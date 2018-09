Izračunali smo može li najavljeno smanjenje PDV-a na hranu i pelene olakšati život građanima: evo koliko bi mogli uštedjeti na mesu, voću, jajima, ribi... Ipak, spuštanje cijena ovisit će i o nekim faktorima na koje država nema utjecaja

Jednog lijepog dana, kada za to bude fiskalnih mogućnosti, ministar financija Zdravko Marić želio bi porez na dodanu vrijednost (PDV) na svu hranu spustiti na jednaku stopu. Dio namirnica neće čekati taj dan u budućnosti, već će povoljniji porezni tretman dobiti iduće godine. Ministar financija objašnjavao je ovog tjedna da se porezom na dohodak ne može pomoći onima s malim plaćama, njih milijun i pol i ne plaća taj porez zbog mršavih bušti, pa je uvjeren da ima rješenje za njih u vidu PDV-a. Dogodine bi se tako u sniženu stopu od 13 posto, sa sadašnjeg opterećenja od 25 posto, uvrstilo svježe meso i riba, voće, povrće, pelene te dio svježih jaja. Taj bi potez, preliju li ga trgovci u cijene na policama, trebao donijeti pojeftinjenje artikala za koje se omekšava porezni tretman 9,6 posto.

Po projekcijama resornog ministarstva, godišnji dohodak kućanstva povećat će se za 872 kune zbog spuštanja PDV-a na svježe meso i ribu, voće i povrće. Ili, ministarstvo kućanstva časti s 72,60 kuna na mjesec. Naravno, uz pretpostavku da zakon dobije zeleno svjetlo u Saboru i trgovci snižavanje poreza "ugrade" u cijene.

Na to ih, jasno, nitko ne može prisiliti jer je formiranje cijena posve slobodna stvar. Ministar vjeruje da će konkurencija na tržištu učiniti svoje, pa će biti dovoljno da jedan trgovac smanji cijene za iznos smanjenog PDV-a, te će to morali učiniti i ostali.

Na kilogramu telećeg odreska koji danas košta 70 kuna, sniženje PDV-a donijet će 6,70 kuna pojeftinjenja i to će meso po kilogramu koštati 63,30 kuna, a na paketu pelena od 124,99 kuna ta ušteda iznosi 11,99 kuna, pa će paket stajati 113 kune.

Napravili smo vlastitu računicu. U jednu smo košaricu stavili po kilogram banana, limuna, jabuka, nektarina, marelica, mrkve, rajčice, luka, krumpira, paprike, po jedan celer i jednu cvjetaču, pile za pečenje, pureći file, osliće i paket pelena. Ceh na blagajni iznosio je 432,72 kune. U tome je 84,54 kune PDV-a sa sadašnjom stopom od 25 posto. Budući PDV od 13 posto iznosit će 45 kuna, pa će ta košarica dogodine koštati 391,18 kuna. Ušteda će iznositi 41,54 kune. Od te se uštede nijedna mala plaća neće oporaviti. Ne bi se oporavila da se posve ukine PDV na hranu jer bi i dalje cijena one košarice bila 346 kuna.

No, ovo PDV-ovsko omekšavanje tereta ipak donosi nešto malo, dok promjene u porezu na dohodak ne donose ništa za malene plaće.

Jedini lijek za male zarade jest da postanu veće, a Vladin bi zadatak trebao biti stvaranje uvjeta da je u Hrvatskoj dobro raditi i zaraditi radnicima i poslodavcima. Kako stvari stoje, na takvo što ćemo pričekati.

Činjenica da jedan hrvatski ministar financija izjavljuje da bi svu hranu trebalo spustiti na nižu poreznu stopu je novost. Istina, čovjek je pomalo pritisnut napadima da se planiranim izmjenama poreza na dohodak pogodovalo samo većim plaćama, dok one manje neće osjetiti te promjene, ali i prije su ministri financija bili kritizirani pa nijedan nije rekao kako je nepravedno hranu oporezivati PDV-om onoliko koliko se to kod nas radi i da porez na dodanu vrijednost građanima s najnižim dohotkom najviše škodi i stvara nepravdu, te bi kompletnu hranu trebalo oporezivati nižom stopom. Svaki put kada se u Hrvatskoj potegne pitanje poreza i standarda građana, pitanje poreznog tereta na one s malim i prosječnim dohocima, dio stručnjaka i dužnosnika pjevaju pjesmu o tome da niži PDV na hranu više koristi bogatima koji više troše na hranu, da se onima s malim plaćama ne pomaže porezima nego socijalnim naknadama.

