Hrvati po jeftinije lijekove masovno putuju u BiH ili Srbiju, riskirajući ogromne kazne: prenesete li preko granice Apaurin ili Viagru platit će te 10.000 kuna!

Dok se zadovoljni vozite iz neke od susjednih zemalja u Hrvatsku, računajući koliko ste jeftinije prošli u šopingu u inozemstvu, u kalkulaciju dodajte sastojak koji može potpuno promijeniti raspoloženje, osobito ako ste kupili lijekove, a preko granice ih kanite prenijeti bez medicinske dokumentacije.

Jaki analgetik ili sredstvo za smirenje mogli bi vas skupo stajati. I do 10.000 kuna. Za svaki lijek koji prenosite preko granice trebate imati medicinsku dokumentaciju, odnosno liječnički nalaz u kojemu vam je propisan lijek koji unosite u zemlju ili liječničku potvrdu. Uz to, preko granice se može prenijeti lijekova za mjesec dana liječenja, a sve bi lijekove trebalo prijaviti carinicima. Nemate li liječnički nalaz, recept ili potvrdu, a uhvate vas s lijekovima, računajte da ste nagrabusili. Ostat ćete bez lijekova, pokreće se postupak pred Prekršajnim sudom, a kazna koju vam ovisno o lijeku mogu izreći, kreće se od tisuću do 10.000 kuna.

Ovih su dana mediji u Bosni i Hercegovini javljali da je jedan tamošnji građanin platio nekoliko stotina kuna na hrvatskoj granici jer je bez medicinske dokumentacije prenosio Analgin. BiH i Srbija su destinacije u kojima domaći svijet često kupuje jeftinije lijekove. Osobito su traženi skuplji, a u Hrvatskoj se, primjerice, Viagra može dobiti samo na liječnički recept, ali se plaća u ljekarnama, i to po cijeni od 425 kuna za četiri tablete. Ima i jeftinijih inačica u apotekama, a u susjedstvu se te tablete kupuju znatno jeftinije, i za šezdesetak kuna.

Čini li vam se da pretjerujemo, u Carinskoj upravi navode da je u Hrvatskoj lani zaplijenjeno 56.662 komada lijekova koji sadrže narkotike i 26.894 komada ostalih lijekova, najčešće sredstva za erektilnu disfunkciju i benzodiazepina. U prvih sedam mjeseci ove godine zaplijenili su 18.114 komada lijekova, od čega se 10.893 tableta odnosilo na lijekove koji sadrže narkotike, a 7221 tabletu ostalih lijekova, s tim da su opet to najčešće bila sredstva za erektilnu disfunkciju. Benzodiazepini su šaroliko društvo lijekova za smirenje, sedativa i liječenje anksioznih poremećaja, među kojima su Xanax, Lekotam, Normabel, Apaurin...

Najučinkovitiji područni carinski ured u zemlji je onaj osječki, dok se na području četiri dalmatinske županije, koje su u nadležnosti Područnog carinskog ureda Split ove godine nije zaplijenila nijedna tableta. Pitali smo Carinsku upravu znači li to da se preko graničnih prijelaza na području splitskog carinskog ureda ne prenose lijekovi ili su carinici osječkog ureda u pitanju lijekova stroži od kolega iz splitskog ureda?

- Ukazujemo na to da se mjere carinskog nadzora i provjere provode na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske. Podaci koji se odnose na ukupne zaplijenjene količine lijekova pokazuju da se uglavnom radi o lijekovima koji su u Hrvatsku krijumčareni u cestovnom i zračnom putničkom prometu te poslani privatnim osobama u poštanskim ili ekspresnim kurirskim pošiljkama. Imajući u vidu činjenicu da je Hrvatska tranzitna zemlja, češće se pokušaji nezakonitog unošenja lijekova otkrivaju upravo preko graničnih prijelaza na području mjesne nadležnosti Područnog carinskog ureda Osijek. Podaci koji se odnose na otkrivene pokušaje nezakonitog unošenja lijekova ukazuju da je u znatnoj mjeri riječ o prekršiteljima koji su strani državljani – kažu u Carinskoj upravi i dodaju da se sankcioniranje neprijavljivanja unosa lijekova provodi ovisno o stupnju povrede zakona i provedbenih propisa.

- Posjedovanje lijeka koji sadrži drogu, u količini većoj od dopuštene ili bez odgovarajuće medicinske dokumentacije, te neprijavljivanje lijeka predstavlja prekršaj, a odnosni lijek se privremeno zadržava pod carinskim nadzorom do okončanja prekršajnog postupka pri Prekršajnom sudu, zbog prekršaja za koji su propisane novčane kazne za prekršaj fizičkim osobama u rasponu od 1000 kuna do 10.000 kuna – vele u Carinskoj upravi.

Dopuštene zalihe

- 30 dana: lijekove za mjesec dana liječenja smije se prenositi preko granice uz prijepis povijesti bolesti ili potvrdu liječnika - 5 dana: za toliko se dana liječenja kod prijelaza državne granice smije posjedovati lijek koji sadrži opojnu drogu na temelju medicinske dokumentacije - 15 dana: za toliko se dana liječenja može imati lijekova koji sadrže opojne droge osobe na supstitucijskoj terapiji bolesti ovisnosti ili simptomatskoj terapiji u terminalnoj fazi malignih bolesti na temelju medicinske dokumentacije - 30 dana: za toliko vremena građani koji putuju u države Šengenskoga prostora smiju posjedovati lijek koji sadrži drogu, a za to im treba potvrda izabranog doktora medicine ili doktora medicine specijalista u djelatnosti zdravstvene zaštite mentalnog zdravlja, prevenciji i izvanbolničkog liječenja ovisnosti o drogama