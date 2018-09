Krajem godine očekuje nas 'stampedo' novih umirovljenika? Evo zašto se očekuje da će Hrvati masovno 'bježati' u penziju

Zbog očekivanih promjena zakona vezanih uz mirovinski sustav od početka iduće godine, kojim će uvjeti odlaska u mirovinu za buduće umirovljenike biti znatno lošiji od današnjih, s posljednjim danom ove godine očekuje se umirovljenje ogromnog broja ljudi koji imaju bilo kakve uvjete za mirovinu.



Detalji prijedloga zakonskih promjena još uvijek nisu poznati, kao i, naravno, to hoće li ti prijedlozi biti prihvaćeni u Saboru, no izvjesno je da bi reforma trebala donijeti produženje radnog vijeka, kao i povećanje penalizacije prijevremenog umirovljenja.



"Da, očekujemo pravi "stampedo" novih umirovljenika. Teško je procijeniti koliki će to biti broj ljudi, jer još uvijek ne znamo detalje zakonskih promjena. Mi smo u Sindikatu umirovljenika Hrvatske protiv povećanja penalizacije kod prijevremenog umirovljenja i pogoršanja uvjeta za dugotrajne osiguranike. Ako se to ne bude mijenjalo, ne bi trebalo biti "stampeda", kaže za Glas Slavonije predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske Jasna A. Petrović.



Još uvijek nije poznato kada će Ministarstvo rada i mirovinskog sustava izići s nacrtom prijedloga izmjena i dopuna zakona o mirovinskom osiguranju. Ovoga tjedna bit će vjerojatno održan treći sastanak radne skupine Ministarstva rada za izradu prijedloga mirovinske reforme.



U Sindikatu kažu kako će u ponedjeljak, 3. rujna, izići sa svojim očitovanjem o očekivanim promjenama u mirovinskom sustavu. Među ostalim pitanjima bit će i stav Sindikata o radu umirovljenika. U svim europskim zemljama osim u Hrvatskoj umirovljenici koji su otišli u prijevremenu mirovinu mogu raditi.



Zašto umirovljenici u Hrvatskoj ne mogu raditi?



U Njemačkoj i Austriji propisano je koliku umirovljenici mogu ostvariti zaradu bez oporezivanja, u ostalim zemljama takvog ograničenja nema. U Hrvatskoj je pravo takvog zapošljavanja omogućeno samo braniteljima, a sada se pokušava uvesti i za vojne i policijske umirovljenike.



Definitivno nije u redu diskriminirati umirovljenike te držimo da bi trebalo uvesti jedinstveno rješenje za sve. Naš je prijedlog da se omogući rad svim umirovljenicima, i to tako da bi onaj koji radi do pola radnog vremena, bez obzira na kojoj je osnovi umirovljen, općim ili posebnom propisima, zadržavao cijelu mirovinu. A za umirovljenike koji žele raditi puno radno vrijeme, predlažemo da dobivaju polovinu svoje mirovine. Inzistirat ćemo na tom prijedlogu", naglašava Petrović.



U SUH-u se snažno zauzimaju za ukidanje drugog mirovinskog stupa te Petrović ističe da je Hrvatska jedina zemlja u okruženju koja je zadržala drugi stup, koji, kako kaže, "negativno utječe na sadašnje i buduće mirovine, kao i na javne financije".