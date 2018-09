Penavin zamjenik podržao inicijativu i prozvao SDSS: Dožupan Đorđe Ćurčić je nakon pada Vukovara bio na Ovčari!

Zamjenik vukovarskog gradonačelnika Marijan Pavliček (HKS) u utorak je "u potpunosti" podržao inicijativu gradonačelnika Ivana Penave da se 13. listopada u Vukovaru održi mirni apolitični prosvjed za temeljna ljudska prava, odnosno kao izraz nezadovoljstva radom hrvatskih državnih institucija na procesuiranju ratnih zločina.

Osvrnuo se na izjave vukovarskog SDSS-a o srpskim žrtvama u Domovinskom ratu, suglasio se da je svaki zločin za osudu, te prozvao SDSS da u njegovim redovima, na najistaknutijim dužnostima, sjede pojedinci koji "očigledno imaju određena saznanja o stradanjima Hrvata u Vukovaru".

"Zločin nikada nije poznavao nacionalnost i svaki zločin je za osudu, no zadnji koji bi se po ovom pitanju trebali očitovati su upravo čelni ljudi SDSS-a, s obzirom da upravo u njihovim redovima i to na najistaknutijim političkim funkcijama sjede pojedinci koji očigledno imaju određena saznanja o stradanjima Hrvata u Vukovaru. Jedan od njih je i aktualni dožupan Vukovarsko-srijemski Đorđe Ćurčić, koji je osobno nakon pada Vukovara bio na Ovčari, te zbog toga i bio na obavijesnim razgovorima pred nadležnim tijelima. Je li isti počinio kakvo kazneno djelo ili ne, na institucijama je da odluče, no žalosno je da je Ćurčić, iako već treći mandat obnaša dužnost dožupana, 20 godina šutio o tome", priopćio je Pavliček.

"Želimo vjerovati da je gradonačelnik mislio na sve žrtve koje su stradale u Vukovaru, da je mislio kako se sudbina svake žrtve treba rasvijetliti bez obzira na nacionalnost, a počinitelji, bez obzira na to kojem narodu pripadaju, odgovarajuće sankcionirati", poručio je vukovarski SDSS očitujući se o Penavinoj najavi da će se u Vukovaru održati mirni prosvjed kao izraz nezadovoljstva radom državnih institucija na procesuiranju ratnih zločina.

Podržavajući Penavinu inicijativu, Pavliček ističe da za razliku od ostatka Hrvatske, Vukovar i njegovi stanovnici i dalje žive u jednom paralelnom svijetu, gdje još uvijek na istom mjestu žive žrtve i zločinci. Upravo radi budućeg, istinskog suživota nužno je procesuirati sve koji su tijekom Domovinskog rata sudjelovali u zločinima protiv nedužnog civilnog stanovništva, priopćio je zamjenik vukovarskog gradonačelnika.