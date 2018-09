Srpanj i kolovoz više nisu špica sezone: rujan će biti najbolji turistički mjesec 2018. godine!

Mihajlo Grgić: Na Korčuli nas čekaju fantastični rujan i listopad u hotelima, za koje već sada znamo po stanju prodaje da će nadmašiti odlične lanjske rezultatePonovi li se lanjski spektakularni rujan (plus 15 posto turista), obiteljski iznajmljivači mogli bi trljati ruke pri kraju poslovne godine jer su lani u rujnu ostvarili četiri milijuna noćenja u domaćinstvima, a sadašnje najave govore u prilog tome

Uspjehu turističke godine 2018. i nakon njezine špice još uvijek najviše pridonose odlični predsezonski rezultati s dvoznamenkastim rastom dolazaka, na čijim se krilima postotak uspješnosti posjeta i noćenja u Hrvatskoj još uvijek drži na oko pet posto više u dolascima i tri posto više u noćenjima u prvih osam mjeseci ove godine.

Ta se slika ni nakon kolovoza, kao najizdašnijeg mjeseca u turističkoj godini u Hrvatskoj, bitno ne mijenja jer u njemu, očekivano, nisu premašeni prošlogodišnji odlični rezultati potražnje i popunjenosti. Službena statistika za koji će dan pokazati kako je taj udarni poslovni mjesec u turizmu na razini prošlogodišnjeg u noćenjima turista, dok je dolazaka bilo tek minimalno (dva posto) više nego lani.

Tako se po eVisitoru, koji evidentira sve prijavljene dolaske i noćenja naših gostiju, vidi kako smo u kolovozu do sada ugostili oko 4,3 milijuna turista koji su imali oko 30 milijuna noćenja, pri čemu su najzadovoljniji u tome mjesecu bili obiteljski iznajmljivači, kojima je promet rastao za sedam posto, dok su hoteli i kampovi ponovili lanjske rezultate.

Najteži mjeseci

Baš kao što su profesionalci i najavljivali, veliki dvoznamenkasti rast turističkog prometa u špici sezone, kakav je bio lanjske godine, nije se ni očekivao zbog niza okolnosti, a hotelijeri tvrde kako im je, unatoč nekim praznim sobama u vršnom dijelu sezone, zarada ipak bolja od lanjske za visokih 10 do 15 posto zbog viših cijena usluga.Na turističkom Jadranu Dalmacija je bolje prošla u kolovozu od Istre i Kvarnera, pa je tako Splitsko-dalmatinska županija s četiri posto više turista i noćenja u kolovozu na čvrstom drugom mjestu po turističkom prometu u zemlji, odmah nakon Istre. Najveći rast imala je u kolovozu Zadarska županija, sa šest posto više noćenja nego lanjskog kolovoza. Tako sada i brojke potvrđuju lagane potrese koji su se događali u hotelima tijekom srpnja i kolovoza, koji su ove godine bili najteži mjeseci za profesionalce.– Bilo je straha za popunjenost za neke dijelove srpnja i kolovoza ove godine, a to se vidjelo već početkom ljeta i tko je na vrijeme reagirao, uspio je to riješiti. Na Korčuli nas čekaju fantastični rujan i listopad u hotelima, za koje već sada znamo po stanju prodaje da će nadmašiti odlične lanjske rezultate. Kolovoz je bio jednak lanjskome i tako smo ga i planirali, a ukupno imamo oko šest posto noćenja više nego lani. No, bitno je da nam je financijski rezultat za 15 posto bolji od lanjskoga i da su partneri za 2019. godinu spremno prihvatili naše uvjete i bez problema potpisali ugovore za iduću godinu. Već sada vidimo da je pojačan interes za predsezonu od travnja do kraja lipnja, pa opet za rujan i listopad 2019. – kaže namdirektor marketinga i prodaje HTP-a Korčula.

Žuto lišće



Kod nas apartmani, kod ostalih - hoteli

Hrvatska, prema posljednjim Eurostatovim podacima, ima daleko najlošiju strukturu smještajnih kapaciteta u turizmu.

Tako Eurostat objavljuje kako se u Hrvatskoj u hotelskom smještaju ostvari samo 28 posto noćenja stranih turista, dok se u drugim usporedivim mediteranskim zemljama taj prosjek kreće iznad dvije trećine.

U Španjolskoj hoteli ostvare više od 70 posto svih noćenja, u Grčkoj više od 80 posto, na Malti i Cipru gotovo 100 posto, u Italiji hoteli čine 66 posto turističkih noćenja, u Austriji 76 posto, u Francuskoj 50 posto. Isto tako, udio obiteljskog smještaja u tim zemljama neusporedivo je manji i u Španjolskoj čini 19 posto svih noćenja, a u Grčkoj 20 posto, koliko i u Francuskoj.



Daleko zaostajemo...

Hrvatska ima oko 180 tisuća postelja u hotelima i hotelskim naseljima, u odnosu na ukupno 1,6 milijuna kreveta u svim turističkim kapacitetima u zemlji.

Francuska ima 5,1 milijun hotelskih postelja, Italija u hotele smješta 4,9 milijuna gostiju, Španjolska ima 3,5 milijuna kreveta u hotelima... Te brojke proporcionalne su i značajnoj zaradi od turizma, ali i prosječnoj popunjenosti hotelskih soba na razini godine, koja je između 60 i 80 posto.

A da bi rujan trebao biti najbolji turistički mjesec ove godine, čulo se od inozemnih partnera još tijekom zime, kad je većina hotela već imala popunjene rezervacije i prodane sobe za taj mjesec. Rujan je tako još zimus najavio da će bablje ljeto u turističkom prometu na Jadranu biti fantastično za hotelijere, pa su oni veći dio organiziranih kongresa, tura i skupova koji su se prijašnjih godina odvijali u rujnu ove godine prebacili na listopad. Tako će u rujnu ostvariti više cijene s individualnim gostima, a listopad će popuniti skupovi i grupe i produžiti poslovnu godinu.I privatni iznajmljivači koji planiraju raditi u rujnu imaju razloga za optimizam. Očekuje se, naime, da će Hrvatsku samo u rujnu posjetiti još oko dva milijuna gostiju, gotovo isključivo stranih, koji se prosječno u tome mjesecu zadržavaju pet dana. Ponovi li se lanjski spektakularni rujan (plus 15 posto turista), obiteljski iznajmljivači mogli bi trljati ruke zbog uspjeha pri kraju poslovne godine jer su lani u rujnu ugostili oko 700 tisuća turista i ostvarili četiri milijuna noćenja u domaćinstvima, a sadašnje najave govore u prilog tome.