Naš novinar odgovara na demanti: Ostojić laže! Zvao sam ga tri puta i zatim mu poslao SMS

Ranko Ostojić, čovjek koji s novinarima komunicira jedino SMS-om ili ne komunicira uopće, a bira intervjue s onima koji su mu skloni, u svom reagiranju na moj tekst "Bolji sam prijatelj sa Zoranom nego sa Zdravkom Mamićem" proglasio me – ako ne lažljivcem, onda skrivačem istine.

Ostojić je u svom reagiranju na taj moj tekst, o angažmanu bivšega glavnog ravnatelja policije Vlade Dominića u Hrvatskom nogometnom savezu, istaknuo da ga nikada nisam kontaktirao niti poslao upit o Dominiću, što je laž.



Bivši ravnatelj policije kojeg se dovodilo u vezu s odbjeglim kriminalcem Zdravkom Mamićem zaposlen u Nogometnom savezu: Nisam radio za Mamiće, gluposti su da sam im dojavljivao povjerljive stvari iz MUP-a...



Znajući s kim imam posla, osim traga o tri poziva na Ostojićev mobitel u razdoblju od pet dana, sačuvao sam i poruku upućenu mu 26. lipnja, te me je gotovo obradovao njegov SMS upućen na moj broj mobitela, ali tek nakon što je Ostojić vidio taj tekst o Dominiću u novinama: "Poštovani, objavili ste da nisam komentirao odnos Vlade Dominića i Mamića. Jedini problem je da me niste ni pitali!" napisao mi je Ostojić.



U našoj internoj SMS komunikaciji nakon toga, Ostojić mi odgovara da je tog 21. lipnja, kada sam ga zvao dva puta, bio na Sutjesci, a 26. na konferenciji u Skoplju i da mu moja poruka toga dana nije isporučena te da sam trebao napisati da ga nisam dobio, a ne da se ne želi javiti.



Ostojić ništa ne govori o tri moja poziva s mog broja s kojeg sam ga kontaktirao u pet dana, a na koji je desetke puta tijekom zadnjih godina uvijek odgovarao na razne upite – naravno SMS porukama. Jer, Ostojića sam pratio i kroz MUP i kroz saborski odbor i kroz razne druge priče.



Proglasiti jednog novinara koji ima 54 godine i u novinarstvu je od svoje 18. neuvjerljivim, Ostojiću ne znači ništa jer na redu nisu bile opće teme koje mu pašu, nego Dominić.



Ostojić uvijek na temu svoga bivšeg ravnatelja, kojeg je uvijek apologetski branio, može dati intervju za naše novine, a zašto se nije javljao, zna samo on.



Možda zato što Slobodnu Dalmaciju čita i Torcida, koja je protiv HNS-a, a koja u Splitu donosi glasove, a ne Dominić. Jer nakon debakla na kotarskim izborima na Mejama, Ostojić očito slaže novu strategiju.