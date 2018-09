Žena došla na groblje i otkrila da je netko pokopan na njenom grobnom mjestu: 'Skoro sam doživjela infarkt kad sam vidjela svježi humak'

Nevenka Bunić iz Sokolovca kod Koprivnice prije 23 godine je zakupila grobno mjesto za sebe, no ovih dana je doživjela veliki šok kad je shvatila da je na njezinom mjestu netko upravo pokopan.

Navodno su na sokolovačkom groblju jednoj ženi koja je htjela pokopati oca rekli neka si sama pronađe mjesto na groblju koje joj se sviđa i tamo organizira sprovod. Tako je odabrala upravo mjesto koje je Nevenka namjenila sebi još prije 23 godine.



'Skoro sam doživjela infarkt kad sam vidjela svježi humak', ispričala je Nevenka za Podravski.hr i dodala da je sa kćeri slučaj odmah prijavila Općini i zamjeniku načelnika Tihomiru Jandrokoviću.

On kaže da će se problem riješiti tako što će vlasnik grobnog mjesta do Nevenkina njoj ustupiti to mjesto, a svoja će dva mjesta preseliti na drugu lokaciju. Za budućnost iz Općine najavljuju popunjavanje grobnih mjesta redom, kako se ovakvi slučajevi više ne bi ponavljali.

'Sada postoje samo dva izlaza iz ove situacije – ili ćemo dobiti u zamjenu susjedno grobno mjesto, s lijeve strane groba našeg supruga i oca, ili će pokojnik iz našeg grobnog mjesta ići van', dodaje Nevenka.



Ako pak ne dođe do premještaja na groblju pa Nevenka ne bude mogla dobiti svoje grobno mjesto, kaže da će u tom slučaju podnijeti tužbu zbog uzurpacije vlasništva.

Podravski piše i da je do prije tri godine brigu o slobodnim grobnim mjestima vodila Ranka Kolarić, i to bez ikakve naknade. No otkako je to prestala raditi, kaže, na groblju vlada potpuni kaos

'U Općini samo kažu ljudima neka si odaberu grobno mjesto koje im se sviđa', kaže Ranka.