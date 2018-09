Prognoza za vikend: vrijeme će biti idealno za odlazak u prirodu, ali nekima će uživanje prekinuti kratkotrajni pljuskovi

Ako ste ovog vikenda planirali odlazak na plažu ili u prirodu, vrijeme će za to biti idealno. Prema prognozi Državnoh hidrometeorološkog zavoda, pred nama je vikend kao stvoren za boravak na otvorenom. Temperatura zraka bit će do 30 stupnjeva, a mora između 23 i 25 stupnjeva. Tek je mjestimično moguć pokoji pljusak.

U unutrašnjosti će biti djelomice sunčano, ponegdje uz malo kiše i poneki pljusak s grmljavinom, do sredine dana u središnjim i istočnim područjima, a zatim u područjima uz Jadran. Poslijepodne se očekuje postupno razvedravanje. Na Jadranu će biti većinom sunčano, no uz razvoj oblaka može biti lokalnog pljuska, uglavnom u prvom dijelu dana na sjevernom Jadranu. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slab i umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak, a na sjevernom dijelu ujutro bura. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27, na Jadranu od 25 do 30 °C.

Subota će u Zagrebu biti djelomice sunčana uz promjenljivu naoblaku, uglavnom ujutro i prijepodne uz malo kiše, a moguć je i poneki pljusak. Poslijepodne će biti uglavom suho i sunčanije. Vjetar će većinom slab. Najviša dnevna temperatura oko 26 °C.

Istočna Hrvatska

Prijepodne će biti promjenljivo oblačano, mjestimice s malo kiše i ponekim pljuskom s grmljavinom. Poslijepodne sunčanije. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverozapadni. Najniža temperatura od 13 do 16, a najviša dnevna od 25 do 27 °C.

Središnja Hrvatska

U središnjoj Hrvatskoj biti će umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskom, a poslijepodne se očekuje razvedravanje. Vjetar će biti uglavnom slab sjeverni, a najniža temperatura od 15 do 17, a najviša dnevna oko 25 °C.

Gorski kotar i Lika

Biti će umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskom. Poslijepodne sunčanije. Vjetar uglavnom slab sjeveroistočni, a najniža temperatura od 11 do 14, a najviša dnevna od 21 do 24 °C.

Sjeverni Jadran

Očekuje se djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom, a uglavnom u prvom dijelu dana lokalno malo kiše ili pljusak s grmljavinom, pogotovo u Istri. Poslijepodne sunčanije. Ujutro ponegdje slaba do umjerena bura, a poslijepodne slab sjeverozapadnjak. Najniža temperatura biti će od 18 do 21, a najviša dnevna oko 28 °C.

Dalmacija

Vrijeme će biti pretežno sunčano, a uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverozapadni, a najniža temperatura od 18 do 22, a najviša dnevna od 27 do 30 °C.

Prognoza za nedjelju

U nedjelju će biti pretežno sunčano i u većini krajeva vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti biti će mjestimice magla, danju ponegdje umjerena naoblaka, no uglavnom suho. Vjetar će biti slab, na Jadranu slab i umjerena bura, podno Velebita s jakim udarima, a poslijepodne zapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 18 do 23, a najviša dnevna između 25 i 30 °C, u gorju malo niža.