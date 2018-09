Turističkoj sezoni još nije kraj: hoteli u rujnu broje goste i zaradu, apartmani poluprazni!

Dok su hoteli popunjeni od 85 do 100 posto, ovisno o kategoriji (što kvalitetnije, to punije), kod obiteljskog smještaja popunjen je tek svaki treći registrirani krevet

Turističko ljeto otklizalo je u rujan koji je napunio hotele, ali i obiteljski smještaj, točno onako kako se i najavljivalo.



Tako je samo u dosadašnjih 12 dana ovog mjeseca Hrvatsku posjetilo već 1,1 milijun gostiju, koji su u prvom posezonskom mjesecu do sada već ostvarili 6,5 milijuna noćenja.

Budući da hotelijeri najavljuju odlične posjete i rezervacije sve do kraja mjeseca, a veći dio njih i u listopadu, nema razloga za sumnju da će, ako se nešto nepredviđeno ne dogodi, rujan po mnogočemu u turizmu Hrvatske ostati zapamćen kao mjesec za poželjeti, i po prometu i po zaradi.

Jer, rujanski turistički promet nikome u Hrvatskoj nije zadavao problem još od prošle zime. Postelje u hotelima i kod obiteljskih iznajmljivača prve su se prodale baš za taj mjesec još prije Uskrsa, aviokompanije popunile su letove prema Jadranu i Zagrebu do kraja listopada, a što je najvažnije, baš zbog takve potražnje nije bilo potrebe za snižavanjem cijena i akcijama. Zato bi i u financijskom smislu za mnoge rujan mogao biti pravi melem nakon svih iznenađenja iz kolovoza, u kojemu su cijene praznih postelja ponegdje padale i do 20 posto.

I dok su hoteli u dosadašnjem dijelu rujna popunjeni od 85 do 100 posto, ovisno o kategoriji (što kvalitetnije, to punije) kod obiteljskog smještaja popunjen je trenutno tek svaki treći registrirani krevet. Tako je na jučerašnji dan iskoristivost kapaciteta u obiteljskom smještaju bila manja od 30 posto.

Ako takva činjenica na prvi pogled navodi na pomisao da to nije dovoljno dobro za iznajmljivače, valja odmah kazati da je (pre)veliki broj registriranih iznajmljivača svoju sezonu planski završio početkom rujna, bez obzira na potražnju. Kretanjem djece u školu, završetkom godišnjih odmora, povratkom studenata i nedostatkom radnika za održavanje apartmana, stotine tisuća postelja u obiteljskom smještaju završno su pospremljene i čekaju iduće ljeto.

- Zbog činjenice da je registrirani broj iznajmljivača velik stječe se dojam loše popunjenosti u rujnu, ali svaki iznajmljivač sam odlučuje koliko će i do kada raditi. Važno je je li sve platio državi što je morao, a kada će on zatvoriti svoj apartman, to je njegova volja. U kolovozu je svako drugo noćenje u Hrvatskoj bilo u obiteljskom smještaju, što znači da se u tom mjesecu ugošćivalo pola milijuna turista dnevno kod obiteljskih iznajmljivača, i da nije bilo njihovih kapaciteta, pitanje je gdje bi ti gosti prespavali u Hrvatskoj. Rujan će kod onih koji su odlučili raditi sigurno biti dobar, a oni koji su svjesno završili sezonu imaju pravo sa svojom imovinom postupati kako hoće. Ako više ne mogu primati i kvalitetno opsluživati goste, njihovo je pravo da zatvore objekte. No, zbog toga turizam u rujnu nije ništa lošiji jer je sasvim dovoljno kapaciteta za potražnju koju imamo - kaže Nedo Pinezić, turistički radnik s Krka.

Ugošćivajući svakog tjedna u rujnu između 450 tisuća i pola milijuna gostiju u cijeloj Hrvatskoj, s obzirom na kapacitete koje imaju, u rujnu su najbolje popunjeni u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i gradu Zagrebu. Do sada najveći broj gostiju u rujnu ima Istra, u koju je do sada stiglo 270 tisuća gostiju, a odmah uz bok joj je Splitsko-dalmatinska županija sa čak 223 tisuće gostiju. Dubrovačku županiju posjetilo je 120 tisuća gostiju u prvih 12 dana rujna, na Kvarneru ih je bilo 167 tisuća, Zadarskoj županiji 89 tisuća, a u Šibensko-kninskoj 57 tisuća. Zanimljivo je da gosti u rujnu traže hostele više nego apartmane, pa su hosteli popunjeni gotovo 60 posto.

Sedamdeset tisuća novih postelja Činjenica da je na tržište samo ove godine stavljeno 70 tisuća novih postelja u obiteljskom smještaju nije prošla bez posljedica za popunjenost tih kapaciteta. Naime, prema tvrdnjama turističkih radnika, agencije koje posreduju u prodaji i rezervacijama preferiraju u oglašavanju i prodaji nove kapacitete u odnosu na stare, pa su tako novi apartmani svakako oduzeli dio gostiju onima ranije registriranima.