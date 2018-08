MUP objavio stravične podatke: pokušaj samoubojstava djece do 14 godina u Hrvatskoj porastao za čak 200 posto! Evo u kojoj županiji je broj izvršenih suicida lani skočio za duplo

Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova RH (MUP), tijekom prošle godine u Hrvatskoj je 625 osoba počinilo samoubojstvo, od čega 157 žena i 468 muškaraca, a u istom razdoblju je pokušaj samoubojstava djece do 14 godina porastao za čak 200 posto, istaknuto je u petak u povodu obilježavanja Svjetskog dan prevencije samoubojstava 10. rujna.



Godišnje u svijetu suicid počini gotovo jedan milijun osoba, a više si ljudi samo oduzme život nego pogine u svim ratovima, terorističkim napadima i ubojstvima zajedno, ističe u priopćenju udruga Životna linija, koja će organizirati hrvatsko obilježavanje Svjetskog dan prevencije samoubojstava.



U Koprivničko-križevačkoj županiji ukupan broj izvršenih samoubojstava svih životnih dobi porastao je tijekom 2017. za čak 94,4 posto, dok je u nekim drugim županijama zabilježen pad. Iz udruge napominju da je problem suicida ujedno i velik demografski problem jer utječe na smanjenje stanovništva u uvjetima poražavajućeg općeg demografskog stanja (iseljavanje, nizak prirodni prirast od -4,1 u 2017.).



Također, ističu iz udruge, do sada u Hrvatskoj na tom području nije dovoljno učinjeno.



"Republika Hrvatska hitno mora izraditi Nacionalnu strategiju za borbu protiv suicida. Susjedne države posjeduju takve strategije i u tom smislu zaostajemo za njima", kazao je predsjednik udruge Životna linija Tin Pongrac.



Svjetski dan prevencije samoubojstava obilježava se 10. rujna na inicijativu Međunarodnog udruženja za prevenciju samoubojstava i u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, radi podizanja svjesnosti o potrebi prevencije samoubojstava na globalnoj razini.



Volonteri udruge Životna linija upalit će na taj dan 625 svijeća (lampiona) uzduž Mosta slobode u Zagrebu, u spomen na osobe koje su tijekom protekle godine umrle počinivši samoubojstvo. Brojnost tih svijeća upozorava na veličinu problema suicida u Hrvatskoj. Svijeće će volonteri udruge početi paliti oko 17 sati, a zadržat će se kod Mosta slobode do noćnih sati.