Zbog novog zakona paušal za iznajmljivače bi mogao rasti do 1500 kuna: Poreč jedini odbio dirati u visinu poreza, evo što o tome misle dalmatinski gradovi

S obzirom na to da je na razini Ministarstva financija nedostajalo hrabrosti za podizanje iznosa paušalnog poreza u sustavu iznajmljivanja, sada je ta loptica prebačena na gradove i općine koji su, prijedlogom izmjena Zakona o porezu na dohodak, dobili otvorene ruke. Prihvati li se zakon, naime, sami će moći odlučiti koliko će od 2019. godine na njihovu području iznositi paušal poreza u zimmer freiu, s time da on neće moći biti manji od 150, ali niti veći od 1500 kuna po ležaju.



Prema trenutačnoj računici, koja je bez izmjene na snazi od 2005. godine, iznajmljivači u turističkim destinacijama plaćaju na godišnjoj razini 300 kuna po ležaju, što je iznos koji je odredila država i koji se, kritiziraju mnogi, godinama nije mijenjao s obzirom na to da sustav iznajmljivača broji gotovo 90 tisuća domaćina, odnosno najmanje 90 tisuća glasova.



Jutarnji list stoga je napravio malu anketu: gradovima i općinama s najvećim ostvarenim dolascima i noćenjima poslali smo upit planiraju li izglasavanjem novog zakona povećavati ili smanjivati iznos paušala poreza u sustavu iznajmljivanja te ako planiraju, koliko bi ta cijena od sljedeće godine mogla iznositi.



Mogućnost povećavanja odnosno smanjenja iznosa paušala poreza zasad je eksplicitno isključio jedino grad Poreč, napomenuvši da u slučaju usvajanja predloženog zakona zasad ne planiraju izmjenu paušala u odnosu na trenutačni iznos utvrđen pravilnikom Ministarstva financija, piše Jutarnji list.



Dobre brojke



Čini se tako da je Poreču dostatno 1,3 milijuna kuna koliko gradu, od poreznih nameta koje iznajmljivači plaćaju u državni proračun, ostaje na razini godine, i to za sve skupa 12.880 ležajeva, odnosno 4378 smještajnih jedinica u zimmer freiu.



Po ležaju u privatnom smještaju, dakle, grad Poreč na godišnjoj razini od prikupljenog paušala poreza dopadne samo 103 kune, a to je iznos koji se, barem zasad, ne planira mijenjati.



Nešto malo bolje brojke, ali i dalje prilično niske, vrijede i za Rovinj iz kojeg poručuju da imaju velik broj apartmana s gotovo 11 tisuća ležajeva, a da im na godišnjoj razini od ukupno uplaćenog paušala poreza od strane iznajmljivača pripadne 1,76 milijuna kuna.



Siva zona



U slučaju Rovinja, ovaj grad tako od svakog pojedinog ležaja u zimmer freiu uprihodi samo 160 kuna, ali smatra kako je manji problem u iznosu plaćenog poreza, a puno veći u nelegalnom iznajmljivanju, posebice vlasnika kuća i stanova za odmor.



- Njihovo iznajmljivanje posljednjih je godina dodatno olakšano zahvaljujući internetskim platformama. Smatramo da tu ima puno prostora za djelovanje i da je moguće značajne porezne prihode stvoriti efikasnijom kontrolom turističke inspekcije - stoji u njihovu odgovoru u kojem odbijaju odgovoriti hoće li povećavati ili smanjivati iznose paušala.



Sličan stav imaju i u Puli iz koje poručuju da će “nakon usvajanja zakona pristupiti njegovoj analizi te donijeti propisane akte”.



Dubrovnik i Zadar vesele se slobodi u određivanju davanja

Od gradova koji su na prvu pozdravili mogućnost određivanja iznosa paušala poreza u zimmer freiu su Dubrovnik i Zadar, obje destinacije s priličnim brojem privatnih smještajnih kapaciteta.



I dok iz Zadra poručuju da im se najavljeni raspon paušala poreza od minimalnih 150 do maksimalnih 1500 kuna čini preširokim, iz Dubrovnika poručuju da će se budući iznos paušala odrediti u partnerskom ozračju vodeći se realnim pokazateljima i stanjem na tržištu.



- Smatramo da je to dobar alat u rukama jedinica lokalne samouprave jer gradovima i općinama pruža mogućnosti da poreznom politikom upravljaju svojim destinacijama u željenom smjeru te da prikupljena sredstva troše namjenski i ulažu u destinaciju, prvenstveno u poboljšanje infrastrukture - stoji u njihovu odgovoru.



Iz grada Šibenika, međutim, odbili su komentirati najavljene izmjene do usvajanja nove legislative, uz napomenu kako su u 2017. godini na ime paušala poreza od iznajmljivača prikupili 1,8 milijuna kuna.



S obzirom na registriranih 14.996 ležaja u privatnom smještaju, Šibeniku na ime poreza godišnje pripadne 120 kuna po ležaju.