Splitski znanstvenik uputio poruku svim učenicima: Puljak školarcima pojasnio neke važne stvari u životu, definitivno ni odraslima nije naodmet pročitati...

Povodom početka nove školske godine, koja je danas počela u cijeloj Hrvatskoj, osim u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Splitski znanstvenik i političar Ivica Puljak uputio je putem Facebooka poruku svim učenicima.



Njegovu optimističnu objavu, koju nije naodmet pročitati ni onima koji su odavno napustili školske klupe, prenosimo u cijelosti:



'Dragi učenici, svako jutro kad se probudite ima mnogo razloga za optimizam. Prvo se sjetite da vi pripadate rijetkim primjercima ljudskog roda koji su se uopće rodili. Vjerojatnost da će se oko 7 milijardi milijardi milijardi atoma od kojih se sastojite spojiti upravo u vas, a ne u nekog drugog, je tako malo vjerojatna, da ste vi najsretniji ljudi od svih potencijalnih ljudi koji su mogli postojati. Vi postojite, a oni nisu. Pored toga, vi živite u sadašnjosti, a svi ostali ili više nisu tu ili još nisu tu. Stoga uživajte u sadašnjosti!



Drugi razlog za vaš optimizam je činjenica da svaki dan idete u školu učiti nešto novo. Znam ja da najčešće niste baš oduševljeni odlaskom i boravkom u školi, ali razmislite o sljedećim argumentima. Tisućama godina milijuni ljudi su pokušali shvatiti razne stvari o prirodi i društvu. Neki od njih su cijeli život proveli pokušavajući shvatiti osnovne zakone prirode, kako izgleda naš planet, kako izgleda svemir, kako su nastale zvijezde, planeti, ljudi itd.



Vi većinu tih stvari naučite za par sati predavanja i rada u školi ili kod kuće. Iz te perspektive vi nakon par godina škole znate više nego neki od najvećih znanstvenika u povijesti ljudskog roda. A iz dana u dan saznajete sve više.



Treći, možda i najvažniji razlog za optimizam je pogled u budućnost. Vi živite u najbolje doba u povijesti ljudskog roda. Nikad svijet nije bio bolji. Nikada u povijesti, na kugli zemaljskoj, nije bilo manje siromaštva, gladi, nepismenosti, nasilja ili ratova, nikada ljudi nisu živjeli duže, zdravije i sretnije. A tako će se vjerojatno i nastaviti.



Ako se nastave sadašnji trendovi, za pedesetak godina, kada vi budete u sredini vašeg života, u svijetu više neće biti gladnih, siromašnih i nepismenih ljudi. Svijet kojeg ćete izgraditi i živjeti u njemu je svijet kojeg su sanjali svi pjesnici i sanjari u povijesti, svijet u kojem ljudi žive u miru i skladu, znajući da pripadaju jednoj jedinstvenoj rasi: zemljanima!





Društvo u kojem danas živimo nije idealno. Jedan gladan čovjek na Zemlji je sramota za ljudski rod. Ali je važno razumjeti da ipak živimo u najboljem svijetu do sada te je potrebno shvatiti zašto je tako. Zato jer smo naše globalno društvo sagradili na tri temelja: razumu, znanosti i humanizmu.



Odlučili smo da ćemo neprestani kritički promišljati svijet oko sebe i odnose među nama, a da ćemo odluke donositi na temelju razuma. Prije 500-tinjak godina smo znanost postavili kao jednu od najvažnijih ljudskih djelatnosti i od tada je svijet spektakularno napredovao u svim mjerama ljudskog blagostanja.



Danas je svjetonazor modernog čovjeka utemeljen na znanosti, a vrijednosti koje živimo su univerzalne vrijednosti humanizma. Znanost nas je naučila da svemir i prirodni zakoni nemaju svrhu i smisao, nego da mi sami svojim životima dajemo smisao i da se sami moramo brinuti za sebe, za druge ljude oko nas, kao i za prirodu i druge životinje i biljke, s kojima dijelimo ovaj dio svemira.



Jedna od najljepših spoznaja i odluka u životu je slobodno odlučiti biti dobar čovjek, bez da očekujete neku kozmičku nagradu ili da se bojite neke kazne ili osvete. Sami, svojom slobodnom voljom, odlučite biti dobri ljudi! Ne dajte da vas drugi plaše.



Stoljeće u kojem živite će biti stoljeće ne samo znanja, nego stoljeće znanosti. Budućnost, koju ćete vi izgraditi, će vjerojatno biti sve bolja i bolja. Najbolji način da u njoj sudjelujete su puno učiti i raditi.



Stoga uživajte u školi, prikupljajte znanje i radne navike, one će vam osigurati da iskoristite sve spektakularne mogućnosti koje budućnost donosi. I na kraju: poštujte svoje učitelje. To su vam, uz roditelje, najvažniji ljudi u vašem životu. Oni vam sigurno žele dobro i o njima ovisi vaša budućnost', poručio je Puljak hrvatskim školarcima.