Jer, ako se smanji PDV na hranu, onda će bogati plaćati niži porez i imati najviše koristi od smanjenog PDV-a. Istina je to, jednako kao i istina da siromašni najveći dio svojim mršavih prihoda troše baš na hranu.

Bogati kupuju ono što žele i vole. Siromašni kupuju samo ono što mogu jer jesti moraju. Ta se pjesma o tome da omekšavanje nekog poreznog tereta može pjevati za svaki proizvod i uslugu koji postoji, a pjesma je u stvari komična jer se ne pomaže onima kojima pomoć treba da se ne bi pogodovalo onima kojima to pogodovanje i ne treba. Osim toga, godinama se kao argument protiv nižih stopa na hranu spominjalo da je najbolji sustav sa što manje poreznih stopa, da je sustav s jednom stopom PDV-a savršen i čist i da EU stremi takvom sustavu i smanjenju broja stopa. To smanjenje stopa PDV-a u Europi ide brzinom najsporijeg puža u svemiru, pa u Uniji trenutačno postoji 250 sniženih stopa i izuzeća.

Europska komisija mijenja stavove, pa je ove godine odlučila okrenuti ploču. Zaključila je da je u proteklih četvrt stoljeća sustav stopa PDV-a postao prekrut, a stope mogu biti važan instrument vođenja domaćih ekonomskih politika. Sadašnji sustav u kojem je propisano da svaka država članica može imati jednu standardnu stopu ne nižu od 15 posto i dvije snižene stope na određene isporuke dobara i usluga, ali ne niže od pet posto, trebalo bi, smatra Komisija, ublažiti dodavanjem jedne "nulte stope" i još jedne snižene stope čija visina može biti do pet posto. Time bi se članicama dalo više autonomije i fleksibilnosti.

Danas neke članice imaju nulte stope na hranu, a druge imaju dodatno snižene stope. Tako neke države imaju više mogućnosti u određivanju stopa, dok drugima to nije dopušteno, što dovodi do nekonzistentnosti europskog sustava PDV-a u kojem se zajednička pravila ne odnose ravnopravno na sve države članice.

Ministar financija jedne male Hrvatske tako hvata nove trendove u oporezivanju, a zemlja mu je cijenama hrane gotovo uhvatila europske prosječne cijene, na razini je 96 posto od prosječnih europskih cijena. Hrana je najjeftinija u Rumunjskoj gdje su cijene prehrane 62 posto europskog prosjeka, u Poljskoj su hrana i bezalkoholna pića 67 posto, Bugarskoj 73 posto, Mađarskoj i Litvi na 82 posto europskog prosjeka, a u Češkoj na 86 posto...

Mnoge zemlje hranu oporezuju manjim stopama poreza na dodanu vrijednost od Hrvatske, pa se zbog toga i događa da je domaću hranu jeftinije kupovati u inozemstvu. U Hrvatskoj se stopom od pet posto PDV-a oporezuje kruh i mlijeko, a stopom od 13 posto ulja, masti, dječja hrana na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu, opskrba vodom i električnom energijom te odvoz smeća... Rumunjska hranu oporezuje devet posto PDV-a, Slovenija 9,5 posto PDV-a, Španjolci na hranu primjenjuju dvije stope PDV-a od četiri i 10 posto, Nijemci također dvije od sedam i 19 posto, Česi 10 i 15 posto...

Standardna stopa PDV-a u Hrvatskoj je među najvišima u Europi. Mađarska je vodeća s 27 posto, a na drugome mjestu su Hrvatska, Danska i Švedska s 25 posto PDV-a. Standard hrvatskih građana je na razini 61 posto prosječnog europskog. Lošiji imaju samo Bugari. To dovoljno govori o svemu, pa i našim poreznim i ostalim politikama.

