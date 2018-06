Slovenci pokreću tužbu protiv Hrvatske! Cerar: Arbitražnu presudu treba provesti, a ne kršiti europsko pravo

Slovenski tehnički premijer Miro Cerar u četvrtak je u Bruxellesu ponovio stajalište svoje vlade da Hrvatska neprihvaćanjem presude arbitraže o graničnom prijeporu krši "međunarodno i europsko pravo", te iznio očekivanje da će se to dokazati u procesu koji će Slovenija za tjedan-dva pokrenuti pred sudom EU-a u Luksemburgu.



"Tužbu protiv Hrvatske podnijet ćemo kroz tjedan-dva, nakon rasprave pred parlamentarnim odborom za vanjsku politiku", kazao je novinarima Cerar koji sudjeluje na sastanku Europskog vijeća, dodavši da je arbitražna presuda donesena prije godinu dana važeća i da je treba primijeniti.



"Arbitražna presuda o granici važeća je prema međunarodnom pravu i treba ju provesti. Ako na sudu EU-a uspijemo dokazati da nepoštivanjem presude Hrvatska uz to krši i pravo Europske unije, o čemu sam inače uvjeren, onda to znači da Hrvatska ne krši samo međunarodno nego i europsko pravo", kazao je Cerar dodavši da je uvjeren u nepristranost suda EU-a u tom slučaju.



No, Cerar je protumačio kako bez obzira na konačan ishod buduće presude suda EU-a Hrvatska neprimjenjivanjem arbitražnog rješenja krši međunarodno pravo, te da bi arbitražu trebala prihvatiti i primijeniti ju.



"Tužbu protiv Hrvatske uložit ćemo zbog kršenja europskog pravnog poretka i to je smisao te tužbe, no bez obzira na njen ishod arbitražna presuda ostaje na snazi", kazao je slovenski premijer.



Dodao je da je u nedjelju, na neformalnom summitu EU-a posvećenog migracijama, o arbitraži govorio s predsjednikom Europske komisije Jeanom-Claudeom Junckerom, te kritizirao Komisijin neutralan stav u slovensko-hrvatskom arbitražnom sporu, ustvrdivši da je i samom Junckeru zbog toga bilo neugodno.