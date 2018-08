Je li Matteo morao umrijeti? Njegov otac tvrdi: Meni je žalosno da se izgubio njegov EKG, a tko mu je dao Ventolin u ruke?

Kronična upala dušnice sa začepljenjem i suženje početnog ulaznog dijela aorte konačan je uzrok smrti 21-godišnjeg Mattea Ružića, koji je 12. kolovoza preminuo u Zaprešiću. Matteova smrt izazvala je zgražanje javnosti jer nesretnom mladiću nije bio upućen tim s liječnikom, nego sanitetsko vozilo. Naime, tim T1 došao je tek 27 minuta kasnije, piše Jutarnji list.

Svi ovi detalji Matteovu ocu Dubravku stvorili su sumnju da je njegovo dijete kolateralna žrtva nečijeg propusta.

- Jučer sam napokon dobio potpisano izvješće obdukcije i inspekcijskog nadzora Hitne pomoći. Bio sam pozvan u Ministarstvo zdravstva gdje je ministar, zajedno s predstavnicima drugih involviranih institucija, obrazložio nalaze - kaže Dubravko Ružić.

Ono što je od preliminarnih nalaza najviše iznenadilo Matteova oca jest neprepoznata srčana mana. Naime, Dubravko tvrdi da je Matteo radio EKG, no takav nalaz nije pronađen u njegovu kartonu.

Obdukcija

- Meni je žalosno da se izgubio EKG moga sina astmatičara. U Ministarstvu mi je kardiolog rekao da bi znao više reći, ali u zdravstvenom kartonu nema tog nalaza. Još jedan apsurd jest što osobe sa srčanim problemima ne smiju koristiti Ventolin, a moj Matteo to nije znao. Dijete mi je napravilo pretrage za astmu i dao mu se u ruke Ventolin bez pregleda srca? Što mu je doktor na svoju ruku dao lijek?! - pita se Dubravko.

No, kaže da neće stati na ovome, jer smatra da je Matteova smrt mogla biti izbjegnuta. Njega više nema i ništa ga neće vratiti, kaže Dubravko, ali bori se za to da više nitko ne proživi ono što je on.

- Čekam policijsko izvješće da bi se sve posložilo. Imam pravno savjetovanje i neću stati na ovome. Ja želim znati konkretno.

Bez pomoći

Piše da je bila liječnica u Zaprešiću. Zašto onda nije došla na intervenciju? Treba još puno toga odgonetnuti. I dalje smatram da je najveći problem što nije bilo liječnika - kaže Dubravko i dodaje da medicinska sestra nema zakonske ovlasti i sve da je i imala aparat za oživljavanje i adrenalinsku injekciju, ona ih ne smije koristiti.

- Tu piše da se moje dijete trebalo odvesti dalje, ali njega nitko nije odveo. On je 27 minuta ležao na podu i čekao Hitnu. Ostavili su ga nasred ceste bez ikakve pomoći. Ja sam svima rekao, pa tako i ministru Kujundžiću, da uzmu zraka i zatvore usta i da tako prežive gotovo pola sata - kaže Dubravko Ružić.

Iz resornog ministarstva neslužbeno nam je potvrđeno da je održan sastanak s ocem koji je zbog što boljeg prenošenja informacija potrajao jako dugo. Kažu da je možda i mimo uobičajene procedure, kao ministrov iskaz dobre volje i kao pokazatelj da se ne želi ništa zataškati, dao svu dokumentaciju.

Kako doznajemo, najveći problem bila je neprepoznata srčana mana, koja se mogla ustanoviti EKG-om. Upravo zato postavlja se pitanje gdje je Matteov EKG, čiji mu je nalaz možda mogao spasiti život. Upravo zato Ministarstvo nastavlja istragu i poslat će inspekciju i provjeriti kod liječnika koji su radili pregled.

Jer obdukcijom je, naime, utvrđeno da je stijenka lijevog srca veličine 20 mm, a normalno je do 13 mm.

- Gledamo li kroz primjer nogometaša, primjerice našem je nogometašu nedavno na kontroli uočeno zadebljanje od 15 mm, odmah je udaljen s treninga i radi se pošteda treniranja te se prati stanje. Ako se nakon tri mjeseca smanji, bit će dopušteno treniranje, ali pod stalnim nadzorom, no ako se ne smanji, neće se više dopustiti daljnje igranje - pojašnjava nam sugovornik i dodaje da je kod Mattea proširenje bilo veće za dodatnih pola centimetra.

Također, obdukcijom su utvrđene i promjene na plućima, što je pokazatelj da su jako trpjela zbog te disfunkcije srca i aortne stenoze. Prema tome, kaže naš sugovornik, doista je riječ o kroničnom stanju i kroničnoj bolesti. Na bazi ovakve dijagnoze, pogotovo na terenima, često ima smrtnih slučajeva i usprkos trenutačnoj pomoći liječnika, bude smrtnih slučajeva.

Rizik od smrti

- Mana srca sama po sebi ne znači ništa i može djelovati kao alibi, no sada se konkretno zna da je riječ o stenozi aorte, glavne krvne žile koja ide iz srca. Srce dakle treba čitav život kroz to suženje tjerati krv i zato ono s vremenom postaje sve veće i hipertrofično, što je u ovom slučaju bilo dva centimetra. Svakako jedan rizik nastanka iznenadne smrti - kaže sugovornik.

Kada se uz to, navodi, dogodi kombinacija astmatičnog napada, nedostatka kisika, onda dolazi do nenormalnoga srčanog ritma, ako si u takvom stanju tri do pet minuta, mozak ostaje bez kisika i dolazi do moždane smrti.

Nazvali smo i nekoliko kardiologa koji su neslužbeno rekli da je ovo logičan uzrok smrti, no isto tako da se znalo za srčane probleme moglo mu se pomoći, prvo time što ne bi koristio lijekove poput Ventolina koji šire krvne žile i samim time ugrožavaju život. Osim toga, bio bi na daljnjoj obradi. No, ne slažu se kako mladić ne bi imao više izgleda da je bio liječnik s defibrilatorom.