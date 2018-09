Smrtno opasan trend stigao u Dalmaciju: mladići skakali s krovova i zgrada u Dubrovniku, sve su snimili, pa i trenutak kad su jedva izvukli živu glavu

Nekoliko mladih britanskih turista 'upalo' je u napuštene hotelske komplekse u Dubrovniku, Cavtatu i Brijunima. I onda su se tamo igrali 'pravog' ruskog ruleta.



Naime, skakali su sa zgrada na zgrade, za višematarskih zidova, preskakali prepreke, a sve su to uredno snimali. Penjali su se trčali po ruševnim krovovima, iskakali kroz prozore, prava je sreća da se nisu polomili.



Netko će reći gdje ima je bila pamet jer su, kako se vidi i na snimci, u više navrata riskirali ozbilje ozljede, a možda i smrt s visokih zgrada.



No, ovo skakanje po krovovima nije posebitost Hrvatske, trend je došao sa Zapada.



- Došli smo u Hrvatsku i išli smo u pet napuštenih hotela, plus još nekoliko mjesta u Dubrovniku, Cavtatu i Brijunima. Snimili smo još jedan video koji ćemo postaviti narednih tjedana - obećali su neustrašivi dečki, koji su video s opasnim vratolomijama objavili prije desetak dana na Yotubeu.



Inače taj 'sport' se naziva 'parkour' i ima brojne podvrste. No, uglavnom cilj je u što kraćem vremenu proći zadane prepreke, penjući se po zidovima, klupicama, krovovima. U svijetu se bilježe brojne smrti mladih zbog tih egizbicija.