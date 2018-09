Pogođen Bingo plus 7, imamo novog milijunaša: sretni dobitnik večeras je osvojio osam milijuna kuna

U izvlačenju 37. kola TV Binga, u igri Bingo plus, osvojen je Bingo plus 7 dobitak vrijedan 7.941.057,65 kuna.

Dobitni je listić uplaćen putem interneta, a izvučeni Bingo plus broj je 1164316, izvjestila je Hrvatska lutrija.



Zasad nije poznato tko je sretni dobitnik, kao ni slavi li dobitak ili možda još ne zna da se obogatio.



Spomenimo i ostale večerašnje dobitke - u igri Bingo 15 od 90 troje sretnika ostvarilo je dobitke BINGO 40+, vrijedna 12.317,97 kuna, a dobitni listići uplaćeni su na prodajnim mjestima u Rijeci, Imotskom i Splitu.



U igri Bingo 24 od 75 ostvarena su 2 dobitka vrijedna 12.458,88 kuna, a dobitni listići uplaćeni su na prodajnim mjestima u Zagrebu.



Iduća prilika za dobitak o kakvom sanjaju mnogi nudi se sljedećeg ponedjeljka, kada se igra Superbingo 75 od 1.000.000,00 kn, Bingo plus 7 je 1.000.000,00 kn, a Superbingo 90 13.500.000,00 kn.