Napeto popodne na Vukomercu: Pavle Kalinić nasrnuo na muškarca u povorci koja je pratila Bandića

Osnovna škola u zagrebačkom naselju Vukomerec, koja je zatvorena zbog pucnjave u njezinoj neposrednoj blizini u srijedu, poslijepodne je organizirala druženje koje je trebao doprinijeti normalizaciji stanja, ali ga je narušio sukob gradskog pročelnika Pavla Kalinića s muškarcem koji je prijetio gradonačelniku i želio ga pljunuti.

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić posjetio je poslijepodne školu u Porečkoj ulici kao bi se družio s roditeljima, učenima i nastavnicima. Druženje je dogovorio u četvrtak Školski odbor, kao što je i donio odluku da će škola biti zatvorena do ponedjeljka.

Gradonačelnik se u pratnji načelnika zagrebačke policije Marka Rašića i suradnika družio s učenicima na sportskom terenu, te gostio sokovima i slasticama zajedno s roditeljima i nastavnicima, do su sa zvučnika odjekivale dječje skladbe.

Vukomerec je prekrasan dio grada i takav će i ostati, bez obzira što neki prave incidente, kazao je Bandić i dodao da "99 posto ljudi koji su jučer napravili incident nisu odavde".

Ja sam gradonačelnik svima koji su pored i iza mene, kazao je grleći tinejdžere od kojih su neki pravili grimase.

Policija je postupila kako treba, smatra Bandić te rekao da treba "spustiti loptu i otopliti atmosferu", da se djeca igraju. "Vidimo se u ponedjeljak u sedam. Ne, u osam; u sedam nema nikoga" zaključio je gradonačelnik.

Načelnik Rašić rekao je da je nastavak istrage u petak oko 14 sati rezultirao uhićenjem još jedne osobe na istoj adresi u Porečkoj ulici, a koju policija također dovodi u vezu s ružnim događajem od 12 rujna. Za njim je bila raspisana potraga upravo radi istog kaznenog djela dovođenja u opasnost života općeopasnom radnjom, kazao je Rašić.

Policija je bila žurno reagirala i spriječila daljnju eskalaciju sukoba te je prvi dan privela 19 osoba, od kojih se tri osobe dovode u vezu s navedenom kaznenom radnjom, a jedna uz to i za kazneno djelo nedozvoljenog držanja oružja i oštećenje tuđe stvari.

Rašić je podsjetio na događaj od 10. rujna na istoj adresi kad je policija, također žurno, izišla na dvije dojave i šest osoba privela u postaju. Nakon toga, protiv dvije osobe bila je podnesena kaznena prijava za djelo prijetnje, od kojih je jedna osoba prijavljena, a druga nije bila dostupna policiji.

Tada je provedena pretraga kuće i oružje nismo našli, dodao je.

Na samom početku druženja, šef Ureda za upravljanje u hitnim situacijama Grada Pavle Kalinić nasrnuo je na muškarca u povorci koja je pratila Bandića.

Policija tada nije reagirala, a Kalinić je rekao da je reagirao jer je osoba pljuvala Bandića i prijetila mu kamenom.

Skupna mlađih muškaraca negodovala je na Kalnićev čin dovikujući za njim uvrede.

Rašić je petnaestak minuta nakon incidenta kazao da je zbog toga sukoba policija odvela jednog muškarca.

Također, jedna je ženska osoba s terase kuće u kojoj se u srijedu dogodio incident, a koja se nalazi neposredno pored škole, imala verbalni sukob s jednom osobom na ulici, nakon čega je policija ušla u tu kuću. Nakon nekog vremena policija je pozvala hitnu pomoć, koja je odvezla mlađu žensku osobu.

Ravnatelj Osnovne škole Vukomerec Zdravko Dominik izrazio je žaljenje zbog incidenta i naglasio da je škola ometena u radu zbog tog incidenta, ali da ni na koji način nije njemu doprinijela.

Ovdje sam rođen i išao u tu školu, kao i moja djeca, među brojnim drugima, i žao mi je zbog svega. Nadam se da ćemo u ponedjeljka ponovo krenuti s normalnom nastavom, rekao je Dominik.