Kako to drugi rade Sva hrana u Malti prolazi bez PDV-a, a s pet posto oporezuju se čokolada, sladoled i pića. Ujedinjeno Kraljevstvo oporezuje samo gotova jela, sladoled, čokoladu i pića, Irska ima nultu stopu na hranu iz koje su isključeni alkoholna pića, sokovi, slastice, sladoledi, krekeri, kokice, prženi orašasti plodove... Luksemburg svu hranu oporezuje tri posto PDV-a kao i većinu ostalih proizvoda i usluga. Nizozemska hranu oporezuje sa šest i 21 posto PDV-a, Rumunjska s devet posto, Slovencima sva hrana ima 9,5 posto PDV-a, Austrijancima 10 posto, Fincima 14 posto, Talijani na hranu primjenjuju tri stope PDV-a od četiri, pet i 10 posto, Nijemci dvije od sedam i 19 posto, Česi 10 i 15 posto...

Krešimir Sever: Podupiremo ministra, ali... Godinama zastupamo tezu da treba smanjiti PDV na svu hranu. Baš smo jučer ministru financija poslali dodatno očitovanje na izmjene zakona o PDV-u. Podupiremo ministrov prijedlog i zalažemo se da se prošiti obuhvat na mliječne proizvode, jogurt i sir, na suhomesnato meso, mesne začinjene prerađevine, salame, kobasice, pljeskavice, ćevapčiće, hrenovke... Te proizvode zbog nižih cijena, jednako kao i jaja, ljudi često konzumiraju. Tražim od vlasti da nađu model prihvatljiv za europska pravila, da se dio uvoznih roba koje su često nekvalitetnije od hrvatskih proizvoda, zaustave na granici strogim propisima o kvaliteti hrane. Njemačka je dio europskog slobodnog tržišta, ali puno toga zaustavlja na granici zbog njemačkih propisa o kvaliteti hrane koja smije u Njemačku. Slično možemo i mi napraviti. Veliki broj europskih zemalja ima sniženu stopu na hranu, neke na sveukupnu, neke na dio hrane. Susjedne zemlje imaju niže stope, BiH ima opću stopu PDV-a od 17 posto, pa kod nas ljudi idu po hranu u BiH, Italiju, Sloveniju, Mađarsku, Vojvodinu, Crnu Goru... Mislimo da bi bilo dobro spustiti PDV na svu hranu. Kad bi se u Hrvatskoj spustila stopa PDV-a na svu hranu, pala bi proračunska sredstva, ali bi se povećanom potrošnjom naknadio dio izgubljenih sredstava, ali to bi bilo dobro za domaćeg proizvođača, trgovca i potrošača. Povećana potražnja znači veću zaradu i veći porez na dobit, traži veću proizvodnju i radna mjesta, a mogla bi značiti i veću plaću, više plaćenog doprinosa. Što je zemlja siromašnija, to je veći udio mjesečnog troška hrane njezinih kućanstava. Prosječni mjesečni trošak na hranu i bezalkoholna pića u Europskoj uniji se kreće između 11 i 13 posto, toliki je udjel i u SAD-u, a u razvijenim europskim zemljama taj se trošak kreće između pet i osam posto. Po podacima Državnog zavoda za statistiku, danas je udio troška hrane i bezalkoholnih pića na razini 27,9 posto od ukupnog mjesečnog troška kućanstava, a sama hrana čini 25,54 posto, u čemu je udio mesa 7,18 postotnih bodova, kruha i žitarica 4,18, mlijeka, sira i jaja 4,17, voća i povrća 4,36, a ribe i plodova mora 1,07 postotnih bodova. Godinama smo govorili da bi se trebalo smanjiti regresivni učinak PDV-a na one s malim plaćama, bilo nam je drago čuti ministra koji se je i u ranijim razgovorima slagao se s nama da je po tom piranju regresivnosti pravedno spustiti PDV na hranu.