Gljivice i vlaga na pulmološkom odjelu zagrebačkog KBC-a Sestre milosrdnice zaprepastile su pacijenta koji je ovih dana snimio fotografiju i proslijedio je Radio Sljemenu.

Fotografija se zatim na društvenim mrežama počela munjevito dijeliti, a ljutiti građani nadovezali su se vlastitim iskustvima.



Tako su tijekom vikenda počele kružiti i fotografije iz drugih bolnica koje pokazuju raspadajuće stanje velikog dijela zdravstvenih ustanova unutar kojih su derutni prostori, razvaljene stolce, napuknuti zidovi, sramotni sanitarni čvorovi. Nije ovo prvi put da građani preko društvenih mreža pokazuju gdje se liječe pa smo i od Facebook grupe “I to je Zagreb” dobili niz fotografija koje su građani u zadnje vrijeme stavljali na internet. O ovim zadnjim slikama iz KBC-a Sestre milosrdnice pitali smo ravnatelja ustanove i resorno ministarstvo.

Dotrajali prostori

- U dotrajale bolnice nema smisla ulagati, ali za održavanje, kao što je bojenje i higijena, ravnatelji imaju novca i to je isključivo njihova odgovornost - poručio je za Jutarnji ministar zdravstva Milan Kujundžić.

Ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice, prof. dr. Mario Zovak, kaže da su se službe održavanja pokrenule i da se već traži način da se s najmanje moguće novca riješi problem plućnog odjela kako bi mogao funkcionirati na civilizacijskoj razini.



- Znam otprije da plućni odjel u toj prastaroj zgradi nije u idealnoj situaciji. No ozbiljne rekonstrukcije nisu moguće jer novca nema. To nije samo pitanje gljivica i farbanja nego bi trebalo sve izmijeniti, od instalacija, izolacije... - kaže Zovak.



Donacije

Dodaje da Fond za održavanje, s obzirom na prioritete, a u što spadaju lijekovi i ugradbeni materijali, raspolaže malim budžetom pa rješavaju samo incidentne situacije.



- Zadnja ozbiljna investicija u smislu gradnje u Vinogradskoj je bila 1984., kad je napravljena nova zgrada Interne. Od tada se sve svodi na uređivanje, premazivanje i nužnu rekonstrukciju. Većina tih popravaka išla je kroz donacije dobrih ljudi i prijatelja bolnica, što nije neobično ni u svijetu - kaže Zovak.

Ne krije da novca nema dovoljno.

- U bolnici smo koja svaki mjesec, uvjetno rečeno, pod velike navodnike, generira minus, što će reći da su nam prihodi premali, a zahtjevi za naše pacijente preveliki i KBC generira od 8 do 9 milijuna kuna duga mjesečno - zaključuje Zovak.

U Ministarstvu potvrđuju da su im problemi infrastrukture starih bolnica poznati, ali tvrde da to ne znači nebrigu nego upravo suprotno jer planiraju trajno rješenje, a ne krpanje rupa na zgradama koje su izgrađene prije 50 ili sto godina.

Sredstva EU

- Činjenice su kakve jesu. Novca nedostaje, svi znamo koliko se izdvaja za zdravstvo. Prioriteti su jasni, a to je kvaliteta zdravstvene zaštite i lijekovi. Upravo zato ministar i svi mi iz njegova tima smatramo da je najbolje sagraditi novu bolnicu i tako trajno riješiti problem. Sredstva iz EU su dohvatljiva i to planiramo iskoristiti - kaže pomoćnik ministra, prof. Vili Beroš.



Navodi da su infrastrukturni objekti prestari.

- Ulozi u to su preveliki, a kontraproduktivni i to na kraju ispada bačen novac. Ideja je da krenemo prema novim infrastrukturnim objektima, poput Nacionalne dječje bolnice i Nacionalne sveučilišne bolnice. No, najbolji i najnoviji primjer je novootvoreni Centar za palijativu u Novom Marofu koji je na svjetskoj razini i izgradio se za samo godinu dana, a što je najvažnije iz nepovratnih sredstava EU - kaže prof. Beroš.