Kolinda u Divuljama s vatrogascima: Ove godine zabilježeno je manje požara nego u 2017., bitno je da se krenulo u proces naučenih lekcija

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović posjetila je u subotu Vatrogasno-operativno zapovjedništvo u Divuljama i čestitala svima koji su na bilo koji način ove godine sudjelovali u protupožarnoj sezoni u kojoj su ostvareni puno bolji rezultati od one prošlogodišnje.

Istaknula je kako je bitno da se krenulo u proces naučenih lekcija i da se u ovoj godini vidi rezultat te da se, nakon analize prošlogodišnje sezone, sve ono što je napravljeno može svrstati u tri glavne kategorije koje su iznimno bitne.

„Mislim da je najbitnija preventiva i to ne samo izviđanje i motrenje već i edukacija građana i njihova pravovremena reakcija, te rad s medijima. Drugo što je bitno je reakcija, a nakon toga opet proces naučenih lekcija, te njegova primjena i potpuna provedba. Mislim da nakon ove protupožarne sezone možemo usporediti sve što je učinjeno drugačije 2017. u odnosu na 2018. godinu, kao i gdje se trebamo više usredotočiti da bi još poboljšali sustav”, poručila je predsjednica Grabar-Kitarović.

Dalje je rekla kako je proces razmatranja i analize 2017. godine doveo i do toga da danas imamo udružene napore svih državnih tijela, javnih ustanova, gospodarskih subjekata, civilnog sektora i medija u izgradnji sustava. Istaknula je da jedinice lokalne samouprave moraju imati koordinaciju s građanima i raditi na boljem održavanju površina, jer je najgore kada građani tome pristupe sami, pa onda prouzrokuju nenamjerne požare koji se šire velikom brzinom.

Da je ove godine Hrvatska bila uspješnija u borbi protiv požara predsjednici je obrazložio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković koji je rekao da je u 2018. godini zabilježeno puno manje požara i opožarene površine, jer je prošle godine u ovo vrijeme bilo oko 75 tisuća hektara, a ove godine 1300 hektara samo na priobalju. Brojka je značajno manja ili dva posto izgorjele površine u odnosu na 2017. godinu što je veliki pomak i oko 67 posto manje požara u ovoj godini.

"Tome su pridonjele mjere Vlade, svih subjekata jedinica lokalnih samouprava, no i vremenski uvjeti su ove godine puno utjecali na to da do požara ne dođe. Bilo je kišnih dana, nije bilo puno vjetra, a pomogli su nam i sustavi koje smo uveli preko odašiljača i veza i kamera na terenu, do uspostave ovog Vatrogasno-operativnog zapovjedništva u Divuljama”, kazao je Tucaković.

Objasnio je da im kamere pomažu u ranom otkrivanju požara nakon koje uvijek slijedi brza reakcija vatrogasaca na terenu i dodao da je ove godine na područje koje kamere ne pokrivaju uveden i bespilotni sustav Skylark koji im prenosi sliku s terena. Priznao je da su iz prošlogodišnjeg velikog požara na širem splitskom području „izvukli lekciju”, no i izrazio zadovoljstvo što u svemu tome nije bilo stradalih ljudi i gasitelja.