Sve se više govori o prijevremenim izborima: HDZ-ova koalicija uskoro će saznati koliko ima ruku

Formiranje izbornog stožera HNS-a dvije godine prije redovitih parlamentarnih izbora i izbacivanje ličko-senjskog župana Darka Milinovića iz HDZ-a nanovo je otvorilo spekulacije o mogućnosti prijevremenih izbora.



Unatoč kaosu u vlastitim redovima, šef SDP-a Davor Bernardić ponovio je da će na prvoj jesenskoj sjednici Sabora SDP ponoviti zahtjev da se Sabor raspusti i da se raspišu prijevremeni izbori.

SDP je ovaj zahtjev uputio još u svibnju, a kako je prošlo više od 60 dana otkad je prijedlog uvršten u dnevni red, a nije raspravljen, opozicija prema saborskom poslovniku ima pravo pogurati ovu točku.

O raspuštanju bi se tako moglo raspravljati već u prvom tjednu zasjedanja Sabora, u drugoj polovini rujna, i to će biti prvi test na kojem će se vidjeti koliko ruku ima vladajuća većina.

Izgubljena godina

Politički tajnik Mosta Nikola Grmoja ne očekuje prijevremene izbore, ali im se nada.

– To bi bilo fer prema biračima. Problem je što smo izgubili više od godinu dana s ovom Vladom i to vrijeme nitko ne može vratiti. O stabilnosti parlamentarne većine neka brinu oni koji su ovakvu većinu sastavili. Ne zanimaju me spekulacije o mogućim novim partnerima ove Vlade – kaže Grmoja.

Budući da vladajući hodaju po rubu većine od 76 glasova, neprestano se kalkulira o tome iz čijeg bi zastupničkog bazena mogao "kapnuti" još koji glas.

Zbog sukoba HSS-ove zastupnice Ane Marije Petin, koja je ujedno i potpredsjednica HSS-a i gradonačelnica Orahovice, sa šefom stranke Krešom Beljakom pojavila se spekulacija kako bi upravo njezina ruka mogla ojačati krhku Plenkovićevu većinu.

Na naš jučerašnji upit o tome je li moguća opcija u kojoj bi Ana Marija Petin okrenula leđa HSS-u i postala dio HDZ-ove većine, šef HSS-a Krešo Beljak kratko je odgovorio: "Ne znam!"

Ovog je ljeta na sjednici Regionalne organizacije Slavonija, na kojoj su bili HSS-ovci iz pet slavonskih županija, 13 od 15 članova odlučilo zatražiti suspenziju predsjednika stranke Beljaka zbog izjava o Thompsonu koji je pjevao na dočeku hrvatske nogometne reprezentacije. Među članovima koji su osudili Beljakove izjave bila je i Ana Marija Petin.

Ona nam je jučer priznala da postoje određene nesuglasice, međutim, kaže i kako nikad nije bila niti će biti osoba koja dijeli HSS.

Orepićeva stranka

– Iznenađena sam takvim odgovorom gospodina Beljaka. Ja ću sve što mislim reći na stranačkim tijelima, no nema šanse da ću okrenuti leđa HSS-u i glasati za HDZ-ovu većinu. Nipošto. Ja sam članica HSS-a, a to ću i ostati – kazala nam je Ana Marija Petin.

U utorak je i bivši mostovac, saborski zastupnik Vlaho Orepić najavio osnivanje nove stranke Nova politika, a na svojem političkom projektu radi i bivši SDP-ovac Mirando Mrsić. I njih dvojica odbacuju svaku mogućnost spašavanja HDZ-ove većine, a isto tvrde i trojica IDS-ovaca koji su zbog svih događanja u Uljaniku pod posebnim povećalom javnosti.