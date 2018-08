Zašto je teza da je Mamić otišao iz hrvatskog nogometa priča za naivne: pročitajte kako HNS mijenja pravilnik koji optuženicima za kriminal zabranjuje rad u nogometu

Potencijalni kriminalci, dobrodošli u HR nogomet!

Tim riječima bi se najjednostavnije mogle objasniti izmjene Pravilnika o radu s posrednicima koje je Hrvatski nogometni savez donio na sjednici održanoj 23. kolovoza ove godine. Kako je riječ o sjednici održanoj usred ljeta, nije ni čudo da je promaknula zainteresiranoj javnosti, iako su promjene u Pravilniku prilično bitne.

Riječ je o odlukama kojima su izmijenjene samo četiri stavka Pravilnika, ali na način da su izbačene odredbe kojima je posrednik, dakle nogometni menadžer koji posreduje u transferima igrača, da bi bio registriran pri HNS-u, bio obvezan dokazati da se protiv njega ne vodi kazneni postupak. Točnije, trebao je priložiti takvu potvrdu izdanu od nadležnih tijela, tj. suda, i to ne stariju od tri mjeseca.

Tako je u stavku 1. čl. 5. Pravilnika stajalo kako "Posrednik treba biti fizička osoba koja ima besprijekornu reputaciju, te uz ostale dokumente treba priložiti i dokaz da se protiv njega ne vodi kazneni postupak".

Isto je bilo predviđeno i za pravne osobe u zastupanju igrača, odnosno za fizičke osobe koje predstavljaju pravne osobe. Izmjenama Pravilnika više nije potrebno da bilo tko od tih osoba mora priložiti potvrdu da se protiv njega ne vodi kazneni postupak. Sada je, po izmijenjenom Pravilniku, dovoljno da je riječ o osobi koja ima "besprijekornu reputaciju".

Naravno, nije teško pogoditi zašto je došlo do izmjena Pravilnika. Na primjer, Mario Mamić, sin Zdravka Mamića, koji vodi obiteljsku agenciju za transfere ASA International, ima za vratom kazneni postupak u kojem je, zajedno sa Zdravkom Mamićem, Damirom Vrbanovićem i drugima optužen da je, kao član zločinačke organizacije osnovane od Zdravka Mamića, izvlačio novac od prodaje igrača iz Dinama preko raznih off shore kompanija i fiktivnih pravnih poslova.

Optužnica u ovom postupku još čeka potvrdu Vrhovnog suda, no u Hrvatskoj kazneni postupak počinje već otvaranjem istrage.

Dakle, Mario Mamić po novim pravilima HNS-a ne treba se brinuti o kaznenom postupku, dovoljno je da HNS prosudi kako je riječ o osobi "besprijekorne reputacije".

No, tko odlučuje o tome što je to besprijekorna reputacija i tko zadovoljava taj uvjet? Na ovo pitanje, kao i na ostala pitanja koja smo im uputili (koji je povod izmjenama Pravilnika i kako to da su im sada prihvatljive osobe protiv kojih se vodi kazneni postupak), od HNS-a nismo dobili odgovor. No, zato je pitanje koliko su ove izmjene u skladu s pravilima FIFA-e kada su u pitanju posrednici.

Početkom godine FIFA je ukinula licencirane agente za igrače i otvorila mogućnosti bilo kome da se pri nacionalnim savezima registrira kao posrednik. Jedino ograničenje upravo je "besprijekornost" ugleda, ali i eventualne kazne, odnosno problemi s pravosuđem. HNS je izmijenio svoj statut u svibnju, uvodeći dokaz o nepostojanju kaznenog postupka, upravo kako bi svoje akte uskladio s aktima krovne organizacije.

Iz perspektive krovnih nogometnih organizacija, teško je povjerovati da netko tko ima na svom kontu optužbe poput "članstva u zločinačkoj organizaciji" može zadovoljiti kriterij "besprijekornosti". No, kada je u pitanju HNS, mnogo puta su već pokazali kako je njihova dioptrija prilično drukčija od one u ostatku društva.