije godine, osim što ste štitili grupu Borg kojoj ste na čelu. Čeka li nas kolaps zdravstva i mirovinskog sustava, upitao je Bernardić.

- Sklopili ste par rečenica, to mi je drago. Gledam dali ima iza vas pripadnika krupnog kapitala ili sitni, mali SDP, uzvratio mu je Plenković.

- Pogledajte turizam i ulaganja, nemojte govoriti neistine. Pogledajte rast stope zaposlenosti i nikad manju nezaposlenost. Sve govori da idemo u dobrom smjeru. Vaš stav nije alternativa nego vas nema. Takvi komentari prolaze u vašim kružocima, a ne u javnosti, kazao je Plenković.

- Po odgovoru vidim da štitite krupni kapital, a mi nikad nećemo pljačkati Hrvatsku. Vaša mirovinska reforma je prodavanje magle, a želite privatizirati i zdravstvo. Umjesto da radite na dobrobit građana, vi uhljebljujete ljude, a normalni građani napuštaju državu, kazao je Bernardić.

Jovanović je kazao premijeru kako nema potreba za podbadanjem SDP-a, a onda podsjetio na prazna obećanja o zdravstvu iz programa Vlade i problem 3. maja na koja već tri mjeseca čeka odgovor..

- Govorenje neistina o Uljaniku i 3. maju je toliko bahato i bezobrazno... Javnost mora znati da smo plaće za srpanj i kolovoz našli mi. Dosta mi je više slušati zastupnike iz Rijeke i Pule koji pričaju neistine. Dali smo jamstvo, i bez nas zadnjih osam mjeseci ne bi bilo proizvodnje. Što se tiče zdravstva... Ide se dalje s gradnjom bolnice u Puli, a dižemo kvalitetu i u Rijeci i u ostatku Hrvatske. Više smo mi projekata napravili u zdravstvu nego vaša vlada. Govorite istinu, poručio mu je Plenković.

- Hvala na ovakvom odgovoru, jer je država većinski vlasnik brodogradilišta. Pred potonućem je 3. maj, a u Uljaniku vas je više brinulo kakva vam je frizura, pa niste ni kacigu stavili kad ste posjetili škver, kazao je Jovanović, a onda izvukao veliki komad papira na kojem su popisane svi 'grijesi' zdravstvenog sustava.

- Kujundžić pljuje po kolegama, a vi ništa. Sram vas bilo sve skupa!, poručio je Jovanović, a onda se požalio da mu ministar Kujundžić nešto dobacuje.

Boris Milošević (SDSS) postavio je pitanje ministru pravosuđa Draženu Bošnjakoviću oko procesuiranja ratnih zločina.

- Mi kao stranka smo također nezadovoljni procesuiranjem zločina koji su napravljeni prema Srbima, ali svjesni smo da je to pitanje važno za međunarodne odnose. Ali to trebaju riješiti institucije koje su za to zadužene, kazao je Milošević.

Anka Mrak Taritaš (GLAS) upitala je premijera kako komentira da su dvojica ministara rehabilitirala ratne zločince i tako uputili javnu pljusku hrvatskom pravosuđu.

- Kuda vodite ovu zemlju, u smjeru vaše prijateljice Angele Merkel ili kao naša predsjednica u smjeru Viktora Orbana, upitala je Mrak Taritaš.

- Obojica ministara pozdravili su Mirka Norca kao svog suborca, a to nije nepoštivanje hrvatskog pravosuđa. Što se tiče Mađarske, već sam objasnio zašto su naši zastupnici glasali protiv postupka prema Mađarskoj. Zauzeli smo stav da Hrvatska kao susjedna zemlja Mađarskoj mora gledati svoj interes. I to ću uvijek raditi, kazao je premijer.

- Mene ne iznenađuje vaš odgovor jer ste školovani diplomat pa je i odgovor rastezljiv i prozaičan, kazala je zastupnica GLAS-a.

Alen Prelec (SDP) pitao je ministra zdravstva Milana Kujundžića zašto je Ministarstvo nekome majka, a nekom maćeha,.

- Kad će Zagrebačka županija dobiti više timova hitne pomoći?, pitao je Prelec.

Ministar Kujundžić odgovorio mu je da je svjestan ima nedostatke, no takav sustav su naslijedli, kazao je.

- Mi smo krenuli u promjene. Povezat ćemo bolničke, županijske i hitne prijeme, kazao je ministar.

- Ako za četiri godine zdravstvo ne bude dostupno svima, vama treba suditi kao veleizdajniku.

-Hvaljen Isus i Marija, ministre Kuščeviću, počela je svoje obraćanje Bruna Esih, a onda upitala zašto ministar Kuščević još nije prebojao potpise za referendum Inicijative za narod i koliko će trajati premijerova romansa s Pupovcem.

- Drago mi je da ste se nakon tri godine se drugi put javili za riječ. Gdje vam je Hasanbegović? Nema ga, nema vremena za Sabor. Mojom greškom ste dobili mandat preko HDZ-a, da sam vas poznavao sigurno ga ne bi dobili. Zakon o referendumu nisam pisao ja, on je takav kakav je.